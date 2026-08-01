Agustín Módica, el ex-Central que anda derecho con el arco y no para de hacer goles

El Flaco facturó por duplicado en el triunfo de Gimnasia y Esgrima de Mendoza sobre Unión y es el máximo artillero del torneo Clausura

El Flaco Módica llevó sus goles de Central a Gimnasia y Esgrima de Mendoza.

En el transcurso del torneo Clausura hay un jugador que demuestra no sólo las ganas que tiene, sino el buen momento por el que atraviesa. Y ese futbolista es de pasado en Central . Hoy es el goleador del fútbol argentino, aunque todavía faltan disputarse encuentros en esta tercera fecha.

El nombre es cuestión es Agustín Módica , el centrodelantero de Gimnasia y Esgrima de Mendoza, quien fue la figura excluyente en el triunfo del conjunto mendocino por 2 a 0 sobre Unión.

Los dos goles con los que el Lobo mendocino se impuso al Tatengue fueron obra del ex Canalla. El primero de penal y el segundo con una definición propia de un centrodelantero.

Con estos dos tantos, Módica se ubicó en lo más alto de la tabla de goleadores, aunque a muchos equipos todavía les falta jugar. Son tres ya los gritos que lleva el Flaco en el torneo.

¡EL LOCAL ABRIÓ EL PARTIDO! Agustín Módica le ganó el duelo a Mansilla y anotó el primero de Gimnasia (M) vs. Unión por el #TorneoClausura . ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/96VtDbWS1O

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Hoy Módica es uno de los jugadores más mimados por los hinchas de Gimnasia y Esgrima de Mendoza, por la sencilla razón de que está cumpliendo con goles, que es para lo que lo llevaron.

El Flaco se hizo cargo del penal, en el primer tiempo, y en el complemento metió una gran definición tras una muy buena habilitación. En la primera fecha había sido el gran protagonista en la victoria por 1 a 0 frente a Central Córdoba de Santiago del Estero.

¡ESTÁ SÚPER ENCENDIDO! Agustín Módica recibió un gran pase entre líneas de Lencioni y definió bien para su doblete y el 2-0 de Gimnasia (M) vs. Unión.



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Su partida de Central

Módica se fue del Canalla a principios de este 2026. El club de Arroyito vendió la mitad del pase a un Gimnasia que tenía (y aún tiene) un único objetivo: mantenerse en la máxima categoría del fútbol argentino.

Cuando Módica dejó Arroyito ya estaba Jorge Almirón, quien prácticamente no tuvo chances de evaluarlo. En el segundo semestre de 2025, con Ariel Holan todavía al frente del equipo, tuvo muy poca participación, en parte por una lesión que tuvo.

Hoy el ex-Central no sólo se afianzó en el equipo mendocino, sino que es una de las figuras y, por ahora, el goleador del Clausura.