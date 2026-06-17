El particular homenaje a Messi de un tenista argentino después de ganar en Londres

Francisco Cerúndolo dejó en el camino a un rival estadounidense y se acordó del autor de los tres goles a Argelia en el Mundial.

Francisco Cerúndolo pasó de ronda en Qeens y se acordó de Leo Messi.

El tenista argentino Francisco Cerúndolo se aseguró este miércoles una plaza en los cuartos de final del torneo ATP 500 de Queen's, que se disputa sobre césped en Londres, tras vencer por 6-0 y 6-4 al estadounidense Jenson Brooksby. Y luego de ganar se acordó de Lionel Messi .

Es que, una vez sellada su victoria, Cerúndolo le rindió un particular homenaje al futbolista rosarino, quien la noche anterior había marcado tres goles en la victoria de Argentina sobre Argelia en el Mundial 2026.

En la antesala de Wimbledon, Cerúndolo logró imponerse tras 1 hora y 25 minutos y en su rival en cuartos de final será el tenista local Arthur Fery , actualmente en el puesto 140 del ranking mundial.

El gesto de Cerúndolo hacia Leo Messi

Luego del partido, Cerúndolo se acercó a una cámara de televisión y en lugar de estampar su firma, como hacen todos los vencedores, escribió la palabra "Messi" y dibujó un corazón debajo.

Con este resultado , Cerundolo se convierte en una amenaza directa para el brasileño João Fonseca en la clasificación. Actualmente en el puesto 27, el argentino sube una posición y se sitúa justo detrás de Fonseca (25). Si vuelve a ganar y se clasifica para las semifinales, Cerundolo superará al brasileño.