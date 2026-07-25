La Capital | Ovación | Messi

La broma del Charrúa: todos querían una foto con Messi y hubo alguien que la consiguió

Luego de vencer por 2 a 0 a Leones FC, Central Córdoba publicó una imagen con este título: "Una foto con Messi"

25 de julio 2026 · 18:46hs
Google Seguir a La Capital en Google
Joaquín Messi y Paulo Killer

Club Central Córdoba

Joaquín Messi y Paulo Killer, en la foto que el club Central Córdoba tituló: "Una foto con Messi"

Un partido de la cuarta división del fútbol argentino entre dos equipos locales se convirtió en el centro de todas las miradas este sábado por la presencia en el pequeño estadio donde se jugó del capitán de la selección argentina, Lionel Messi.

En el estadio del club Unión de Arroyo Seco se enfrentaron Leones FC, un equipo recién llegado a la Primera C, y el legendario Central Córdoba. El equipo de Alvear necesitaba la victoria para acercarse a la punta, y el Charrúa para alejarse de los últimos puestos de la tabla.

Era, por eso mismo, un partido clave. Y porque, además, puede estar naciendo un nuevo clásico rosarino, en este caso en el ascenso. En el partido de ida, que se jugó en el Gabino Sosa, había ganado Leones FC por 1 a 0.

Este sábado, en cambio, Central Córdoba sorprendió a Leones FC, el equipo de la familia Messi. Jugó mejor en el primer tiempo, se puso 1 a 0 con un golazo de Franco Córdoba y se fue al descanso con esa ventaja. El equipo de Alvear salió con todo a buscar el empate en la segunda etapa, pero un error de su arquero lo dejó rápidamente 0-2 abajo y todo cambió abruptamente.

Leer más: Con Leo en las tribunas y una Arroyo Seco convulsionada, Central Córdoba se anotó un triunfazo ante Leones FC

Messi, la gran atracción en Arroyo Seco

Sin embargo, la gran atracción no estuvo en la cancha sino en la única tribuna del estadio. Es que allí se acomodó Leo Messi, que llegó cuando el encuentro ya había comenzado. Tomó mates, no se perdió detalles del juego y apenas se escuchó el pitazo final, se marchó raudamente.

Cuando el partido comenzó, en el estadio había muy poca gente y los alrededores lucían como una típica tarde de sábado en una ciudad pequeña: calles vacías, poca gente, ritmo descontracturado. Pero todo cambió cuando comenzó a circular la noticia de que Messi estaba viendo Leones FC contra el Charrúa.

La gente empezó a acercarse. Algunos pocos lograron ingresar al estadio, sobre todo chicos, pero muchos otros se quedaron en los alrededores para tratar de ver al capitán de la selección argentina. Todos querían lo mismo: ver a Messi y tomarse una selfie con el mejor futbolista de todos los tiempos.

Leer más: Locos por Leo, que fue a ver al equipo de la familia Messi en Arroyo Seco

Una broma del Charrúa en sus redes

Muy pocos lo lograron. Messi se fue enseguida, pero la gente al menos se dio el gusto de verlo en su ciudad. Un rato más tarde, cuando el triunfazo en Arroyo Seco ya era un hecho consumado, el club Central Córdoba se subió al furor por Messi y se permitió una broma en sus redes sociales.

El Charrúa publicó una foto del capitán, Paulo Killer, junto a Joaquín Messi, el "10" del equipo. Y el título fue muy ocurrente: "Una foto con Messi", dice. Folclore del fútbol, claro, y también de las redes.

Noticias relacionadas
con leo en las tribunas y una arroyo seco convulsionada, central cordoba se anoto un triunfazo ante leones fc

Con Leo en las tribunas y una Arroyo Seco convulsionada, Central Córdoba se anotó un triunfazo ante Leones FC

Lionel Messi llegó al aeropuerto de Rosario y se trasladó hacia Funes en una Toyota Hiace Wagon.

Cómo es el auto que recibió a Messi en Rosario tras su regreso del Mundial

Tom Holland expresó su admiración por Lionel Messi

Antes del estreno de la nueva de Spider-Man, Tom Holland elogió a Messi: "Es muy inspirador"

Ángel Di María fue reconocido por la dirigencia de Belgrano y los hinchas antes del inicio del partido.

Ángel Di María habló sobre la continuidad de Messi y Scaloni en la selección

Ver comentarios

Las más leídas

Con Leo en las tribunas y una Arroyo Seco convulsionada, Central Córdoba se anotó un triunfazo ante Leones FC

Con Leo en las tribunas y una Arroyo Seco convulsionada, Central Córdoba se anotó un triunfazo ante Leones FC

Un club grande de Sudamérica anunció la contratación de Vozinha

Un club grande de Sudamérica anunció la contratación de Vozinha

Newells arranca el Clausura buscando un futuro distinto con los mismos nombres

Newell's arranca el Clausura buscando un futuro distinto con los mismos nombres

Choque inusitado en un puente: un camionero volcó porque manejaba con la batea elevada

Choque inusitado en un puente: un camionero volcó porque manejaba con la batea elevada

Lo último

La calificadora Moody´s elevó la nota crediticia de Santa Fe

La calificadora Moody´s elevó la nota crediticia de Santa Fe

Jorge Baliño aplicó una nueva regla en Newells-Talleres y casi deriva en un gol de Jerónimo Russo

Jorge Baliño aplicó una nueva regla en Newell's-Talleres y casi deriva en un gol de Jerónimo Russo

El triunfo de Newells fue con los debuts de dos de los tres refuerzos y con un estreno absoluto

El triunfo de Newell's fue con los debuts de dos de los tres refuerzos y con un estreno absoluto

Los barrios cambian el mapa comercial de Rosario y el centro siente el impacto

Baja en las ventas, altos costos y cambios de hábitos en el consumo explican por qué los clientes eligen los centros comerciales barriales

Los barrios cambian el mapa comercial de Rosario y el centro siente el impacto

Por Gonzalo Santamaría
Newells, un rato de fútbol y mucho coraje y lucha para debutar con una victoria

Por Rodolfo Parody
Ovación

Newell's, un rato de fútbol y mucho coraje y lucha para debutar con una victoria

La policía de Córdoba, sin indicios de Micaela Albornoz: la causa vuelve a Santa Fe
Policiales

La policía de Córdoba, sin indicios de Micaela Albornoz: la causa vuelve a Santa Fe

El cielo se despejará por un rato y las temperaturas empiezan a subir
La Ciudad

El cielo se despejará por un rato y las temperaturas empiezan a subir

Fentanilo contaminado: desde Rosario vuelven a exigir respuestas
La Ciudad

Fentanilo contaminado: desde Rosario vuelven a exigir respuestas

Paritarias en Santa Fe: Amra aceptó, pero Siprus rechazó y va al paro
La Ciudad

Paritarias en Santa Fe: Amra aceptó, pero Siprus rechazó y va al paro

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Con Leo en las tribunas y una Arroyo Seco convulsionada, Central Córdoba se anotó un triunfazo ante Leones FC

Con Leo en las tribunas y una Arroyo Seco convulsionada, Central Córdoba se anotó un triunfazo ante Leones FC

Un club grande de Sudamérica anunció la contratación de Vozinha

Un club grande de Sudamérica anunció la contratación de Vozinha

Newells arranca el Clausura buscando un futuro distinto con los mismos nombres

Newell's arranca el Clausura buscando un futuro distinto con los mismos nombres

Choque inusitado en un puente: un camionero volcó porque manejaba con la batea elevada

Choque inusitado en un puente: un camionero volcó porque manejaba con la batea elevada

El fin de semana arranca con niebla y nubes antes de otro aumento de temperatura

El fin de semana arranca con niebla y nubes antes de otro aumento de temperatura

Ovación
Jorge Baliño aplicó una nueva regla en Newells-Talleres y casi deriva en un gol de Jerónimo Russo
Ovación

Jorge Baliño aplicó una nueva regla en Newell's-Talleres y casi deriva en un gol de Jerónimo Russo

Jorge Baliño aplicó una nueva regla en Newells-Talleres y casi deriva en un gol de Jerónimo Russo

Jorge Baliño aplicó una nueva regla en Newell's-Talleres y casi deriva en un gol de Jerónimo Russo

El triunfo de Newells fue con los debuts de dos de los tres refuerzos y con un estreno absoluto

El triunfo de Newell's fue con los debuts de dos de los tres refuerzos y con un estreno absoluto

El uno x uno de Newells: Reinatti y sus voladas sostuvieron el triunfo

El uno x uno de Newell's: Reinatti y sus voladas sostuvieron el triunfo

Policiales
La policía de Córdoba, sin indicios de Micaela Albornoz: la causa vuelve a Santa Fe
Policiales

La policía de Córdoba, sin indicios de Micaela Albornoz: la causa vuelve a Santa Fe

Santa Fe presentó oficialmente Lince, un sistema de seguridad pionero con Inteligencia Artificial

Santa Fe presentó oficialmente Lince, un sistema de seguridad pionero con Inteligencia Artificial

Detienen a tres adolescente armados en Villa Gobernador Gálvez

Detienen a tres adolescente armados en Villa Gobernador Gálvez

Villa Gobernador Gálvez: allanan dos viviendas y dan con una banda de microtráfico barrial

Villa Gobernador Gálvez: allanan dos viviendas y dan con una banda de microtráfico barrial

La Ciudad
El cielo se despejará por un rato y las temperaturas empiezan a subir
La Ciudad

El cielo se despejará por un rato y las temperaturas empiezan a subir

Los barrios cambian el mapa comercial de Rosario y el centro siente el impacto

Los barrios cambian el mapa comercial de Rosario y el centro siente el impacto

Fentanilo contaminado: desde Rosario vuelven a exigir respuestas

Fentanilo contaminado: desde Rosario vuelven a exigir respuestas

Paritarias en Santa Fe: Amra aceptó, pero Siprus rechazó y va al paro

Paritarias en Santa Fe: Amra aceptó, pero Siprus rechazó y va al paro

El fin de semana arranca con niebla y nubes antes de otro aumento de temperatura
La Ciudad

El fin de semana arranca con niebla y nubes antes de otro aumento de temperatura

Tras la polémica liberación, volvieron a detener al papá de Sofía Delgado en San Lorenzo
Policiales

Tras la polémica liberación, volvieron a detener al papá de Sofía Delgado en San Lorenzo

El dólar y el riesgo país cerraron la semana con tendencia alcista
Economía

El dólar y el riesgo país cerraron la semana con tendencia alcista

Paritarias: Amsafé rechazó la oferta de aumento salarial y va al paro en agosto
La Ciudad

Paritarias: Amsafé rechazó la oferta de aumento salarial y va al paro en agosto

River anunció la salida de Juanfer Quintero a horas del debut con Barracas Central
Ovación

River anunció la salida de Juanfer Quintero a horas del debut con Barracas Central

El Banco Central habilitó el pago de sueldos en dólares estadounidenses
Economía

El Banco Central habilitó el pago de sueldos en dólares estadounidenses

Primera C: Leones FC y Central Córdoba se enfrentan en Arroyo en un partido muy esperado
Ovación

Primera C: Leones FC y Central Córdoba se enfrentan en Arroyo en un partido muy esperado

Incendios en Italia: pirómanos utilizan gatos para propagar las llamas en Sicilia
Información general

Incendios en Italia: pirómanos utilizan gatos para propagar las llamas en Sicilia

Condenaron al financista y joyero que estafó a 46 personas por más de 860 mil dólares
Policiales

Condenaron al financista y joyero que estafó a 46 personas por más de 860 mil dólares

La revancha para Central será rápida, pero resta conocer la evolución de los lesionados
Ovación

La revancha para Central será rápida, pero resta conocer la evolución de los lesionados

Newells: los que llegaron al parque Independencia irían al banco frente a Talleres

Por Aníbal Fucaraccio
Ovación

Newell's: los que llegaron al parque Independencia irían al banco frente a Talleres

Tensión ganadera: la Sociedad Rural de Santa Fe cuestiona el respaldo al instituto de la carne
Economía

Tensión ganadera: la Sociedad Rural de Santa Fe cuestiona el respaldo al instituto de la carne

Acueducto Gran Rosario: presentaron las ofertas para la segunda etapa de obras
La Ciudad

Acueducto Gran Rosario: presentaron las ofertas para la segunda etapa de obras

La Velada del Año VI: programación completa, horarios y dónde ver en vivo
Zoom

La Velada del Año VI: programación completa, horarios y dónde ver en vivo

La Videoteca Rosario reabre en la UNR y salva un patrimonio de más de 30 mil películas
La Ciudad

La Videoteca Rosario reabre en la UNR y salva un patrimonio de más de 30 mil películas

Ofrecen recompensa millonaria para hallar a Micaela Albornoz a un mes de la desaparición
Policiales

Ofrecen recompensa millonaria para hallar a Micaela Albornoz a un mes de la desaparición

Una balacera cerca del barrio Tiro Suizo terminó con dos adolescentes internados
Policiales

Una balacera cerca del barrio Tiro Suizo terminó con dos adolescentes internados

En Rosario hay 450 bares obligados a tener mesas y sillas atornilladas
La Ciudad

En Rosario hay 450 bares obligados a tener mesas y sillas atornilladas

Corte total en la ruta A012 a la altura de la ruta 34: cómo son los desvíos por obras
La Región

Corte total en la ruta A012 a la altura de la ruta 34: cómo son los desvíos por obras

Comienza la primera Feria del Libro Infantil Juvenil: tres días de lecturas, talleres y juegos

Por Lucía Inés López
Zoom

Comienza la primera Feria del Libro Infantil Juvenil: tres días de lecturas, talleres y juegos