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Referente de Kicillof cargó contra Cristina Kirchner: "Está bastante equivocada y jode bastante las pelotas"

La legisladora porteña y referente de la agrupación La Patria es el Otro Berenice Iañez criticó duramente a la expresidenta

16 de junio 2026 · 18:04hs
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Axel Kicillof y Berenice Iañez. 

Axel Kicillof y Berenice Iañez. 

La legisladora porteña Berenice Iañez criticó en duros términos a la expresidenta Cristina Kirchner. La referente de la agrupación La Patria es el Otro sostuvo que la exmandataria está “bastante equivocada” y “jode bastante las pelotas”.

Iañez, principal referente en el distrito porteño de la agrupación La Patria es el Otro, que responde a Andrés “Cuervo” Larroque, y del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) lo expresó al hablar en la “Cátedra Libre Hebe de Bonafini”, acompañada por la presidenta de Madres de Plaza de Mayo, Carmen Arias.

La legisladora reivindicó la figura del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y sostuvo: "No podemos volver al gobierno para administrar la miseria, tenemos que recuperar la democracia social, no esta democracia burguesa que no va a solucionar ninguno de los problemas del pueblo”.

Críticas a Cristina

“Somos un país que, cuando no tenemos un faro, lo encontramos”, dijo y enfatizó que “el pueblo nos dio a Axel" y, por eso, "somos el mejor pueblo del mundo y vamos a salir adelante”.

En ese marcó, fustigó a la expresidenta al señalar que la historia “nos dio a San Martín, a Rosas, a Perón, a Eva, a Néstor” y, tras un breve silencio, señaló: “Y a Cristina, por más que ahora este bastante equivocada y joda bastante las pelotas”.

>> Leer más: Referente remoto: Axel Kicillof arengó al peronismo santafesino por videoconferencia

El gobierno del Frente de Todos

Aludiendo a la interna en el peronismo, recordó las presiones contra el sector que encabeza Kicillof y puntualizó: “Nos amenazaron en un congreso del PJ, y nos amenazaba 'mamá', que decía que la provincia de Buenos Aires se iba a prender fuego”, indicó aludiendo a dichos de Kirchner.

Asimismo, afirmó que el gobierno del Frente de Todos (FdT), encabezado por Alberto Fernández y Cristina, “fue una desilusión tremenda” y sostuvo que "la militancia sufrió mucho porque estaba todo pensado para fracasar”.

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