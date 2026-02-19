Rosario Central vs. Talleres: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura El Canalla quiere continuar su racha de triunfos y consolidarse entre los líderes de la Zona B. En esta nota los detalles y estadísticas del partido 19 de febrero 2026 · 12:51hs

Rosario Central recibe a Talleres en el estadio Gigante de Arroyito por la 6ª fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional. Conocé el horario, las posibles formaciones y dónde ver el partido entre el Canalla y la "T" de este viernes por la noche.

A qué hora juegan Central vs. Talleres El partido correspondiente a la fecha Interzonal entre Central y Talleres será este viernes 20 de febrero, desde las 22.15, en el Gigante de Arroyito con el arbitraje principal de Sebastián Zunino, mientras que Silvio Trucco estará en el VAR.

Dónde ver Central vs. Talleres La transmisión del encuentro entre el Canalla y la "T" será a través de ESPN Premium. Además, podés seguir las principales acciones del partido y el minuto a minuto en lacapital.com.ar o escuchar el relato en lt8.com.ar

Rcen El último enfrentamiento entre Central y Talleres fue empate 1-1 en Arroyito. Virginia Benedetto / La Capital >> Leer más: Por qué Central está obligado a no desacelerar su marcha en el torneo Apertura

Posibles formaciones de Central y Talleres Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Enzo Giménez, Ángel Di María, Enzo Copetti o Julián Fernández; y Alejo Véliz. DT: Jorge Almirón. Talleres: El entrenador Carlos Tévez no dio indicios del once titular de la "T". Embed