Detienen a dos vendedores de cocaína en un patrullaje por la zona oeste

Los dealers fueron detenidos en un patrullaje de rutina. Además secuestraron dinero y los móviles en los que se desplazaban

Dos hombres fueron detenidos en la zona oeste de Rosario luego de que personal policial encontrara entre sus pertenencias envoltorios con una sustancia compatible con cocaína y dinero en efectivo . El operativo, realizado durante una requisa preventiva, se realizó en la intersección de Estudiante Aguilar y Provincia de Misiones, en jurisdicción de la Comisaría 32º.

Los detenidos son Cristian Gustavo R. (31) y Blas Alejandro G. (26). Según informaron fuentes policiales, ambos fueron interceptados mientras los agentes realizaban patrullajes por la zona de barrio Godoy. Durante la requisa, los uniformados hallaron entre las prendas de Cristian Gustavo R. varios envoltorios de nylon que contenían un material blanquecino similar a la cocaína . Además, llevaba consigo dinero en efectivo. Como resultado del operativo, se secuestraron 25 envoltorios y la suma de 126.500 pesos, elementos que quedaron a disposición de la Justicia.

Tras el hallazgo, ambos hombres fueron trasladados a la dependencia policial correspondiente y quedaron a disposición de la Justicia para avanzar con las actuaciones de rigor.

En otro procedimiento realizado durante la noche del lunes, personal del Comando Radioeléctrico intervino en una vivienda de Di Sarli al 8900, en Barrio Tango, tras un llamado de emergencia por una situación de violencia de género.

Al llegar, los efectivos escucharon pedidos de auxilio provenientes del interior del domicilio e ingresaron al lugar. Allí detuvieron a Esteban Ezequiel B. (27), quien presuntamente agredía a su pareja y tenía un cuchillo en una de sus manos.

La víctima, de 22 años recibió asistencia médica del Sies. El sospechoso fue trasladado a la Comisaría 12º, mientras la investigación continúa bajo intervención judicial