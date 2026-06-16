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El adolescente imputado de matar de un disparo a su madre policía tendría un cómplice

La agente Rosalía La Roza fue asesinada el 21 de marzo. Su hijo de 15 años es el principal imputado y ahora se sumó otro menor como coautor

16 de junio 2026 · 17:32hs
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Rosalía La Roza

Rosalía La Roza, la agente de la Policía Federal asesinada. La investigación apunta a su hijo adolescente.

La investigación por el crimen de Rosalía La Roza, la empleada de la Policía Federal asesinada el 21 de marzo en Villa Gobernador Gálvez tomó un nuevo giro. Lo que en principio habría sido un accidente al dispararse el arma reglamentaria de la agente derivó en un homicidio por parte de su propio hijo adolescente. Pero ahora, en una audiencia realizada en el Centro de Justicia Penal, la Fiscalía informó que otro adolescente de 15 años fue señalado como partícipe secundario del hecho. Según las pruebas incorporadas al expediente, no solo conocía el plan, sino que también habría alentado al autor material del crimen, el hijo de la víctima.

La causa apunta a que el adolescente de 15 años disparó contra su madre dentro de la vivienda familiar de Villa Gobernador Gálvez. Al ahondar en las primeras horas del hecho, la investigación dio por descartada la hipótesis de un accidente o un forcejeo, al comprobarse que el disparo ingresó por la nuca de Rosalía.

>> Leer más. Crimen de la agente de la Policía Federal: piden justicia en medio de un giro en la causa

Audios que complican a los adolescentes

Los nuevos elementos surgieron a partir del análisis de conversaciones extraídas de celulares secuestrados durante la pesquisa. Durante una audiencia reservada, encabezada por la fiscal Virginia Gabenara, se expusieron mensajes que revelarían que el ataque fue planificado semanas antes.

Según el testimonio de Rosa, madre de la víctima, los adolescentes hablaban sobre distintas formas de matar a Rosalía. “Lo venían planeando desde hacía más de un mes”, aseguró tras participar de la audiencia junto a otras integrantes de la familia.

Rosa sostuvo que su hija intentaba poner límites a su hijo y alejarlo de personas vinculadas al delito. También afirmó que en las conversaciones surgieron referencias a posibles intereses materiales detrás del crimen.

Por tratarse de menores no punibles, ambos adolescentes permanecen bajo medidas de restricción, asistencia psicológica y seguimiento de la Secretaría de Niñez, mientras la investigación continúa para determinar todas las responsabilidades en uno de los casos que más conmocionó a Villa Gobernador Gálvez en los últimos años.

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