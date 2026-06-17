La Capital | Ovación | Messi

Ronaldo, rendido a los pies de Messi: "Es el mejor jugador de todos los tiempos"

El exdelantero de Brasil llenó de elogios al argentino, luego de que anotara los tres tantos de la goleada ante Argelia en el inicio del Mundial

17 de junio 2026 · 14:30hs
Google Seguir a La Capital en Google
Ronaldo Nazário lleno de elogios a Lionel Messi luego de sus tres goles ante Argelia.

AP

Ronaldo Nazário lleno de elogios a Lionel Messi luego de sus tres goles ante Argelia.

La deslumbrante actuación de Lionel Messi ante Argelia, para arrancar el Mundial 2026 con la selección argentina, generó repercusión en todo el mundo, con el fútbol rendido a sus pies. Los tres goles del rosarino dejaron clara su vigencia, pero el 10 también recibió elogios de una leyenda: Ronaldo Nazário.

Más allá de los múltiples récords que rompió, el exdelantero de la selección de Brasil alabó la actuación de Messi en Kansas City por su vigencia y no dudó en calificarlo como “el mejor de todos los tiempos”.

Ronaldo es voz autorizada dentro de la Copa del Mundo, ya que hasta 2014 permanecía como el máximo goleador de la historia. En ese entonces, Miroslav Klose rompió su récord, el cual conservó en soledad hasta este martes a la noche, cuando fue alcanzado por el argentino.

image (15)
Messi anotó tres goles e igualó la línea de Klose como máximo goleador en mundiales.

Messi anotó tres goles e igualó la línea de Klose como máximo goleador en mundiales.

>> Leer más: El dios del fútbol Messi abrió los brazos y echó a volar su talento en un Kansas City Stadium embravecido

Tras ser la figura absoluta del partido, Messi se refirió al histórico récord del delantero brasileño y resaltó: “Ronaldo, de los que yo vi, fue uno de los más grandes. Y eso que no está primero, o sea que queda solo en una estadística”.

Los elogios de Ronaldo a Messi

El campeón del mundo en Corea-Japón 2022 opinó sobre los registros de Messi y expresó: “Los récords están hechos para ser rotos y la persona que lo rompe no sorprende a ningún aficionado al fútbol en el mundo”.

Sin dudar del liderazgo del rosarino y del equipo de Lionel Scaloni, Ronaldo remarcó que “Argentina es la actual campeona reinante de la competición” y subrayó: “Cada vez que Messi pisa el césped, lo demás se vuelve histórico y elegante”.

>> Leer más: La palabra de Messi, el número uno: "Me siento muy bien y es importante arrancar así"

El brasileño no tuvo inconvenientes en entrar en el debate sobre la mesa chica de la historia del fútbol y señaló que Messi posee el trono. “Es hora de que el mundo deje de esconderse y acepte el hecho de que es el mejor jugador de todos los tiempos”, aseveró, y agregó: “Sigue rindiendo cada temporada y en la Copa del Mundo. Sin embargo, aún hay dudas sobre él. Es una noche inolvidable e histórica que pasará a los libros de historia para siempre”.

Noticias relacionadas
Lionel Messi arrancó su sexta Copa del Mundo con un triplete inolvidable

Messi se convirtió en uno de los máximos goleadores de la historia de los Mundiales: la tabla histórica

Lionel Messi deslumbró con tres goles en el debut de su sexto Mundial.

Messi se volvió fan de una serie y se identifica con su protagonista: "Somos muy parecidos"

Lionel Messi marcó un gol y las lágrimas inundaron sus ojos, pero el llanto se debe a una situación familiar.

En una noche de 10, Messi no pudo contener las lágrimas por un difícil momento familiar

treinta postales de argentina vs argelia, la noche de lionel messi

Treinta postales de Argentina vs Argelia, la noche de Lionel Messi

Ver comentarios

Las más leídas

Alerta nacional por el robo de una cápsula radiactiva de un centro médico de Rosario

Alerta nacional por el robo de una cápsula radiactiva de un centro médico de Rosario

Un llamativo olor inunda parte de Rosario y la respuesta se esconde en un árbol

Un llamativo olor inunda parte de Rosario y la respuesta se esconde en un árbol

Cayó el Narigón Vázquez, prófugo investigado por el crimen de Pillín

Cayó el Narigón Vázquez, prófugo investigado por el crimen de Pillín

La Justicia podría revocar el arresto domiciliario de Cristina Kirchner

La Justicia podría revocar el arresto domiciliario de Cristina Kirchner

Lo último

Mundial 2026 en La Capital: toda la Copa del Mundo, ahora también con acceso directo como una app

Mundial 2026 en La Capital: toda la Copa del Mundo, ahora también con acceso directo como una app

El particular homenaje a Messi de un tenista argentino después de ganar en Londres

El particular homenaje a Messi de un tenista argentino después de ganar en Londres

El FAE impulsa programas que fortalecen la educación pública rosarina

El FAE impulsa programas que fortalecen la educación pública rosarina

Una familia rosarina necesitó más de un millón y medio de pesos en mayo para no ser pobre

Las verduras y hortalizas lideraron el alza con un incremento del 21,5%. En un año, la canasta elaborada por la Usina de Datos de la UNR acumuló una suba del 41,3%
Una familia rosarina necesitó más de un millón y medio de pesos en mayo para no ser pobre
Sin reproches ni leña al fuego, Pullaro espera a Milei en el Monumento

Por Facundo Borrego
Política

Sin reproches ni leña al fuego, Pullaro espera a Milei en el Monumento

Pullaro y Javkin inauguraron las obras del Monumento: Teníamos que terminarlo nosotros
La Ciudad

Pullaro y Javkin inauguraron las obras del Monumento: "Teníamos que terminarlo nosotros"

Nueva convocatoria del peronismo de Santa Fe para salir de la zona de crisis

Por Javier Felcaro
Política

Nueva convocatoria del peronismo de Santa Fe para salir de la zona de crisis

Bajo riesgo biológico: dan más detalles sobre la cápsula radiactiva desaparecida en Rosario
la ciudad

"Bajo riesgo biológico": dan más detalles sobre la cápsula radiactiva desaparecida en Rosario

Alerta nacional por el robo de una cápsula radiactiva de un centro médico de Rosario
La Ciudad

Alerta nacional por el robo de una cápsula radiactiva de un centro médico de Rosario

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Alerta nacional por el robo de una cápsula radiactiva de un centro médico de Rosario

Alerta nacional por el robo de una cápsula radiactiva de un centro médico de Rosario

Un llamativo olor inunda parte de Rosario y la respuesta se esconde en un árbol

Un llamativo olor inunda parte de Rosario y la respuesta se esconde en un árbol

Cayó el Narigón Vázquez, prófugo investigado por el crimen de Pillín

Cayó el Narigón Vázquez, prófugo investigado por el crimen de Pillín

La Justicia podría revocar el arresto domiciliario de Cristina Kirchner

La Justicia podría revocar el arresto domiciliario de Cristina Kirchner

Falleció un motociclista luego de un choque con un colectivo sobre bulevar Oroño

Falleció un motociclista luego de un choque con un colectivo sobre bulevar Oroño

Ovación
El particular homenaje a Messi de un tenista argentino después de ganar en Londres
Ovación

El particular homenaje a Messi de un tenista argentino después de ganar en Londres

El particular homenaje a Messi de un tenista argentino después de ganar en Londres

El particular homenaje a Messi de un tenista argentino después de ganar en Londres

Mundial 2026: a Portugal le costó el debut y tuvo un arranque con pocas luces

Mundial 2026: a Portugal le costó el debut y tuvo un arranque con pocas luces

Tenis: Jockey Club volvió a lo más alto del podio en el Interclubes de la ART

Tenis: Jockey Club volvió a lo más alto del podio en el Interclubes de la ART

Policiales
Quedó preso un policía por presunto abuso de sus siete sobrinos durante 20 años
Policiales

Quedó preso un policía por presunto abuso de sus siete sobrinos durante 20 años

Ofrecen recompensa: quién es el prófugo que lidera la banda apuntada por el crimen del policía

Ofrecen recompensa: quién es el prófugo que lidera la banda apuntada por el crimen del policía

Tras ser capturado, el Narigón Vázquez quedó aislado en la cárcel de Piñero

Tras ser capturado, el Narigón Vázquez quedó aislado en la cárcel de Piñero

Crimen del policía federal: millonaria recompensa de Nación a quien aporte datos de un prófugo

Crimen del policía federal: millonaria recompensa de Nación a quien aporte datos de un prófugo

La Ciudad
El FAE impulsa programas que fortalecen la educación pública rosarina
La Ciudad

El FAE impulsa programas que fortalecen la educación pública rosarina

Bajo riesgo biológico: dan más detalles sobre la cápsula radiactiva desaparecida en Rosario

"Bajo riesgo biológico": dan más detalles sobre la cápsula radiactiva desaparecida en Rosario

Día histórico: el gobernador Pullaro dejó inaugurada la restauración del Monumento a la Bandera

Día histórico: el gobernador Pullaro dejó inaugurada la restauración del Monumento a la Bandera

Pullaro y Javkin inauguraron las obras del Monumento: Teníamos que terminarlo nosotros

Pullaro y Javkin inauguraron las obras del Monumento: "Teníamos que terminarlo nosotros"

Yo soy policía y hago lo que quiero: diez agentes presos por prender fuego a detenido

Por Martín Stoianovich
Policiales

"Yo soy policía y hago lo que quiero": diez agentes presos por prender fuego a detenido

La Justicia podría revocar el arresto domiciliario de Cristina Kirchner
Política

La Justicia podría revocar el arresto domiciliario de Cristina Kirchner

Cayó el Narigón Vázquez, prófugo investigado por el crimen de Pillín
Policiales

Cayó el Narigón Vázquez, prófugo investigado por el crimen de Pillín

En medio de la polémica, se espera que Adorni esté en Rosario para el 20 de junio
La Ciudad

En medio de la polémica, se espera que Adorni esté en Rosario para el 20 de junio

Caso de abuso: Educación interviene el jardín y planea reemplazar al personal
La Ciudad

Caso de abuso: Educación interviene el jardín y planea reemplazar al personal

Aapresid vuelve a Rosario con más auditorios, más tecnología y más negocios
Economía

Aapresid vuelve a Rosario con más auditorios, más tecnología y más negocios

Paritaria en la Bancaria: el sueldo inicial supera los 2,3 millones de pesos
Economía

Paritaria en la Bancaria: el sueldo inicial supera los 2,3 millones de pesos

Tres días después de criticar a Putin, un artista ruso fue asesinado a tiros en Polonia
El Mundo

Tres días después de criticar a Putin, un artista ruso fue asesinado a tiros en Polonia

El consumo no se recupera: registró una caída interanual del 2,2 % en mayo
Economía

El consumo no se recupera: registró una caída interanual del 2,2 % en mayo

Con aval del Banco Mundial, la Argentina busca acceso al crédito internacional
Economía

Con aval del Banco Mundial, la Argentina busca acceso al crédito internacional

Clausuran un after en pleno centro que funcionaba sin habilitación
La Ciudad

Clausuran un after en pleno centro que funcionaba sin habilitación

La Policía Federal secuestró 2.200 álbumes del Mundial Fifa de contrabando en Caba
Policiales

La Policía Federal secuestró 2.200 álbumes del Mundial Fifa de contrabando en Caba

La actividad metalúrgica cayó 5,1% en mayo y opera con capacidad ociosa récord
Economía

La actividad metalúrgica cayó 5,1% en mayo y opera con capacidad ociosa récord

Senado: LLA busca frenar la sesión del jueves para evitar la interpelación a Adorni
Política

Senado: LLA busca frenar la sesión del jueves para evitar la interpelación a Adorni

Referente de Kicillof contra Cristina Kirchner: Jode bastante las pelotas
Política

Referente de Kicillof contra Cristina Kirchner: "Jode bastante las pelotas"

El adolescente imputado de matar a su madre policía tendría un cómplice
Policiales

El adolescente imputado de matar a su madre policía tendría un cómplice

Detienen a dos vendedores de cocaína en un patrullaje por la zona oeste
Policiales

Detienen a dos vendedores de cocaína en un patrullaje por la zona oeste

UGR aborda integralmente el vínculo de los alumnos con el entorno digital
La Ciudad

UGR aborda integralmente el vínculo de los alumnos con el entorno digital

Encontraron el cuerpo de un hombre de Arequito que estaba desaparecido
Policiales

Encontraron el cuerpo de un hombre de Arequito que estaba desaparecido

Día de la Bandera: a qué hora arranca el show de Abel Pintos
La Ciudad

Día de la Bandera: a qué hora arranca el show de Abel Pintos