Micaela Albornoz compró pasajes con el DNI de una vecina y la buscan en Santiago del Estero

El gobierno de Santa Fe brindó detalles sobre la búsqueda de la mujer que se fue de su casa hace casi un mes. Ofrece diez millones de recompensa

El ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, y el fiscal regional de Rosario, Matías Merlo, brindaron precisiones sobre el operativo de búsqueda de Micaela Albornoz , la mujer que fue denunciada como desparecida de su hogar el 25 de junio.

En contacto con la prensa local, Merlo confirmó que Micaela adquirió pasajes de colectivos con un documento de identidad que no era el suyo (pertenecía a una vecina de barrio que lo había extraviado en noviembre pasado), que se movió hasta el momento por cuatro provincias: Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos y Santiago del Estero, y que en principio no la acompaña nadie.

El primero en tomar la palabra fue el funcionario del gobierno provincial. Cococcioni subrayó que “desde el primer momento se tomaron todas las medidas investigativas, se trabajó en forma coordinada con la Fiscalía Regional de Rosario y con policías de otras provincias, como pasó cuando surgió la información de que Micaela pudo estar en Córdoba”.

“Más allá de las tareas investigativas, la búsqueda fue notificada a todos los sistemas provincial y nacional (que ha ofrecido también una recompensa), se ha informado a todas las policías provinciales. También, las fotos, datos filiatorios y todos los pormenores de la búsqueda fueron desde el primer momento informados a la Guardia Provincial para que sean tenidos en cuenta en todas las rutas y caminos de la provincia”, subrayó Cococcioni.

>> Leer más: Micaela Albornoz sigue desaparecida: nuevo reclamo de su familia tras ser vista en Cañada Rosquín

Recompensa a quien aporte datos de Micaela Albornoz

En la conferencia de prensa realizada este martes en la sede local de Gobernación, el máximo responsable de la cartera de seguridad remarcó que “se ha establecido una recompensa, más allá de la recompensa que ofrece el sistema nacional. La provincia ofrece 10 millones de pesos por cualquier dato que pueda dar con el paradero de Micaela Albornoz”.

“En estos casos, hay que tener en cuenta que lo primordial es encontrar a Micaela. La posible coerción o manipulación, o si se movió por su propia voluntad, todo eso se establecerá posteriormente. La prioridad es encontrar a Micaela. Es lo más importante en este momento”, destacó el funcionario político.

Las claves de la investigación

Por su parte, el fiscal regional de Rosario Matías Merlo, coincidió en que “se está trabajando en forma coordinada desde el 25 de junio, y la prioridad es encontrar a Micaela para después ir desarrollar las diferentes hipótesis” que derivaron en el abandono del hogar.

“Tenemos que valernos con datos objetivos. Muchas veces, en los primeros momentos de la investigación, se dan varias hipótesis o declaraciones de gente con buena voluntad, pero que a veces no coinciden con lo que pasa en la realidad", expresó el funcionario del Ministerio Público de la Acusación.

Estos son las claves del caso mencionadas por el fiscal regional:

+ "Micaela salió de Rosario el mismo 24 de junio a la noche, luego de comprar un boleto de colectivo en la Terminal Mariano Moreno. En esas circunstancias, comenzamos a ver una serie de movimientos de Micaela dentro del país, adquiriendo pasajes y que se va trasladando en ómnibus. Estuvo en diferentes lugares, en la provincia de Entre Ríos, en Santa Fe volviendo de Córdoba la semana pasada".

+ "No podíamos dar con ella, porque cuando pedíamos a la empresa de colectivo el pasaje con su número de documento, constatamos que no coincidía el DNI. Lo que se desprendió del desarrollo de la investigación fue que Micaela utilizó el documento extraviado de una vecina para comprar los pasajes de colectivo".

+ Esta situación la corroboramos ayer en virtud de un movimiento que detectamos en la localidad de San Salvador en la provincia de Entre Ríos, donde un grupo de vecinos la vio haciendo dedo, y les dijo que quería comprar un pasaje para ir a otra localidad semanas antes. También ven cuando le dan un subsidio. Declararon que vieron cómo le daban un subsidio de la Municipalidad de San Salvador, y allí advirtieron que la foto del documento que portaba no coincidía con su rostro.

+ "Recibimos esta información a través de las tareas en coordinación con la policía de Entre Ríos. Con esos datos pudimos reconstruir los movimientos de Micaela".

+ "La última vez que se la vio en la provincia de Santa Fe fue en Cañada Rosquín. El personal de la Policía de Investigaciones trabaja en ese lugar. Otro dato es que a Micaela se la vio días antes en la localidad de Colonia Dora, cerca de La Banda en Santiago del Estero y estamos trabajando con personal en ese lugar".

+ "Más allá de cualquier hipótesis vamos a poner todos los medios que tenemos a disposición a los fines de dar con el paradero de Micaela. Después veremos las hipótesis que puedan surgir. En un primer momento surgió que estaba en Rosario, que estaba captada, pero resultó que estaba en otro lugar. Por eso queremos ser muy cuidadoso con la información que brindamos”.

+ "Tanto de los videos como de las declaraciones testimoniales de personas que estuvieron con ella, trasciende que siempre se movió sola. Al menos hasta hoy, no tenemos que esté acompañada por otra persona. Tampoco surgió de esos testimonios que esté mal psíquicamente o de salud".