La Capital | Ovación | Central

El verdugo de Central habló sobre el pasillo de Estudiantes: "Al título lo tenés que luchar"

Edwuin Cetré, quien anotó el único tanto del Pincha en Arroyito, se refirió a la polémica y remarcó que tomaron la decisión "en contra de la injusticia"

17 de diciembre 2025 · 10:32hs
Edwuin Cetré

Edwuin Cetré, delantero de Estudiantes, justificó el pasillo de su equipo ante Central en Arroyito.

Estudiantes dio un batacazo y se coronó en el torneo Clausura tras haber sido, junto a Talleres, el equipo que clasificó a playoffs con menor cantidad de puntos. El comienzo de esta remontada del Pincha fue en Arroyito, en medio del polémico pasillo de espaldas y el título que recibió Central, lo que generó un escándalo en el fútbol argentino.

Los jugadores del conjunto platense estaban obligados a recibir a sus rivales con un tradicional pasillo, pero los mismos optaron por voltearse y dieron paso a una histórica imagen que provocó intensos debates. Por ello, el goleador de aquella tarde en el Gigante, Edwuin Cetré, se refirió a la decisión del plantel pincharrata y reflexionó sobre los hechos.

El colombiano fue una de las figuras del equipo de Eduardo Domínguez en los playoffs, una de las cartas fundamentales para obtener un nuevo título, ya que le anotó a Central en octavos y brindó dos asistencias frente a Central Córdoba en cuartos y Gimnasia en semifinales, los tres partidos con victorias de Estudiantes como visitante por 1-0

7
La imagen que generó la polémica. El pasillo de espaldas de Estudiantes a Central.

La imagen que generó la polémica. El pasillo de espaldas de Estudiantes a Central.

La palabra de Edwuin Cetré sobre el polémico pasillo de Estudiantes

“Los que jugaron y saben de fútbol saben lo difícil que es ganar un título y que sea campeón porque lo decidieron unas personas nos molesta. Mundialmente nunca se vio algo así. Queríamos plantarnos en la inconformidad de los que dieron el título pero también con los jugadores que saben lo difícil que es y que te lo regalen... Fue de la nada. No es lo justo, lo hicimos por eso”, confesó Cetré en una entrevista con Win Sports.

El delantero de 27 años explicó la postura del equipo platense y aclaró: “Nos disculpamos con los jugadores de Central, no hay que culparlos a ellos, pero un título que regalan de la nada te toca el corazón”.

Cetre habla sobre el título de Rosario Central

Una respuesta a las críticas

Lo hicimos en contra de la injusticia, fue esa la postura. Fue ser el equipo que va solo contra todos. Fue plantarnos en busca de que vieran otros equipos y directivos que no es así. Aunque muchos salieron a decir que estuvo mal el pasillo, pero internamente saben que no estuvo bien, que se lucha muchísimo. El título, para que lo ganes, tenés que lucharlo, como hicimos nosotros”, sentenció el colombiano.

>> Leer más: Central: tras el pleno por Almirón, las fichas que hacen falta para coronar la apuesta

Durante aquel duelo de octavos de final, el Pincha inició el camino que lo llevó a coronarse campeón del Clausura al vencer a Racing por penales en la final. “Entramos por la ventana a los playoffs, pero desde que llegué acá me di cuenta de que Estudiantes es un equipo que en el mata-mata es muy fuerte. Y nos hicimos fuertes y gracias a Dios ganamos el título”, concluyó.

Noticias relacionadas
Jorge Almirón fue el técnico elegido por la dirigencia. Tiene un recorrido importante en Copa Libertadores.

Central: tras el pleno por Almirón, las fichas que hacen falta para coronar la apuesta

Salud campeón. El plantel canalla celebra en medio de la coronación en el Madre de Ciudades, donde logró el título.

A la memoria de Miguel Ángel Russo: en Central celebran el título de la Copa de la Liga 2023

Almirón dirigió al club chileno desde enero del 2024 hasta agosto de 2025. Ahora se hará cargo de Central.

Jorge Almirón en Central: cómo fue el último paso del entrenador

Enzo Copetti habló y se expresó sin pudores. Me gustaría volver a Racing, uno le tiene mucho cariño al club, declaró.

Enzo Copetti y la salida del extécnico de Central: "Nadie sabe lo que pasó con Holan"

Ver comentarios

Las más leídas

Me sorprende que vayan a Newells: la frase de un periodista hincha de Platense sobre la dupla Orsi-Gómez

"Me sorprende que vayan a Newell's": la frase de un periodista hincha de Platense sobre la dupla Orsi-Gómez

El aula volvió a unirlos: la promoción 1955 del Superior de Comercio hizo historia

El aula volvió a unirlos: la promoción 1955 del Superior de Comercio hizo historia

Central: tras el pleno por Almirón, las fichas que hacen falta para coronar la apuesta

Central: tras el pleno por Almirón, las fichas que hacen falta para coronar la apuesta

Alumnos juntaron $17 millones para su fiesta de egresados y una madre los perdió en el casino

Alumnos juntaron $17 millones para su fiesta de egresados y una madre los perdió en el casino

Lo último

Sin clases en la UNR este jueves: se confirmó el paro de Coad y Apur

Sin clases en la UNR este jueves: se confirmó el paro de Coad y Apur

Newells se quedó sin plata y la deuda se disparó en los últimos meses: Es aún peor

Newell's se quedó sin plata y la deuda se disparó en los últimos meses: "Es aún peor"

El volante ofensivo que Almirón viene de dirigir este año y al que quiere como refuerzo en Central

El volante ofensivo que Almirón viene de dirigir este año y al que quiere como refuerzo en Central

Verano en Rosario: arranca la temporada colonias de vacaciones y piletas municipales

Los natatorios abrieron a partir de hoy en 15 polideportivos, 10 clubes con convenio y el Balneario La Florida. En esta nota, todo lo que hay que tener en cuenta.

Verano en Rosario: arranca la temporada colonias de vacaciones y piletas municipales
Sin clases en la UNR este jueves: se confirmó el paro de Coad y Apur
La Ciudad

Sin clases en la UNR este jueves: se confirmó el paro de Coad y Apur

La cadena Marriot desembarca en Rosario con una propuesta premium en barrio Martin
Negocios

La cadena Marriot desembarca en Rosario con una propuesta premium en barrio Martin

Se vienen días de calor en Rosario aunque las lluvias asoman en el horizonte
La Ciudad

Se vienen días de calor en Rosario aunque las lluvias asoman en el horizonte

Fuerte advertencia de la FUA: No hay chances de un 2026 normal con este presupuesto universitario
La Ciudad

Fuerte advertencia de la FUA: "No hay chances de un 2026 normal con este presupuesto universitario"

Rechazaron la prisión domiciliaria de Patricio Serjal por irregularidades en la cárcel
Policiales

Rechazaron la prisión domiciliaria de Patricio Serjal por irregularidades en la cárcel

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Me sorprende que vayan a Newells: la frase de un periodista hincha de Platense sobre la dupla Orsi-Gómez

"Me sorprende que vayan a Newell's": la frase de un periodista hincha de Platense sobre la dupla Orsi-Gómez

El aula volvió a unirlos: la promoción 1955 del Superior de Comercio hizo historia

El aula volvió a unirlos: la promoción 1955 del Superior de Comercio hizo historia

Central: tras el pleno por Almirón, las fichas que hacen falta para coronar la apuesta

Central: tras el pleno por Almirón, las fichas que hacen falta para coronar la apuesta

Alumnos juntaron $17 millones para su fiesta de egresados y una madre los perdió en el casino

Alumnos juntaron $17 millones para su fiesta de egresados y una madre los perdió en el casino

El volante que sueña con volver a Newells y cuyo club lo tiene como prescindible

El volante que sueña con volver a Newell's y cuyo club lo tiene como prescindible

Ovación
El volante ofensivo que Almirón viene de dirigir este año y al que quiere como refuerzo en Central

Por Elbio Evangeliste
Ovación

El volante ofensivo que Almirón viene de dirigir este año y al que quiere como refuerzo en Central

El volante ofensivo que Almirón viene de dirigir este año y al que quiere como refuerzo en Central

El volante ofensivo que Almirón viene de dirigir este año y al que quiere como refuerzo en Central

Por la violencia de sus jugadores, un club de la Rosarina recibió una segunda y severa sanción

Por la violencia de sus jugadores, un club de la Rosarina recibió una segunda y severa sanción

El gol de Ángel Di María en el clásico rosarino fue nombrado como el mejor del torneo Clausura

El gol de Ángel Di María en el clásico rosarino fue nombrado como el mejor del torneo Clausura

Policiales
Rechazaron la prisión domiciliaria de Patricio Serjal por irregularidades en la cárcel
Policiales

Rechazaron la prisión domiciliaria de Patricio Serjal por irregularidades en la cárcel

Fijaron nueva recompensa millonaria para esclarecer el crimen de un adolescente

Fijaron nueva recompensa millonaria para esclarecer el crimen de un adolescente

Tiros en Granadero Baigorria: un herido de bala y el hallazgo de casi 500 dosis de cocaína

Tiros en Granadero Baigorria: un herido de bala y el hallazgo de casi 500 dosis de cocaína

Santa Fe: Imputan a nueve personas por comprar armas legalmente y desviarlas al mercado ilegal

Santa Fe: Imputan a nueve personas por comprar armas legalmente y desviarlas al mercado ilegal

La Ciudad
Sin clases en la UNR este jueves: se confirmó el paro de Coad y Apur
La Ciudad

Sin clases en la UNR este jueves: se confirmó el paro de Coad y Apur

Se vienen días de calor en Rosario aunque las lluvias asoman en el horizonte

Se vienen días de calor en Rosario aunque las lluvias asoman en el horizonte

Verano en Rosario: arranca la temporada colonias de vacaciones y piletas municipales

Verano en Rosario: arranca la temporada colonias de vacaciones y piletas municipales

Reunión en el Concejo: advierten sobre la crítica situación en el Pami I

Reunión en el Concejo: advierten sobre la crítica situación en el Pami I

Una familia de Tablada teme perder su casa ante una posible demolición por orden judicial

Por Martín Stoianovich

Ciudad

Una familia de Tablada teme perder su casa ante una posible demolición por orden judicial

Los alquileres subieron muy por encima de la inflación en 2025
Economía

Los alquileres subieron muy por encima de la inflación en 2025

Jorge Almirón en Central: cómo fue el último paso del entrenador
Ovación

Jorge Almirón en Central: cómo fue el último paso del entrenador

Las chicas de Newells van por el Trofeo de Campeonas y el pasaje a la Copa Libertadores 2026
OVACIÓN

Las chicas de Newell's van por el Trofeo de Campeonas y el pasaje a la Copa Libertadores 2026

Milei recibió a Kast y buscan afianzar el eje Buenos Aires-Santiago
Politica

Milei recibió a Kast y buscan afianzar el eje Buenos Aires-Santiago

Alumnos juntaron $17 millones para su fiesta de egresados y una madre los perdió en el casino
Información General

Alumnos juntaron $17 millones para su fiesta de egresados y una madre los perdió en el casino

Se esfumaron más de 100 vacas en un campo santafesino: la pérdida supera los $145 millones
Policiales

Se esfumaron más de 100 vacas en un campo santafesino: la pérdida supera los $145 millones

Pedirán 42 años de cárcel para un joven acusado de tres homicidios en caminos rurales
POLICIALES

Pedirán 42 años de cárcel para un joven acusado de tres homicidios en caminos rurales

Denuncian a Bullrich y a su hijo por lavado y evasión por el manejo de la cadena de cafés Tostado
Política

Denuncian a Bullrich y a su hijo por lavado y evasión por el manejo de la cadena de cafés Tostado

Para las estadísticas del Indec, el PBI creció en el tercer trimestre del año
Economía

Para las estadísticas del Indec, el PBI creció en el tercer trimestre del año

Taxistas afirman que ya son más baratos que Uber: Estamos reemplazando al colectivo
La Ciudad

Taxistas afirman que ya son más baratos que Uber: "Estamos reemplazando al colectivo"

Quién es y qué se sabe del soldado muerto en la Quinta de Olivos
La Ciudad

Quién es y qué se sabe del soldado muerto en la Quinta de Olivos

La Iglesia de Rosario respaldó la marcha de trabajadores contra la reforma laboral
La Ciudad

La Iglesia de Rosario respaldó la marcha de trabajadores contra la reforma laboral

Fecha confirmada: cuándo cobran el aguinaldo los empleados públicos de Santa Fe
Información General

Fecha confirmada: cuándo cobran el aguinaldo los empleados públicos de Santa Fe

La UNR lanzó una diplomatura de pregrado en cine en la Facultad de Humanidades
La Ciudad

La UNR lanzó una diplomatura de pregrado en cine en la Facultad de Humanidades

Imputan a un joven preso como instigador de un femicidio ocurrido en la zona sur
POLICIALES

Imputan a un joven preso como instigador de un femicidio ocurrido en la zona sur

El segundo tiempo de Pullaro: tecnología, cercanía y contraste con Milei

Por Mariano D'Arrigo
Politica

El segundo tiempo de Pullaro: tecnología, cercanía y contraste con Milei

Imputan a un alto jefe policial de Las Rosas por fraude en la carga de combustible
POLICIALES

Imputan a un alto jefe policial de Las Rosas por fraude en la carga de combustible

Pullaro: No puedo dialogar con Nación hasta que no reconozca lo que le debe a Santa Fe
Política

Pullaro: "No puedo dialogar con Nación hasta que no reconozca lo que le debe a Santa Fe"

Cómo sigue el nene que cayó de un tercer piso en barrio Ludueña: el parte de salud
LA CIUDAD

Cómo sigue el nene que cayó de un tercer piso en barrio Ludueña: el parte de salud