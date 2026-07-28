Paritarias: el gobierno santafesino firma los aumentos, incluido docentes pese a su rechazo

Tras la aceptación de los gremios de la administración central y salud, la Casa Gris avanza con el proceso administrativo para formalizar la suba salarial

El gobierno de Santa Fe anunció que es inminente la firma de los decretos que formalizan el aumento salarial para los trabajadores estatales logrado en paritarias . Incluso la paritaria docente que había tenido rechazo por parte de los gremios.

“Se está avanzando con el proceso administrativo del decreto de la paritaria central y de salud , y se va a avanzar también en relación a la paritaria docente ”, explicó la vocera Virginia Coudannes . Según supo La Capital , respecto a la paritaria docente aún faltan algunas cuestiones administrativas tras el rechazo gremial pero asumen que será entre este martes y miércoles.

Además, la vocera hizo hincapié en la característica de “regulares” de las paritarias. “No todos los trabajadores tienen ese privilegio y es importante ponerla en valor”, sostuvo.

Luego, al ser consultada por la dinámica en la que los gremios docentes rechazan la oferta e igualmente se le otorga por decreto el aumento sostuvo: “Nuestra decisión y posicionamiento es que los gremios de la administración central y salud aceptaron la propuesta salarial, que es la misma de los docentes”.

“Se trabaja igual y entendemos que tiene la misma lógica. No podemos permitir que los docentes no estén percibiendo un aumento como los otros trabajadores del Estado”, dijo Coudannes.

El ministro de Gobierno e Innovación Pública de Santa Fe, Fabian Bastia, encabezó las paritarias con ATE y UPCN Foto: gobierno de Santa Fe.

A su vez buscó contrastar con otras provincias, especialmente con Buenos AIres. “Siempre es importante mirar a todo el país, donde hay gremios de la educación en otras provincias que han aceptado ofertas mucho menores que la ofrecida aquí”.

El titular de Amsafe, Rodrigo Alonso en los últimos días calificó del vínculo entre el gremio con el gobierno como “quebrado” a lo que Coudannes argumentó que “el gobierno sostiene la relación con todos los gremios”.

“La responsabilidad es sostener los salarios y también defender los recursos de los santafesinos”, finalizó.

Los gremios

Las negociaciones paritarias del segundo semestre dejaron un escenario dividido entre los gremios estatales de Santa Fe. Mientras UPCN, ATE y Amra aceptaron la propuesta salarial presentada por el gobierno provincial, Amsafé, Sadop, UDA y Siprus la rechazaron y anunciaron distintas medidas de fuerza que comenzarán esta semana.

La oferta oficial contempla una recomposición salarial escalonada para el segundo semestre, aunque cada sector la interpreta de manera diferente según la composición de sus salarios.

En el caso de los docentes, el gobierno sostiene que la propuesta representa una suba promedio del 15% entre julio y diciembre y que permitirá cerrar 2026 con un incremento acumulado cercano al 49%. Los gremios docentes, sin embargo, cuestionan esa interpretación y sostienen que el aumento efectivo es menor.