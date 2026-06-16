El tiempo en Rosario: miércoles con niebla pero con la mínima en aumento

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este miércoles 16 de junio niebla en la madrugada y a la mañana, con una temperatura máxima que no superaría los 15º pero con una mínima subiendo hasta los 5º.
El resto de la semana habría altibajos en los registros, con una máxima que no superaría los 17º y una mínima que no bajaría de 5º
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este miércoles 16 de junio niebla en la madrugada y a la mañana, con una temperatura máxima que no superaría los 15º pero con una mínima subiendo hasta los 5º.
La madrugada del miércoles tendrá vientos leves del sudeste, una marca de 7º y niebla que se prolongaría hasta la mañana, ya con los termómetros marcando 5º. A la tarde estaría parcialmente nublado, con una máxima de 15º bajando a 13º en la noche, para cuando se esperan fuertes ráfagas de viento.
El jueves estaría nublado, con algunas chances de lluvias aisladas en la tarde, y temperaturas entre 13º y 10º.
Para el viernes se anticipa una máxima de 17º, una mínima de 9º y cielo parcialmente nublado.
El sábado tiene previsiones de cielo entre parcialmente y mayormente nublado, con 15º de máxima y 6º de mínima.
El domingo estaría mayormente nublado, con un repunte provisorio en los registros: 16º de máxima y 10º de mínima.
El lunes habría cielo parcialmente nublado, con una máxima de 14º y una mínima de 5º.
La selección argentina debutó bárbaro en el Mundial con un 3-0 a Argelia, con un Messi brillante y tres goles de antología.