La Capital | La Ciudad | UGR

La UGR profundiza su compromiso con la ciudadanía digital en las escuelas

La Universidad del Gran Rosario implementó este programa a mediados del año pasado en el nivel secundario de la Escuela Raúl Arino de Funes

16 de junio 2026 · 16:50hs
Google Seguir a La Capital en Google
A través de talleres participativos

A través de talleres participativos, la UGR trabaja con docentes, familias y estudiantes desde una perspectiva basada en los derechos, la diversidad y la accesibilidad.

El uso responsable de las redes sociales, la protección de datos personales, apuestas online, el grooming y el ciberacoso son algunos de las problemáticas que atraviesan a los estudiantes de las escuelas. Atentos a estas y otras preocupaciones, desde la Universidad del Gran Rosario (UGR) impulsan el Programa de Ciudadanía Digital y Convivencia, una iniciativa orientada a abordar de forma integral el vínculo de los alumnos con el entorno digital.

Mediante un trabajo enfocado en la prevención, la UGR implementó este programa a mediados del año pasado en el nivel secundario de la Escuela Raúl Arino de Funes. Tras esta experiencia piloto, este año el proyecto se amplió hacia todo el nivel secundario, tanto de la Escuela Arino como de su anexo en Alvear. Además incorporó el trabajo en los dos últimos años del nivel primario y se sumaron espacios específicos de formación y reflexión destinados a docentes y familias. La propuesta es desarrollada de manera conjunta por el Espacio de Seguridad, el Espacio de Ciencias Sociales y Educación. y el Espacio de Discapacidad e Inclusión Social, junto con la Subsecretaría de Extensión de la universidad.

"La idea es trabajar en la prevención y el tratamiento de este tipo de situaciones. No se trata solo de dar indicaciones, sino de generar acuerdos mínimos que permitan trabajar sobre estos temas de manera articulada entre docentes, alumnos y familias", dijo a La Capital Leonardo Gianzone, director de la carrera de ciberseguridad de la UGR.

El rol de las escuelas

En este sentido, el especialista explicó que a partir de advertir ciertas problemáticas, decidieron abordarlo de forma integral con todos los actores de la escuela. "Si la escuela es el lugar de encuentro presencial hay que involucrar a todos", resaltó. Hasta ahora realizaron talleres con docentes de las tres instituciones (del nivel superior de la primaria y secundaria de la Arino, y los de los primeros años del anexo de Alvear). A esos espacios se sumarán en las próximas semanas otros específicos para estudiantes y familias.

"La idea es que a partir de estos talleres encuentren herramientas para manejarse con criterio en este mundo digital en el que conviven, de forma más crítica y reflexiva, y desde una perspectiva de derechos humanos, inclusión e igualdad", apuntó.

Respecto de las respuestas recibidas, dijo que hasta ahora los talleres con docentes han sido bien recibidas. Estos espacios de intercambio resultan fundamentales, ya que permiten detectar alertas tempranas y desnaturalizar conductas que suelen pasar desapercibidas en el día a día digital. La institución busca, así, convertir a las escuelas en entornos donde el debate sobre la seguridad digital sea una práctica habitual y no una reacción ante un conflicto consumado.

Formación en ciberseguridad

Además de su labor en ciudadanía digital, la UGR mantiene su fuerte apuesta académica con la carrera de ciberseguridad, una propuesta que cuenta con una tecnicatura de dos años y medio y un ciclo de complementación de un año y medio más para alcanzar el título de grado. La formación ha mostrado un crecimiento notable en su matrícula, especialmente en el ciclo de complementación, que pasó de 25 a 45 estudiantes este año.

"La propuesta está orientada a preparar profesionales con las herramientas necesarias para salir a trabajar en las áreas de ciberseguridad, con una modalidad de cursado intensiva que responde a la demanda del mercado", afirmó Gianzone.

Noticias relacionadas
Protesta de padres frente al jardín de infantes de Empalme Graneros

Abuso sexual en el jardín: Educación interviene la institución y planea reemplazar al personal

Si no lo usás, donalo: se recolectaron más de mil kilos de ropa en desuso

Rosario recolectó más de una tonelada de ropa para personas en situación de calle

El artista se encargará de cerrar el festejo del Día de la Bandera.

Día de la Bandera: cuándo arranca el show de Abel Pintos y quiénes más suben al escenario

Frío, camisetas, promociones y expectativa por el debut de Argentina en Rosario

Rosario se pone la camiseta: frío polar e ilusión mundialista por el debut de Argentina

Ver comentarios

Las más leídas

General Lagos: investigan la muerte de un padre y sus hijos hallados sin vida en una vivienda

General Lagos: investigan la muerte de un padre y sus hijos hallados sin vida en una vivienda

Muerte en salto con cuerda: los detenidos admitieron que la chica no estaba atada

Muerte en salto con cuerda: los detenidos admitieron que la chica no estaba atada

Encontraron el cuerpo de un hombre que estaba desaparecido hace más de una semana

Encontraron el cuerpo de un hombre que estaba desaparecido hace más de una semana

Día de la Bandera: Abel Pintos cerrará la jornada de festejos del 20 de junio

Día de la Bandera: Abel Pintos cerrará la jornada de festejos del 20 de junio

Lo último

Prófugos más buscados: cayó el Narigón Vázquez, investigado por el crimen de Pillín Bracamonte

Prófugos más buscados: cayó el Narigón Vázquez, investigado por el crimen de Pillín Bracamonte

Tenis: Agustín Calleri fue reelegido presidente de la AAT hasta 2030

Tenis: Agustín Calleri fue reelegido presidente de la AAT hasta 2030

Oscar Salomón otra vez sufrió una lesión muscular y suspende los entrenamientos

Oscar Salomón otra vez sufrió una lesión muscular y suspende los entrenamientos

Prófugos más buscados: cayó el Narigón Vázquez, investigado por el crimen de Pillín Bracamonte

Fernando Sebastián Vázquez era requerido por Fiscalía en la causa por el asesinato del exjefe de la barra de Central y también lo investigaban por narcotráfico

Prófugos más buscados: cayó el Narigón Vázquez, investigado por el crimen de Pillín Bracamonte
El Monumento, remodelado: Usamos una tecnología única en Argentina para preservar piedra

Por Lucía Inés López
La Ciudad

El Monumento, remodelado: "Usamos una tecnología única en Argentina para preservar piedra"

En medio de la polémica, se espera que Adorni esté en Rosario para el 20 de junio
La Ciudad

En medio de la polémica, se espera que Adorni esté en Rosario para el 20 de junio

Yo soy policía y hago lo que quiero: diez agentes presos por prender fuego a un detenido

Por Martín Stoianovich
Policiales

"Yo soy policía y hago lo que quiero": diez agentes presos por prender fuego a un detenido

Abuso sexual en el jardín: Educación interviene la institución y planea reemplazar al personal
La Ciudad

Abuso sexual en el jardín: Educación interviene la institución y planea reemplazar al personal

Clausuran un after en pleno centro que funcionaba sin habilitación
La Ciudad

Clausuran un after en pleno centro que funcionaba sin habilitación

Dejanos tu comentario
Las más leídas
General Lagos: investigan la muerte de un padre y sus hijos hallados sin vida en una vivienda

General Lagos: investigan la muerte de un padre y sus hijos hallados sin vida en una vivienda

Muerte en salto con cuerda: los detenidos admitieron que la chica no estaba atada

Muerte en salto con cuerda: los detenidos admitieron que la chica no estaba atada

Encontraron el cuerpo de un hombre que estaba desaparecido hace más de una semana

Encontraron el cuerpo de un hombre que estaba desaparecido hace más de una semana

Día de la Bandera: Abel Pintos cerrará la jornada de festejos del 20 de junio

Día de la Bandera: Abel Pintos cerrará la jornada de festejos del 20 de junio

Todos los indicios en General Lagos apuntan a que el padre mató a sus hijos

Todos los indicios en General Lagos apuntan a que el padre mató a sus hijos

Ovación
Oscar Salomón otra vez sufrió una lesión muscular y suspende los entrenamientos
Ovación

Oscar Salomón otra vez sufrió una lesión muscular y suspende los entrenamientos

Oscar Salomón otra vez sufrió una lesión muscular y suspende los entrenamientos

Oscar Salomón otra vez sufrió una lesión muscular y suspende los entrenamientos

Deschamps, técnico de Francia, la tiró afuera: El favorito absoluto es España

Deschamps, técnico de Francia, la tiró afuera: "El favorito absoluto es España"

Rugby: con presencia rosarina, Los Pumitas ultiman detalles de cara al Mundial Juvenil

Rugby: con presencia rosarina, Los Pumitas ultiman detalles de cara al Mundial Juvenil

Policiales
Prófugos más buscados: cayó el Narigón Vázquez, investigado por el crimen de Pillín Bracamonte
Policiales

Prófugos más buscados: cayó el Narigón Vázquez, investigado por el crimen de Pillín Bracamonte

Yo soy policía y hago lo que quiero: diez agentes presos por prender fuego a un detenido

"Yo soy policía y hago lo que quiero": diez agentes presos por prender fuego a un detenido

Encontraron el cuerpo de un hombre que estaba desaparecido hace más de una semana

Encontraron el cuerpo de un hombre que estaba desaparecido hace más de una semana

Una denuncia de robo de teléfonos Iphone destapó nuevos trucos de falsos repartidores

Una denuncia de robo de teléfonos Iphone destapó nuevos trucos de falsos repartidores

La Ciudad
La UGR profundiza su compromiso con la ciudadanía digital en las escuelas
La Ciudad

La UGR profundiza su compromiso con la ciudadanía digital en las escuelas

El Monumento, remodelado: Usamos una tecnología única en Argentina para preservar piedra

El Monumento, remodelado: "Usamos una tecnología única en Argentina para preservar piedra"

En medio de la polémica, se espera que Adorni esté en Rosario para el 20 de junio

En medio de la polémica, se espera que Adorni esté en Rosario para el 20 de junio

Abuso sexual en el jardín: Educación interviene la institución y planea reemplazar al personal

Abuso sexual en el jardín: Educación interviene la institución y planea reemplazar al personal

Lealtad a la bandera: Rosario se prepara para recibir a más de 25 mil chicos
La Ciudad

Lealtad a la bandera: Rosario se prepara para recibir a más de 25 mil chicos

Cómo pedir ayuda para personas en situación de calle durante los días de frío intenso
La Ciudad

Cómo pedir ayuda para personas en situación de calle durante los días de frío intenso

Muerte en salto con cuerda: los detenidos admitieron que la chica no estaba atada
Información General

Muerte en salto con cuerda: los detenidos admitieron que la chica no estaba atada

Silbidos y emboscada: cómo fue el crimen del policía federal en Villa Banana
Policiales

Silbidos y emboscada: cómo fue el crimen del policía federal en Villa Banana

Marcelo Bielsa estalló por una pregunta sobre su foto de presentación en el Mundial: No soy un modelo
Ovación

Marcelo Bielsa estalló por una pregunta sobre su foto de presentación en el Mundial: "No soy un modelo"

Muralistas locales dejaron su arte en los puentes de Circunvalación

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

Muralistas locales dejaron su arte en los puentes de Circunvalación

La expectativa de paz entre Estados Unidos e Irán disparó a los mercados globales
Economía

La expectativa de paz entre Estados Unidos e Irán disparó a los mercados globales

Argentina tiene 150 tributos, pero apenas seis explican el 85 % de la recaudación
Economía

Argentina tiene 150 tributos, pero apenas seis explican el 85 % de la recaudación

El tiempo en Rosario: martes con un leve repunte y algunas pocas nubes
La Ciudad

El tiempo en Rosario: martes con un leve repunte y algunas pocas nubes

Extécnico de Newells protagonizó un fuerte choque y vuelco en zona sur
La ciudad

Extécnico de Newell's protagonizó un fuerte choque y vuelco en zona sur

Rosario recibió más de 27 mil turistas durante el fin de semana largo
La Ciudad

Rosario recibió más de 27 mil turistas durante el fin de semana largo

Detenidos por usurpar una vivienda y exigirle a su dueña 3 millones de pesos
Policiales

Detenidos por usurpar una vivienda y exigirle a su dueña 3 millones de pesos

Vóley: Normal 3 le ganó a Sonder y no le pierde pisada a Regatas

Por Pablo Mihal
Ovación

Vóley: Normal 3 le ganó a Sonder y no le pierde pisada a Regatas

Copa Santa Fe: Adiur y Social Lux clasificaron a los cuartos de final en el femenino
Ovación

Copa Santa Fe: Adiur y Social Lux clasificaron a los cuartos de final en el femenino

Trámites digitales en Santa Fe: la ID Ciudadana será la única llave de acceso
La ciudad

Trámites digitales en Santa Fe: la ID Ciudadana será la única llave de acceso

Crece la incertidumbre en el debate público respecto a la economía
Economía

Crece la incertidumbre en el debate público respecto a la economía

Keiko Fujimori se impone por 18.000 votos, pero Perú aún no tiene presidente
El Mundo

Keiko Fujimori se impone por 18.000 votos, pero Perú aún no tiene presidente

Detuvieron a cuidadora de una mujer por cuantioso robo de dinero y alhajas
Policiales

Detuvieron a cuidadora de una mujer por cuantioso robo de dinero y alhajas

Pavimento: se hicieron 200 cuadras a nuevo en lo que va de 2026
La Ciudad

Pavimento: se hicieron 200 cuadras a nuevo en lo que va de 2026

Semana decisiva en el conflicto entre la patronal y el sindicato aceitero
Política

Semana decisiva en el conflicto entre la patronal y el sindicato aceitero