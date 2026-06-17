Tenis: Jockey Club volvió a lo más alto del podio en el Interclubes de la ART

Jockey Club se quedó con las copas Challenger y Federación del Interclubes organizado por la Asociación Rosarina de Tenis

Festejo descontrolado de las chicas de Jockey Club tras imponerse en el campeonato organizado por la Asociación Rosarina de Tenis.

La edición 2026 del Interclubes de la Asociación Rosarina de Tenis (ART) volvió a consolidarse como la competencia más grande del país y trajo aparejado un reordenamiento en las distintas clasificaciones generales: Después de dos años, Jockey Club Rosario volvió a ubicarse en lo más alto del podio.

La centenaria institución hípica volvió al quedarse con la Copa Challenge r, distinción que se obtiene a partir de la sumatoria de puntos cosechados por sus equipos a lo largo del torneo. La tradicional institución también conquistó la Copa Federación , reservada para los jugadores de Primera Libre, ratificando su protagonismo en la máxima categoría del certamen.

La novedad de esta temporada fue la consagración de Rowing en la Copa Average, galardón que reconoce el mejor promedio de participantes en relación con la cantidad de equipos presentados, premiando así la eficiencia deportiva de cada entidad.

De esta manera concluyó una nueva edición del certamen, que a lo largo de tres meses reunió a 2.750 jugadores —1.405 mujeres y 1.345 caballeros—, distribuidos en 437 equipos que representaron a 22 clubes de la ciudad y su zona de influencia en 61 categorías.

Entre las curiosidades que dejaron las estadísticas, se destaca que durante el Interclubes 2026 se disputaron 1.193 series, con 660 triunfos de los equipos locales (55,3%) y 533 victorias visitantes (44,7%).

Otro dato relevante es la cantidad de partidos disputados: se jugaron exactamente 3.579 encuentros, de los cuales 2.617 se resolvieron en dos sets (73,1%), mientras que 908 requirieron un tercer parcial para definir al ganador (25,4%). El mínimo porcentaje restante correspondió a partidos no disputados por walk over.

Entre las novedades, el campeonato también contó con la incorporación de una aplicación que contemplaba el orden de juego, horarios y resultados finales en tiempo real, una herramienta que permitió optimizar la organización y brindar un acceso más ágil e inmediato a la información para jugadores, capitanes y seguidores.

PRIMERA LIBRE DAMAS Equipo de Jockey Club de Primera Libre damas.

En Rosario se respira tenis

“El campeonato de Interclubes nos llena de orgullo como institución, porque pone en movimiento a toda una enorme comunidad de tenis, que se prepara especialmente para estar a punto para esta fecha. Es altamente convocante y, por la cantidad de inscriptos, es el más grande del país”, dijo el presidente de la ART, Daniel Tramontini.

“Este torneo lleva más de 20 años de vigencia ininterrumpida, consolidándose como uno de los eventos deportivos más importantes de la región y una referencia a nivel nacional. Además de su masividad, cuenta con un nivel deportivo muy destacado, especialmente en categorías como la Primera Libre, de la que participan ex jugadores profesionales, jóvenes con gran proyección, tenistas en plena inserción en el circuito competitivo y destacados juniors. Esa combinación de experiencia y juventud eleva la calidad de los encuentros y convierte al Interclubes en una competencia única, tanto por su dimensión como por el nivel de juego que ofrece año tras año”, prosiguió el dirigente.

Tramontini también destacó: “Otro dato muy importante es el notable crecimiento que registraron las categorías de iniciación, reflejado en el incremento sostenido de participantes que se incorporan año tras año al Interclubes. Esto es el resultado del trabajo comprometido que realizan los profesores, coordinadores y dirigentes de las distintas escuelas y clubes afiliados, así como de las acciones impulsadas por la Asociación Rosarina de Tenis para fomentar el desarrollo de la disciplina”.

La entrega de premios del Interclubes se realiza en la “Gran Fiesta del Tenis de Rosario”, donde además de distinguir a los equipos vencedores de cada categoría y otorgar las copas a las instituciones campeonas, se reconocen trayectorias y aportes de personalidades destacadas del tenis local, en una celebración que reúne a toda la comunidad tenística de la región.

primera mas 55 (1) Equipo de Jockey Club de la categoría primera +55.

Los podios

Los podios del Interclubes 2026 fueron para:

Copa Challeger: 1º Jockey Club Rosario (85 puntos), 2º Gimnasia y Esgrima Rosario (70) y 3º Apur y Rowing (50).

Copa Federación: 1º Jockey Club Rosario (36 puntos), 2º Gimnasia y Esgrima Rosario (26) y 3º Apur (24 ptos).

Copa Average: 1º Rosario Rowing Club (32 puntos) , 2º Náutico Sportivo Avellaneda (26) y 3º Atlético Fisherton (22).