El rugby del Litoral infla el pecho: aportó la mitad de los cuartofinalistas del Torneo del Interior

El rugby litoraleño estará representado en los cuartos de final del Torneo del Interior por Jockey Club Rosario, Duendes, Estudiantes y Santa Fe Rugby

El rugby del Litoral tiene sobrados motivos para inflar el pecho . Si se compara el nivel de los diferentes torneos regionales en el Torneo del Interior, el más federal de todos los torneos, de los ocho equipos que disputarán los cuartos de final, la mitad juegan en el TRL , lo que habla a las claras del potencial de la región.

Este sábado se disputó la sexta y última fecha de la fase regular del Torneo del Interior, jornada en la que Santa Fe Rugby completó el cuadro de los cuartofinalistas, donde ya figuraban Jockey Club Rosario, Duendes y Estudiantes. GER, que para acceder debía ganar en Mendoza, quedó en el camino.

Tras un respetuoso minuto de silencio en todas las canchas, en memoria del ex jugador de Estudiantes Agustín Ferreyra, fallecido el viernes en un accidente automovilístico en la autopista Rosario-Santa Fe , se disputaron los encuentros de las cuatro zonas.

GER visitaba este sábado a Marista en Luján de Cuyo en un verdadero mata-mata. Ambos equipos tenían chances matemáticas de clasificar a los cuartos de final y los rosarinos llegaba con una leve ventaja y debían ganar para asegurarse el lugar, pero las intenciones de los locales fueron otras. Los Curas se hicieron fuertes en su cancha, repitieron la muy buena actuación que habían tenido ante Tucumán Rugby hace una semana y se quedaron con un categórico triunfo por 53-14 para asegurarse un lugar entre los ocho mejores equipos del torneo y desplazar a los mens sanas del segundo lugar del grupo. En el encuentro que completa la zona, Mendoza Rugby cayó ante Tucumán Rugby 20-17 .

Posiciones finales: 1) Tucumán Rugby, 26 puntos; 2) Marista, 17; 3) GER, 15; 4) Mendoza Rugby, 5 puntos.

Zona 2

Tala y Estudiantes fue suspendido por la Unión Argentina de Rugby hasta nuevo aviso y en el restante partido, Curne se impuso a Urú Curé por 13-8, resultado con el que el equipo mesopotámico sumó su primera y única victoria en el torneo.

Posiciones: 1) Tala, 25 puntos; 2) Estudiantes, 21; 3) Uru Curé, 7; 4) Curne, 4.

Zona 3

Jockey Club Rosario, ya clasificado, fue el protagonista de este grupo. Se impuso 36-33 a Universitario de Córdoba y con ese resultado no solamente finalizó como primero del grupo, sino que además le llevó tranquilidad a la gente de Santa Fe Rugby para que acceda a la siguiente instancia, más allá de que el tricolor santafesino cayó en su visita a Córdoba Athletic por un categórico 44-29.

Posiciones finales: 1) Jockey Club Rosario, 27 puntos; 2) Santa Fe Rugby, 16; 3) Córdoba Athletic, 12.; 4) Universitario de Córdoba, 12

Zona 4

En un partido tremendamente parejo, Duendes no logró arrebatarle el primer lugar del grupo a Jockey Club Córdoba, que en su visita al barrio Las Delicias se alzó con una victoria por la mínima diferencia (18-17). Completando el grupo, Old Resian se despidió de la fase clasificatoria con un triunfo en Córdoba, al vencer a 35-30.

Posiciones finales: 1) Jockey Club Córdoba, 27 puntos; 2) Duendes, 21; 3) Old Resian, 8; 4) La Tablada 7.

Lo que viene

De acuerdo a los resultados registrados, los cuartos de final quedaron establecidos de la siguiente manera:

Tucumán Rugby v. Duendes, Tala/Estudiantes (1º Zona B) v. Santa Fe Rugby, Jockey Club Rosario v. Tala/Estudiantes (2º Zona B) y Jockey Club Córdoba v. Marista.

Los partidos por el reposicionamiento, en tanto, serán GER v. La Tablada, Uru Curé v. Universitario de Córdoba, Córdoba Athletic v. Curne y Old Resian v. Mendoza Rugby.

Torneo del Interior B

Este sábado, en tanto, también se jugaron las semifinales del Torneo del Interior B. Si bien la peleó hasta el final, el representante del TRL, Paraná Rowing, no pudo con Tucumán Lawn Tennis y cayó 29-24. El ganador se medirá en la final con otro equipo tucumano, Natación y Gimnasia, que venció a Sociedad Sportiva de Bahía Blanca 41-22.