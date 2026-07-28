El jardín de infantes público más antiguo de Rosario celebra 75 años con un desafío: recuperar su edificio

Docentes y cooperadores de la escuela Merceditas de San Martín impulsan una campaña para poner en valor la construcción, patrimonio educativo de la ciudad

El 14 de julio pasado no fue un día más en el Jardín de Infantes Merceditas de San Martin: ese martes la escuela cumplió 75 años. Es la primera institución de educación inicial que la provincia abrió en Rosario y forma parte del patrimonio educativo de la ciudad. Su edificio de Sarmiento al 4400, rodeado de árboles y verde, fue un antiguo casco de estancia que un vecino del barrio donó para el funcionamiento del jardín y, como parte del proyecto para recuperar su historia, la comunidad educativa tiene en marcha un proyecto para poner en valor la casona, donde se formaron varias generaciones.

Por estos días, la comunidad del Merceditas de San Martín está en medio de una doble tarea: organizar los festejos que se desarrollarán el 10 de septiembre, en plena calle, y al mismo tiempo buscar en el Concejo Municipal y en la Cámara de Diputados de la provincia avales para el proyecto de recuperación del edificio .

"El jardín funciona en un antiguo casco de estancia ya centenario. Con el tiempo fue demandando varios arreglos _de cañerías, del sistema de iluminación y de techos_ que fuimos concretando en forma parcial con fondos del Ministerio de Educación de la provincia. Pero necesitamos obras de fondo para recuperar todo el edificio", explica la directora del jardín Débora Videla.

A la escuela de nivel inicial de Sarmiento 4431 asisten 220 chicos que cursan las salitas de tres, cuatro y cinco años, en el turno mañana y tarde, de la mano de 14 docentes, una auxiliar, un profesor de educación física y otra de educación musical. Como se trata de una institución destacada por su labor inclusiva, recibe niños del barrio, pero también de la zona centro, sur y oeste de la ciudad.

Un jardín con historia

El Jardín Merceditas de San Martín se fundó el 14 de julio de 1951, con el nombre de "Presidente Perón" para recibir a los nenes y a las nenas menores de 5 años. Quince años después, se le cambió su nombre por el que ostenta actualmente, el de la hija del general San Martín.

El establecimiento fue el primero en funcionar en un barrio, porque hasta entonces la oferta de educación inicial se concentraba en el centro de la ciudad.

El edificio que ocupan fue cedido en calidad de préstamo al Ministerio de Educación de la provincia, por el propietario del inmueble, Arturo Valls. Era un antiguo casco de estancia que en ese momento la familia usaba como residencia de fin de semana. Es que la apertura de la escuela fue una noticia bien recibida por la comunidad del barrio. En el mismo año de su fundación padres y vecinos se integraron a su rutina formando para de la Asociación Cooperadora.

La casona fue declarada patrimonio histórico. "Es un edificio centenario, hacemos un gran esfuerzo para mantenerlo, pero es claro que el paso del tiempo deja sus huellas y necesitaríamos un proyecto más general para recuperarlo", señala la docente. Actualmente, el edificio tiene dos salas cerradas que resultan inutilizables, por lo que los chicos dan clases en el salón de música y en la sala de dramatización, donde realizaban talleres de juegos teatrales.

En 1951, el jardín comenzó a funcionar con 147 alumnos distribuidos en seis secciones, de entre tres años y medio y cinco años. Un año antes de la fundación del jardín, se graduaban en Santa Fe las primeras maestras jardineras que tuvo la provincia. Todas eran maestras normales, que fueron convocadas en 1949 para recibir un curso intensivo en este nivel de enseñanza en las Normales de Casilda y de Coronda.

Para acceder a esta formación tenían que tener de promedio ocho en sus títulos anteriores. Muchas de estas primeras egresadas santafesinas fueron quienes trabajaron en el Merceditas de zona sur.

Una institución arraigada en la ciudad

Hace diez años, en marzo de 2016, el Concejo Municipal declaró al Merceditas de San Martín como como "Institución Benemérita de Rosario", una distinción que se otorga solamente a aquellas entidades de la ciudad que son “notables en su trabajo y tienen más de 50 años en su trayectoria”, por nombrar unos de los tantos requisitos que demanda este título.

El pedido de reconocimiento llegó de la mano de las familias de sus alumnos, en particular las asociadas en “Padres TGD”, destacando no sólo el hecho de ser la primera institución provincial de educación inicial de la ciudad, sino por sobre todo ser un ámbito inclusivo, que aloja a las infancias sin diferencias.

Algo de todo esto se celebrará el 10 de septiembre, cuando la comunidad educativa del jardín realice su festejo en plena calle y brinden para que el Merceditas siga contando su historia.