La broma del Charrúa: todos querían una foto con Messi y hubo alguien que la consiguió

Luego de vencer por 2 a 0 a Leones FC, Central Córdoba publicó una imagen con este título: "Una foto con Messi"

Un partido de la cuarta división del fútbol argentino entre dos equipos locales se convirtió en el centro de todas las miradas este sábado por la presencia en el pequeño estadio donde se jugó del capitán de la selección argentina, Lionel Messi .

En el estadio del club Unión de Arroyo Seco se enfrentaron Leones FC, un equipo recién llegado a la Primera C, y el legendario Central Córdoba. El equipo de Alvear necesitaba la victoria para acercarse a la punta, y el Charrúa para alejarse de los últimos puestos de la tabla.

Era, por eso mismo, un partido clave. Y porque, además, puede estar naciendo un nuevo clásico rosarino, en este caso en el ascenso. En el partido de ida, que se jugó en el Gabino Sosa, había ganado Leones FC por 1 a 0.

Este sábado, en cambio, Central Córdoba sorprendió a Leones FC, el equipo de la familia Messi. Jugó mejor en el primer tiempo, se puso 1 a 0 con un golazo de Franco Córdoba y se fue al descanso con esa ventaja. El equipo de Alvear salió con todo a buscar el empate en la segunda etapa, pero un error de su arquero lo dejó rápidamente 0-2 abajo y todo cambió abruptamente.

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Messi, la gran atracción en Arroyo Seco

Sin embargo, la gran atracción no estuvo en la cancha sino en la única tribuna del estadio. Es que allí se acomodó Leo Messi, que llegó cuando el encuentro ya había comenzado. Tomó mates, no se perdió detalles del juego y apenas se escuchó el pitazo final, se marchó raudamente.

Cuando el partido comenzó, en el estadio había muy poca gente y los alrededores lucían como una típica tarde de sábado en una ciudad pequeña: calles vacías, poca gente, ritmo descontracturado. Pero todo cambió cuando comenzó a circular la noticia de que Messi estaba viendo Leones FC contra el Charrúa.

La gente empezó a acercarse. Algunos pocos lograron ingresar al estadio, sobre todo chicos, pero muchos otros se quedaron en los alrededores para tratar de ver al capitán de la selección argentina. Todos querían lo mismo: ver a Messi y tomarse una selfie con el mejor futbolista de todos los tiempos.

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Una broma del Charrúa en sus redes

Muy pocos lo lograron. Messi se fue enseguida, pero la gente al menos se dio el gusto de verlo en su ciudad. Un rato más tarde, cuando el triunfazo en Arroyo Seco ya era un hecho consumado, el club Central Córdoba se subió al furor por Messi y se permitió una broma en sus redes sociales.

El Charrúa publicó una foto del capitán, Paulo Killer, junto a Joaquín Messi, el "10" del equipo. Y el título fue muy ocurrente: "Una foto con Messi", dice. Folclore del fútbol, claro, y también de las redes.