Ronaldo, rendido a los pies de Messi: "Es el mejor jugador de todos los tiempos"

El exdelantero de Brasil llenó de elogios al argentino, luego de que anotara los tres tantos de la goleada ante Argelia en el inicio del Mundial

La deslumbrante actuación de Lionel Messi ante Argelia , para arrancar el Mundial 2026 con la selección argentina , generó repercusión en todo el mundo, con el fútbol rendido a sus pies . Los tres goles del rosarino dejaron clara su vigencia, pero el 10 también recibió elogios de una leyenda: Ronaldo Nazário .

Más allá de los múltiples récords que rompió, el exdelantero de la selección de Brasil alabó la actuación de Messi en Kansas City por su vigencia y no dudó en calificarlo como “el mejor de todos los tiempos” .

Ronaldo es voz autorizada dentro de la Copa del Mundo , ya que hasta 2014 permanecía como el máximo goleador de la historia. En ese entonces, Miroslav Klose rompió su récord, el cual conservó en soledad hasta este martes a la noche, cuando fue alcanzado por el argentino.

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Tras ser la figura absoluta del partido, Messi se refirió al histórico récord del delantero brasileño y resaltó: “Ronaldo, de los que yo vi, fue uno de los más grandes. Y eso que no está primero, o sea que queda solo en una estadística”.

Los elogios de Ronaldo a Messi

El campeón del mundo en Corea-Japón 2022 opinó sobre los registros de Messi y expresó: “Los récords están hechos para ser rotos y la persona que lo rompe no sorprende a ningún aficionado al fútbol en el mundo”.

Sin dudar del liderazgo del rosarino y del equipo de Lionel Scaloni, Ronaldo remarcó que “Argentina es la actual campeona reinante de la competición” y subrayó: “Cada vez que Messi pisa el césped, lo demás se vuelve histórico y elegante”.

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El brasileño no tuvo inconvenientes en entrar en el debate sobre la mesa chica de la historia del fútbol y señaló que Messi posee el trono. “Es hora de que el mundo deje de esconderse y acepte el hecho de que es el mejor jugador de todos los tiempos”, aseveró, y agregó: “Sigue rindiendo cada temporada y en la Copa del Mundo. Sin embargo, aún hay dudas sobre él. Es una noche inolvidable e histórica que pasará a los libros de historia para siempre”.