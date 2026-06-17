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El PRO amenaza con acompañar la remoción de Manuel Adorni en el Senado: "No da para más"

El jefe de la bancada del partido amarillo deslizó que el bloque podría acompañar una eventual moción de censura al jefe de Gabinete

17 de junio 2026 · 16:07hs
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El jefe de Gabinete

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, al momento de brindar su informe de gestión en la Cámara de Diputados, en abril. Desde la oposición planean que Javier Milei lo eche antes de que se trate la moción de censura en el Senado.

El jefe del bloque del PRO en el Senado, Martín Goerling Lara (Misiones), afirmó este miércoles que la permanencia de Manuel Adorni en el cargo de jefe de Gabinete "no da para más" y dijo que su bloque acompañaría "un pedido de censura o remoción" si se llega a debatir esa instancia y si el funcionario no explica debidamente su patrimonio.

"Adorni no puede estar más en su cargo, lo dijo nuestro partido y lo expresó el ex presidente (Mauricio) Macri en un comunicado. La continuidad de Adorni en su cargo está rompiendo el vínculo con la sociedad y está paralizando la gestión” aseveró Goerling Lara, quien además sumó que el jefe de Gabinete, en su comparecencia ante la Cámara de Diputados, "claramente le mintió al Congreso y a toda la Argentina" y que la continuidad del funcionario es "un capricho y una decisión personalísima del presidente (Javier Milei) y de su hermana”.

"Le está haciendo un daño tremendo al gobierno, está impactando negativamente en la imagen del Presidente y en la aprobación de la gestión”, agregó, en diálogo con Infobae.

Moción de censura o renuncia

Tras ello, el senador de Misiones manifestó que la decisión de no correr a Adorni de su cargo deja un mensaje negativo: “Le están diciendo a la sociedad que no importa que sea un evasor declarado y no es un dato menor, porque el jefe de Gabinete de ministros, entre otras cosas, es el que administra el presupuesto del Estado”.

Goerling Lara recordó que Adorni irá a la Cámara alta a dar explicaciones el próximo 2 de julio, y adelantó que "si no convence su respuesta, cosa que va a ser difícil, va a estar la posibilidad de pedir la moción de censura o remoción".

senado

"Si se llega a esa instancia, el PRO va a acompañar el pedido de censura o remoción. Si el presidente quiere evitar eso, lo tiene que correr del cargo. De la otra manera, va a suceder una grave señal para la Argentina y sobre todo para la economía", enfatizó.

En Diputados, también

El diputado nacional del PRO Fernando de Andreis se mostró en sintonía con Goerling Lara y afirmó que la presencia de Adorni como jefe de Gabinete le hace “un daño infinito” al presidente Javier Milei y es perjudicial “para el cambio en la Argentina”. Y arremetió: "Claramente, Adorni no tenía las cualidades para ser jefe de Gabinete".

La palabra de De Andreis no es menor ya que se trata del secretario general del PRO y uno de los dirigentes más cercanos al expresidente Macri. "Lo ideal es que Adorni se vaya, no debería pasar un día más en el cargo. Es un problema que tiene el gobierno y lo tiene que solucionar el gobierno, pero desde el primer día dijimos que esto no iba a funcionar", indicó a radio Rivadavia.

>> Leer más: Senado: el oficialismo busca frenar la sesión del jueves para evitar la interpelación a Adorni

Consultado sobre una posible candidatura presidencial de Macri, dijo que no se va a resolver antes de fin de año, pero adelantó que "lo mejor que le puede pasar a la Argentina es que el Gobierno se alterne entre quienes piensan más o menos parecido".

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