Tenis: quién es el rosarino que jugará su primera final de un Challenger

Venció en tres sets al principal favorito del torneo de Tucumán, el bonaerense Guido Justo, y el domingo buscará el título frente al colombiano Jhon Rodríguez

El rosarino se meterá entre los 400 mejores del ranking mundial de tenis con la gran actuación en Tucumán.

El rosarino Luciano Ambrogi (408º del ranking mundial) cumple su mejor desempeño en un torneo Challenger de tenis y este sábado clasificó nada menos que a la final del torneo de Tucumán. En el Tucumán Lawn Tennis Club, que se juega sobre polvo de ladrillo, derrotó en las semifinales a Guido Justo (254º), nacido hace 29 años en Adrogué, por 6/4 y 7/5 y 6/2.

La gran victoria de Ambrogi, 8º favorito del Challenger tucumano, sobre el principal candidato, lo habilitó a buscar el domingo su primer título en esta clase de torneos.

Definirá el torneo frente al colombiano Jhon Rodríguez , que sorprendió al vencer a Nicolás Kicker, "la Fierita de Merlo", séptima cabezqa de serie, por 6/3 y 6/4.

Ambrogi, de 22 años, perdió el primer set ante Justo y estuvo complicado en el segundo. Pero no aflojó y cerró el partido con un tercer set impecable en los números.

Luciano Ambrogi, doble campeón en Turquía

Ambrogi consiguió dos títulos en el circuito profesional. Pero fueron en torneos M15, los de menor categoría en el profesionalismo, por la cantidad de puntos que entrega para el ranking mundial y por los premios (reparte 15 mil dólares). Menos importante que un Challenger.

Las conquistas en M15 fueron ambas en Turquía. En la temporada 2023, con una diferencia de una semana entre uno y otro, logró las dos ediciones del M15 de Antalya.

>> Leer más: Saúl Salcedo sigue internado en un hospital de Chaco tras protagonizar un choque fatal

La actuación de Ambrogi en el Challenger de Tucumán empezó con un triunfo en la primera ronda sobre el colombiano Juan Sebastián Gómez por 6/2 y 6/4.

En la segunda ronda superó a Santiago Rodríguez Taverna 7/5, 6/7 (3) y 6/0, mientras que en cuartos de final derrotó a Carlos Zarate por 6/2, 1/6 y 6/4.

Estos dos últimos rivales que dejó fuera de carrera son argentinos.

>> Leer más: En la sonrisa del Dibu Martínez se advierte titularidad en el debut de Argentina en el Mundial

Ambrogi fue sparring del equipo argentino de Copa Davis en la serie frente a Lituania (2023) y Kazajistán (2024), esta última jugada en el Jockey Club,

“Soy muy competitivo . Un día puedo estar bien, otro mal, pero nunca voy a dejar de competir y pelear cada bola. Soy bastante guerrero. Mi mejor golpe es el saque. Después soy bastante contragolpeador. “Igual últimamente estoy tratando de ir más hacia adelante, ser agresivo”, se definió el tenista a Ovación tras la primera experiencia con el equipo argentino en la Davis.