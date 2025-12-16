La Capital | Ovación | Central

A la memoria de Miguel Ángel Russo: en Central celebran el título de la Copa de la Liga 2023

El 16 de diciembre quedó grabado a fuego en el almanaque canalla, pero este aniversario se vive de manera especial por el reciente adiós de Miguelo

Elbio Evangeliste

Elbio Evangeliste

16 de diciembre 2025 · 16:21hs
Salud campeón. El plantel canalla celebra en medio de la coronación en el Madre de Ciudades

Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Salud campeón. El plantel canalla celebra en medio de la coronación en el Madre de Ciudades, donde logró el título.

El 16 de diciembre de 2023 es una fecha que quedó guardada en la memoria de todos los hinchas de Central por el título obtenido en la Copa de la Liga y que tiene como ingrediente especial que esa consagración llegó de la mano de uno de los entrenadores más queridos como lo es Miguel Ángel Russo.

Hace dos años el Canalla volvía a tocar el cielo con las manos logrando un campeonato local después de 36 años (en 2018 había conquistado la Copa Argentina). Fue en aquella recordada final en Santiago del Estero en la que el equipo auriazul ganó por 1 a 0 con gol de Maximiliano Lovera.

Desde ese día, el 16 de diciembre quedó grabado a fuego en el almanaque canalla. Por el título propiamente dicho, pero sobre todo porque fue de la mano de Russo, fallecido el pasado 8 de octubre.

Miguel Ángel Russo, el gran arquitecto de la obra

Miguel fue sin dudas el gran hacedor de ese campeonato, con un equipo sin grandes figuras, pero al que logró sacarle el mayor provecho. Para el común de los hinchas, Miguelo fue el gran arquitecto de esa obra.

>>Leer más: Miguel Ángel, el genio del renacimiento canalla, entró para siempre en el Olimpo de Central

Central2SSM
Miguel Ángel Russo se emociona hasta las lágrimas mientras abraza a su nieto el día de

Miguel Ángel Russo se emociona hasta las lágrimas mientras abraza a su nieto el día de "Central campeón".

Después de un primer semestre en el que Central había hecho un buen torneo, en la Copa de la Liga de la segunda mitad del año todo fue a pedir de boca, más allá de la angustiante clasificación a cuartos de final.

Es que Central logró el pasaporte a las instancias finales del torneo tras ganarle 2-1 a Arsenal en condición de visitante. Con esos tres puntos le alcanzó para arañar el cuarto puesto en su zona.

Eso le permitió viajar a Salta para enfrentar a Racing por los cuartos de final, partido en el que Central logró el pasaporte a semifinal por la vía de los penales, tras el 2-2 en tiempo regular.

>>Leer más: Central es una cosa que empieza con c: Campeón

Llegó el turno de River, en el Mario Alberto Kempes, y un empate sin goles para que todo se definiera nuevamente desde los 12 pasos. Una noche maravillosa de Jorge Broun para abrochar el pase a la final.

Central3SSM
Lovera ya hizo todo a la perfección y define de zurda para poner a Central arriba en el marcador.

Lovera ya hizo todo a la perfección y define de zurda para poner a Central arriba en el marcador.

Central campeón en el estadio Madre de Ciudades

Y fue en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero donde el Canalla fue por la última estocada, ante un sorprendente Platense, en busca de la “gloria” de la que Russo había hablado algunos días antes diciendo que “no tiene precio”.

La gloria llegó. La gambeta endiablada y exquisita definición de Lovera en el primer tiempo le alcanzó al equipo de Miguel para gritar campeón.

Cada 16 de diciembre el título se recordará de una manera especial, pero en este 2025, a dos años de aquella alegría, tiene un sabor especial porque fue el año del fallecimiento del siempre recordado Miguel Ángel Russo.

