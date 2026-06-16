La UGR profundiza su compromiso con la ciudadanía digital en las escuelas

La Universidad del Gran Rosario implementó este programa a mediados del año pasado en el nivel secundario de la Escuela Raúl Arino de Funes

A través de talleres participativos, la UGR trabaja con docentes, familias y estudiantes desde una perspectiva basada en los derechos, la diversidad y la accesibilidad.

El uso responsable de las redes sociales, la protección de datos personales, apuestas online, el grooming y el ciberacoso son algunos de las problemáticas que atraviesan a los estudiantes de las escuelas. Atentos a estas y otras preocupaciones, desde la Universidad del Gran Rosario (UGR) impulsan el Programa de Ciudadanía Digital y Convivencia, una iniciativa orientada a abordar de forma integral el vínculo de los alumnos con el entorno digital.

Mediante un trabajo enfocado en la prevención, la UGR implementó este programa a mediados del año pasado en el nivel secundario de la Escuela Raúl Arino de Funes. Tras esta experiencia piloto, este año el proyecto se amplió hacia todo el nivel secundario, tanto de la Escuela Arino como de su anexo en Alvear. Además incorporó el trabajo en los dos últimos años del nivel primario y se sumaron espacios específicos de formación y reflexión destinados a docentes y familias. La propuesta es desarrollada de manera conjunta por el Espacio de Seguridad, el Espacio de Ciencias Sociales y Educación. y el Espacio de Discapacidad e Inclusión Social, junto con la Subsecretaría de Extensión de la universidad.

"La idea es trabajar en la prevención y el tratamiento de este tipo de situaciones. No se trata solo de dar indicaciones, sino de generar acuerdos mínimos que permitan trabajar sobre estos temas de manera articulada entre docentes, alumnos y familias", dijo a La Capital Leonardo Gianzone, director de la carrera de ciberseguridad de la UGR.

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El rol de las escuelas

En este sentido, el especialista explicó que a partir de advertir ciertas problemáticas, decidieron abordarlo de forma integral con todos los actores de la escuela. "Si la escuela es el lugar de encuentro presencial hay que involucrar a todos", resaltó. Hasta ahora realizaron talleres con docentes de las tres instituciones (del nivel superior de la primaria y secundaria de la Arino, y los de los primeros años del anexo de Alvear). A esos espacios se sumarán en las próximas semanas otros específicos para estudiantes y familias.

"La idea es que a partir de estos talleres encuentren herramientas para manejarse con criterio en este mundo digital en el que conviven, de forma más crítica y reflexiva, y desde una perspectiva de derechos humanos, inclusión e igualdad", apuntó.

Respecto de las respuestas recibidas, dijo que hasta ahora los talleres con docentes han sido bien recibidas. Estos espacios de intercambio resultan fundamentales, ya que permiten detectar alertas tempranas y desnaturalizar conductas que suelen pasar desapercibidas en el día a día digital. La institución busca, así, convertir a las escuelas en entornos donde el debate sobre la seguridad digital sea una práctica habitual y no una reacción ante un conflicto consumado.

Formación en ciberseguridad

Además de su labor en ciudadanía digital, la UGR mantiene su fuerte apuesta académica con la carrera de ciberseguridad, una propuesta que cuenta con una tecnicatura de dos años y medio y un ciclo de complementación de un año y medio más para alcanzar el título de grado. La formación ha mostrado un crecimiento notable en su matrícula, especialmente en el ciclo de complementación, que pasó de 25 a 45 estudiantes este año.

"La propuesta está orientada a preparar profesionales con las herramientas necesarias para salir a trabajar en las áreas de ciberseguridad, con una modalidad de cursado intensiva que responde a la demanda del mercado", afirmó Gianzone.