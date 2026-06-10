Tenis: el country de Provincial fue la sede de un encuentro de mini tenis Etapa Naranja

En el Rojo, más de un centenar de chicos comenzaron a dar sus primeros pasos en el aprendizaje del tenis. Regional Sub 10 en Sorrento Open Club

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El futuro estuvo en el club Provincial. Los chicos disfrutaron de una jornada lúdica en la que dieron sus primeros pasos en el tenis.

Este fin de semana se llevó a cabo en el Country Club del Club Atlético Provincial un encuentro de mini tenis para las categorías Sub 9 y Sub 11 correspondiente a la Etapa Naranja, certamen que contó con la participación de alrededor de 100 niños que comenzaron a dar sus primeros pasos en el proceso de formación y aprendizaje del tenis. La actividad estuvo coordinada por la profesora, María Julia Sesma.

Estas jornadas, que se desarrollan a lo largo del año en distintos clubes de la ciudad, son organizadas por la Asociación Rosarina de Tenis (ART) y constituyen una de las experiencias más importantes para quienes se inician en este deporte. Los participantes son agrupados según su nivel de juego, lo que favorece un aprendizaje progresivo y acorde a cada instancia de desarrollo.

La Etapa Naranja está orientada al desarrollo y consolidación de los fundamentos del juego, promoviendo una mayor continuidad en los peloteos y una mejor comprensión de las situaciones de juego, dentro de un entorno recreativo, formativo e integrador.

La Etapa Verde, en tanto, está destinada a los más pequeños, quienes ponen a prueba sus habilidades básicas a través de actividades lúdicas y recreativas.

Por su parte, la Etapa Roja incorpora el saque, el peloteo y el sistema de puntuación, acercando a los jugadores a las condiciones reales de competencia.

Estos encuentros brindan un espacio de integración, aprendizaje y diversión, permitiendo que los pequeños tenistas continúen desarrollando sus habilidades en un entorno lúdico. En esta oportunidad participaron, además de los anfitriones del club Provincial, representantes de los clubes Atlético del Rosario, Gimnasia y Esgrima, Rosario Rowing, Regatas Rosario, Remeros de Alberdi, AIB Tenis de Funes, Residencial Fisherton, Talleres de Villa Diego, Sorrento Open, Red Star de San Lorenzo y Mitre de Pérez.

Como es habitual en estos eventos, todos recibieron medallas y su merecido refrigerio, las parejas que se destacaron llevaron trofeos. Mientras que la categoría Sub 9 recibió el vouchers sin cargo para participar del próximo torneo Promocional Sub 8 y Sub 9 que se disputará el 21 de junio en Approach.

SUB 10 El Regional Sub 10 en Sorrento Open. Fausto Vasquez Vattier, Joaquin Mendez, Goran Yercovich y Benicio Villegas Paredes

Regional Sub 10 en Sorrento Open

Un campeonato Regional Sub10 en la modalidad de individuales correspondiente al calendario de la Federación Santafesina de Tenis (FST) concluyó este fin de semana en el Sorrento Open Club con la participación de unos 40 jugadores, entre varones y mujeres.

La competencia adquiere una relevancia particular por su carácter clasificatorio para el próximo Campeonato Nacional Sub 10, previsto para fines de junio en Rosario, donde competirán los mejores exponentes nacionales de la categoría.

Los resultados fueron los siguientes:

Varones

Fausto Vásquez Vattier venció a Goran Yercovich por 7/6, 5/7 y 7/6,

3°: Joaquín Méndez a Benicio Villegas Paredes por 6/3 y 6/2.

Second Chance: Simón Alonso a Serafín Poza de la Croix por 6/2 y 6/3.

Mujeres

Gina Mainardi superó a Isabel Landriel por 7/6 y 6/2.

3ª: Lourdes Ferrer a Indira Vázquez Milesi por 6/3 y 6/3.

Second chance: Emilia Albornoz Larrubia a Eugenia Díaz por 6/3 y 6/3.