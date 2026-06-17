Mundial 2026 en La Capital: toda la Copa del Mundo, ahora también con acceso directo como una app

Con noticias, resultados en vivo, estadísticas y análisis, la sección especial de La Capital ofrece una experiencia inmersiva para seguir cada partido

La cobertura del Mundial 2026 ya se vive en La Capital con una propuesta digital pensada para que los fanáticos sigan cada detalle de la Copa del Mundo desde cualquier dispositivo, en tiempo real y con una experiencia cada vez más ágil.

A través de la sección especial de Mundial 2026 de La Capital, los usuarios pueden acceder a toda la información del torneo: noticias, fixture, resultados en vivo, estadísticas, tablas de posiciones y análisis de cada jornada.

Además, el sitio ofrece la posibilidad de ser instalado como acceso directo tanto en celulares como en computadoras , funcionando de manera similar a una app. De esta forma, con un solo toque desde la pantalla principal o el escritorio, se puede ingresar directamente a toda la cobertura del Mundial, sin necesidad de abrir el navegador y buscar la página. Esta herramienta permite una experiencia más rápida, cómoda y personalizada para seguir el torneo minuto a minuto.

Uno de los diferenciales más atractivos de la plataforma es su nivel de profundidad estadística. Al hacer click sobre cualquier jugador dentro de la cobertura, se despliega información detallada sobre su rendimiento en el Mundial: en qué partidos convirtió goles, en qué minuto los marcó, cuáles fueron los resultados de esos encuentros y cómo fue su participación en cada presentación.

También se puede consultar información adicional como el equipo al que pertenece, su trayectoria y estadísticas acumuladas a lo largo del certamen.

Con esta propuesta, La Capital apuesta a una cobertura integral del Mundial 2026, combinando información periodística, tecnología y una navegación intuitiva para que los lectores tengan todo el torneo al alcance de la mano.