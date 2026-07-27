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Lula ironizó sobre Milei en medio de la crisis diplomática: "¿Quién es ese tipo?"

El presidente de Brasil respondió con ironía a las críticas que recibió por parte del mandatario argentino, quien lo acusó de "ladrón" y "presidiario"

27 de julio 2026 · 22:37hs
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Lula fue consultado sobre los dichos de Milei.

Lula fue consultado sobre los dichos de Milei.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, respondió con ironía este lunes a las críticas que recibió por parte de Javier Milei.

"¿Quién es ese tipo?", contestó entre sonrisas en torno al conflicto entre ambos países cuando le preguntaron por el líder del partido La Libertad Avanza, durante una actividad oficial.

Lula evitó profundizar en la controversia y se limitó a esa breve respuesta para recibir al presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, quien asumió en junio de 2025 tras la destitución de Yoon Suk-yeol.

Los dichos de Milei

La reacción del mandatario brasileño llegó luego de que Milei participara en la convención del Partido Liberal (PL), en San Pablo, donde respaldó la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro y lanzó duras críticas contra Lula, a quien calificó de "presidiario" y "ladrón".

Además, cuestionó al ministro del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes y denunció una supuesta "campaña antiargentina" impulsada desde Brasil.

Por otro lado, el canciller Mauro Vieira se reunió con el embajador argentino en Brasil, Daniel Raimondi, para transmitir el rechazo formal de Brasilia y, además, llamó a consultas al embajador brasileño en Buenos Aires, Julio Bitelli, en una de las señales diplomáticas más severas desde la llegada de Milei a la Casa Rosada.

Injerencia

En paralelo, Vieira calificó las declaraciones de Milei como un episodio "sin precedentes" en la historia de las relaciones bilaterales y las consideró una "interferencia en asuntos domésticos" de Brasil, aunque aclaró que el objetivo del gobierno de Lula es preservar los canales diplomáticos entre ambos países.

De esta manera, el conflicto, atravesado por diferencias ideológicas, también amenaza con impactar en el vínculo entre los dos principales socios del Mercosur, pese a la importancia estratégica que la relación comercial mantiene para ambas economías.

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