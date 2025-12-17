El verdugo de Central habló sobre el pasillo de Estudiantes: "Al título lo tenés que luchar"

Edwuin Cetré, quien anotó el único tanto del Pincha en Arroyito, se refirió a la polémica y remarcó que tomaron la decisión "en contra de la injusticia"

Estudiantes dio un batacazo y se coronó en el torneo Clausura tras haber sido, junto a Talleres, el equipo que clasificó a playoffs con menor cantidad de puntos. El comienzo de esta remontada del Pincha fue en Arroyito , en medio del polémico pasillo de espaldas y el título que recibió Central , lo que generó un escándalo en el fútbol argentino .

Los jugadores del conjunto platense estaban obligados a recibir a sus rivales con un tradicional pasillo, pero los mismos optaron por voltearse y dieron paso a una histórica imagen que provocó intensos debates. Por ello, el goleador de aquella tarde en el Gigante, Edwuin Cetré, se refirió a la decisión del plantel pincharrata y reflexionó sobre los hechos.

El colombiano fue una de las figuras del equipo de Eduardo Domínguez en los playoffs , una de las cartas fundamentales para obtener un nuevo título, ya que le anotó a Central en octavos y brindó dos asistencias frente a Central Córdoba en cuartos y Gimnasia en semifinales, los tres partidos con victorias de Estudiantes como visitante por 1-0

“Los que jugaron y saben de fútbol saben lo difícil que es ganar un título y que sea campeón porque lo decidieron unas personas nos molesta . Mundialmente nunca se vio algo así. Queríamos plantarnos en la inconformidad de los que dieron el título pero también con los jugadores que saben lo difícil que es y que te lo regalen... Fue de la nada. No es lo justo, lo hicimos por eso”, confesó Cetré en una entrevista con Win Sports.

El delantero de 27 años explicó la postura del equipo platense y aclaró: “Nos disculpamos con los jugadores de Central, no hay que culparlos a ellos, pero un título que regalan de la nada te toca el corazón”.

Cetre habla sobre el título de Rosario Central

Una respuesta a las críticas

“Lo hicimos en contra de la injusticia, fue esa la postura. Fue ser el equipo que va solo contra todos. Fue plantarnos en busca de que vieran otros equipos y directivos que no es así. Aunque muchos salieron a decir que estuvo mal el pasillo, pero internamente saben que no estuvo bien, que se lucha muchísimo. El título, para que lo ganes, tenés que lucharlo, como hicimos nosotros”, sentenció el colombiano.

Durante aquel duelo de octavos de final, el Pincha inició el camino que lo llevó a coronarse campeón del Clausura al vencer a Racing por penales en la final. “Entramos por la ventana a los playoffs, pero desde que llegué acá me di cuenta de que Estudiantes es un equipo que en el mata-mata es muy fuerte. Y nos hicimos fuertes y gracias a Dios ganamos el título”, concluyó.