El tiempo en Rosario: miércoles con niebla pero con la mínima en aumento

El resto de la semana habría altibajos en los registros, con una máxima que no superaría los 17º y una mínima que no bajaría de 5º

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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este miércoles 16 de junio niebla en la madrugada y a la mañana, con una temperatura máxima que no superaría los 15º pero con una mínima subiendo hasta los 5º.

La madrugada del miércoles tendrá vientos leves del sudeste, una marca de 7º y niebla que se prolongaría hasta la mañana, ya con los termómetros marcando 5º. A la tarde estaría parcialmente nublado, con una máxima de 15º bajando a 13º en la noche, para cuando se esperan fuertes ráfagas de viento.

El jueves estaría nublado, con algunas chances de lluvias aisladas en la tarde, y temperaturas entre 13º y 10º.

Para el viernes se anticipa una máxima de 17º, una mínima de 9º y cielo parcialmente nublado.

El sábado tiene previsiones de cielo entre parcialmente y mayormente nublado, con 15º de máxima y 6º de mínima.

El domingo estaría mayormente nublado, con un repunte provisorio en los registros: 16º de máxima y 10º de mínima.

El lunes habría cielo parcialmente nublado, con una máxima de 14º y una mínima de 5º.