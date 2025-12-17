El gol de Ángel Di María en el clásico rosarino fue nombrado como el mejor del torneo Clausura

La Liga Profesional eligió los tres mejores goles del último campeonato, entre los que se destacó la anotación que definió el partido en el Gigante de Arroyito

La llegada de Ángel Di María a Central generó un efecto inmediato en el funcionamiento ofensivo del equipo . Con jerarquía internacional y lectura de juego, Di María aportó desequilibrio, precisión y velocidad en el último tercio del campo.

El impacto del "Fideo" también se reflejó en lo anímico. Tanto es así que el Canalla finalizó en la primera posición de la zona B y en la Tabla Anual , lo que le permitió clasificar a la fase de grupos de la próxima Copa Libertadores.

Lo del delantero con pasado en Benfica y Real Madrid fue para destacar en este segundo semestre del año. El campeón del mundo con la selección argentina en Qatar 2022 estuvo en cancha en 17 partidos y totalizó 1.473 minutos. En total hizo 7 goles , entre los cuales cuatro de ellos fueron de tiro penal: Godoy Cruz (L) 1-1, Lanús (V) 1-0, Sarmiento (V) 1-0 e Instituto (V) 3-1. Y todos sirvieron para que el equipo pase a estar arriba en el resultado.

Hizo uno de tiro libre de una distancia de 29,3 metros contra Newell’s que sirvió para ganar el clásico rosarino, uno olímpico frente a Boca (L) 1-1 y su único tanto de jugada fue ante Gimnasia (V) 3-0 que sirvió para cerrar el marcador.

Los tres mejores goles del Torneo Clausura 2025

La Liga Profesional de Fútbol compartió un posteo en redes sociales donde eligió el Top 3 de goles a lo largo del Torneo Clausura. En tercer lugar, se ubicó la anotación de Adrián "Maravilla" Martínez en el encuentro entre Racing y Estudiantes de La Plata en la final del campeonato. El delantero de la "Academia", luego de una gran jugada individual, remató de emboquillada dejando sin respuesta al arquero y defensores del Pincha.

Luego, el gol de Hernán López Muñoz en el enfrentamiento de Argentinos Juniors con Vélez Sarsfield por los octavos de final quedó segundo. El zurdo habilidoso quedó mano a mano con Tomás Marchiori e inventó una genialidad para superar al arquero.

Embed ¡LOS MEJORES DEL CERTAMEN! Este es el Top 3 de goles del #TorneoBetano Clausura 2025



3 Adrián Martínez - @RacingClub

2 Hernán López Muñoz - @AAAJoficial

1 Ángel Di María - @RosarioCentral pic.twitter.com/RG3QuaAxrE — Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) December 17, 2025

Y, finalmente, Ángel Di María fue reconocido por el mejor gol de esta segunda parte del año. A pocos minutos de finalizar el partido, el "Fideo" aprovechó de su gran pegada y colgó la pelota en el ángulo. Con esta anotación, Central se impuso a Newell's en el Gigante de Arroyito el pasado 23 de agosto.