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Revocaron el fallo de la jueza que había anulado una detención por "flagrancia virtual"

La Cámara Penal validó el operativo policial basado en el sistema de monitoreo Lince. El Gobierno de Santa Fe celebró la decisión tras cuestionar a la magistrada

28 de julio 2026 · 12:11hs
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Los operadores del sistema Lince pudieron dar con un delincuente y una jueza anuló el procedimiento.

Los operadores del sistema Lince pudieron dar con un delincuente y una jueza anuló el procedimiento.

La Cámara Penal de Rosario revocó el fallo de la jueza de Menores Dolores Aguirre Guarrochena, quien había declarado nulo un allanamiento realizado bajo la figura de “flagrancia virtual”. El magistrado Tomás Orso consideró válida la actuación en una causa vinculada a una balacera en la que está involucrado un adolescente de 17 años.

Se trata de un fallo dentro en un caso de notoria tensión política dado que el gobierno provincial había cuestionado públicamente a la jueza por haber desestimado la herramienta de monitoreo Lince, uno de los caballitos de batalla del Ejecutivo para combatir la inseguridad.

“El gobierno se siente satisfecho por esta revocación del fallo de Orso”, dijo esta mañana la vocera Virginia Coudannes y agregó: “El gobernador Maximiliano Pullaro fue claro que las herramientas legales están, y están para ser usadas”.

La jueza y la revisión

El único punto discutido ante la resolución de primera instancia, según explicó Orso, fue el transcurso del tiempo para implementar la flagrancia virtual. Es decir: luego de cuánto tiempo se puede realizar un operativo de urgencia, como un allanamiento, sin orden del juez luego de haberse basado en cámaras de seguridad.

No se discutió la constitucionalidad de la facultad de parte del Estado sino su aplicación en el caso concreto, sobre todo del lapso que pasó y que el requisito de urgencia ya había desaparecido.

Para Guarrochena el transcurso de las doce horas que tardaron no representaba urgencia, por lo que debieron pedir autorización para allanar, para la revisión sí.

El juez consideró que el procesamiento de datos, más el operativo, pudo demorar horas, aceptablemente doce horas pudo tardar desde el reporte positivo del Lince y se produce el allanamiento, no desde que se produjo el hecho. Entiendo que está en lapso razonable”, dijo en "El primero de la mañana" por LT8.

Pero aclaró: “No sirve el sistema si pasaron muchos días para hacer un procedimiento”.

La vocera Virginia Coudannes hab&iacute;a cuestionado a la jueza por no convalidar el procedimiento.

La vocera Virginia Coudannes había cuestionado a la jueza por no convalidar el procedimiento.

Luego, el magistrado emitió resoluciones propositivas con recomendaciones al Ministerio de Seguridad y jueces de Primera Instancia cuáles son los extremos para controlar la legalidad de estos casos. Faltan algunas cuestiones por pulir.

El camarista rechazó las críticas realizadas por la vocera en su momento contra la jueza y lo dejó en claro en la resolución. “Me parece que fueron desafortunadas, indecorosas, a título personal pero trasciende al juez y genera un efecto contrario a la división de poderes”, indicó.

Además, dijo que la jueza resolvió con la información del momento, que probablemente él tuvo más en la revisión, y resaltó que es una cuestión novedosa sin precedentes por ahora.

El hecho

El hecho se registró cuando dos personas que se desplazaban en bicicleta salieron de una vivienda ubicada en España al 7000, llegaron hasta otra de Entre Ríos al 6200 y efectuaron varios disparos contra el inmueble. Tras el ataque, regresaron al lugar desde el que habían partido.

Horas después, a partir del análisis integral de imágenes captadas por las cámaras de videovigilancia e integradas al sistema de inteligencia artificial Lince, herramienta que el gobierno provincial califica de clave en el plan de seguridad, la PDI reconstruyó el recorrido de los sospechosos y realizó un allanamiento bajo la figura de flagrancia virtual en la vivienda de España al 7000.

En ese marco fue aprehendido un adolescente de 17 años, que quedó a disposición de la Justicia de Menores. Luego, la magistrada declaró nulo e inválido el procedimiento.

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