Tenis: Luciano Ambrogi se metió en las semifinales del AAT Challenger en Tucumán El jugador de la Federación Santafesina de Tenis (FST) disputará su primera semifinal en un Challenger Por Pablo Mihal 12 de junio 2026 · 18:50hs

El rosarino Luciano Ambrogi jugará su primera semifinal en un torneo Challenger. Foto. Prensa AAT.

El rosarino Luciano Ambrogi, se transformó en el primer argentino en semifinales del AAT Challenger IEB+ edición Tucumán tras superar a Carlos Zárate por 6/2, 1/6 y 6/4. De esta manera, el jugador de la Federación Santafesina de Tenis (FST) de 22 años jugará su primera semi en el ATP Challenger Tour.

“Creo que mejoré muchas cosas fuera de la cancha. Me faltaba un orden o más enfoque en ciertas cosas que antes no las tenía en cuenta. Va un poco en la maduración y ver detalles de lo que hacen otros jugadores”, dijo Ambrogi para explicar su buen nivel mostrado esta semana.

“Esto puede ayudarme a meterme más. Es un impulso de confianza que me faltaba y estoy muy contento por todo lo que me pasó”, enfatizó tras pasar a su primera semi de Challenger (había alcanzado cuartos en el Challenger 100 de Antofagasta). Su rival será Guido Justo, quien avanzó a la semifinal al vencer a Thiago Cigarran 6/4 y 6/4.

La otra semi en Tucumán La otra semifinal la jugarán Nicolás Kicker y el colombiano Johan Alexander Rodríguez. Kicker pasó a la semifinal tras superar a Federico Coria por 7/5, 3/0 y retiro del rosarino, quien atravesó varias lesiones que lo alejaron del circuito y, por lo tanto, de los puestos altos del ranking, había recibido una wild card para disputar este certamen.

Kicker, de 34 años, en tanto, jugará sus primeras semifinales desde septiembre de 2025, cuando alcanzó esta instancia en el Challenger de Buenos Aires. Ahora buscará volver a meterse en una final después de casi 15 meses (Challenger Concepción, Chile, en marzo 2025). Antes deberá vencer al colombiano Rodríguez, que en cuartos de final superó a Pucinelli De Almeida 7/5 y 6/4.