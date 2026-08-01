La Capital | La Ciudad | agua

Anuncian posibles cortes de agua en Rosario por mantenimiento durante el fin de semana

Antes de los trabajos en Granadero Baigorria, Assa confirmó problemas con el servicio en la zona sudoeste por una falla eléctrica

1 de agosto 2026 · 13:36hs
Google Seguir a La Capital en Google
La empresa recomienda un uso cuidadoso del agua en casas con reservas.

La empresa recomienda un uso cuidadoso del agua en casas con reservas.

Agosto comenzó con el anuncio de un posible corte de agua en Rosario. Fuentes oficiales advirtieron que el suministro normal se interrumpirá este domingo debido a una serie de tareas de mantenimiento previstas en las instalaciones de la planta potabilizadora de Granadero Baigorria.

A través de un comunicado oficial, Aguas Santafesinas SA (Assa) advirtió que la suspensión programada puede llegar a afectar el servicio en inmuebles que no cuentan con reservas domiciliarias. El plan de trabajo apunta a restablecer la prestación normal a partir de las primeras horas de la mañana.

La empresa estimó que la intervención en Granadero Baigorria comenzará a última hora del sábado. En principio, esto sólo implica posibles afectaciones transitorias en sectores del norte y el noroeste de Rosario.

¿Dónde hay cortes de agua en Rosario?

Por otro lado, Assa confirmó un inconveniente este sábado en distintos sectores del sudoeste de la ciudad. En este caso, voceros de la firma señalaron que la falla se debe a un corte de luz.

Luego del relevamiento inicial, la compañía corroboró a la mañana que el problema de energía eléctrica había afectado el bombeo de agua potable. Esto impactó directamente en los barrios Toba, 23 de Febrero e Hipotecario, así como el complejo habitacional de Rouillón y Seguí.

>> Leer más: Cristóbal López se quedó con la concesión de Circunvalación y parte de la autopista a Buenos Aires

Con respecto a las tareas previstas, la empresa decidió poner en pausa la operatoria habitual para el mantenimiento de uno de los decandatores de la planta potabilizadora del Acueducto Gran Rosario. El plan se programó desde las 23 de este sábado hasta las 7 de la mañana siguiente en el cruce de la ruta nacional 11 y avenida Circunvalación.

Quienes no cuenten con reservas domiciliarias pueden llegar a quedarse sin agua de manera transitoria a lo largo de la madrugada. En el área afectada se incluyen los barrios Alberdi, Cristalería, Fontanarrosa, La Florida, Lomas de Alberdi y Celedonio Escalada.

¿Cómo hacer el reclamo por un corte de agua?

Ante la falta de agua u otro problema con el servicio, Assa posee la línea de Whatsapp 341-6-950008 para atender reclamos de clientes. También cuenta con la posibilidad de realizar trámites a través de su página web oficial.

En cuanto a los cortes programados por mantenimiento, la compañía aconseja un uso cuidadoso de las reservas de tanques elevados y cisternas domiciliarias. Si el líquido parece turbio cuando se recupera el suministro, conviene dejarlo circular por unos minutos hasta que se normalice.

Noticias relacionadas
El colectivero realizaba el recorrido de la línea 102.

El colectivero imputado por la muerte de un hombre que vivía en la calle quedó libre

El incendio se desató a la madrugada en España al 3000.

Se incendió un supermercado tras la tormenta e internaron a una joven de 18 años

Las tareas en Puerto Norte, frente al Paraná.

Megatorre de 200 metros en Puerto Norte: comenzaron los trabajos para demoler los antiguos silos

El SMN lanzó un alerta naranja por tormentas para el final del viernes y el principio del sábado.

Siguen las lluvias y el alerta naranja por tormentas fue renovado y extendido

Ver comentarios

Las más leídas

Netflix: tres miniseries imperdibles para el fin de semana

Netflix: tres miniseries imperdibles para el fin de semana

Cinco allanamientos por presunto vaciamiento de conocida empresa de logística

Cinco allanamientos por presunto vaciamiento de conocida empresa de logística

Murieron dos personas en un siniestro vial en la autopista Rosario-Santa Fe

Murieron dos personas en un siniestro vial en la autopista Rosario-Santa Fe

Megatorre de 200 metros en Puerto Norte: comenzaron los trabajos para demoler los antiguos silos

Megatorre de 200 metros en Puerto Norte: comenzaron los trabajos para demoler los antiguos silos

Lo último

El subsecretario de Deportes pegó el portazo con críticas a la interna del gobierno nacional

El subsecretario de Deportes pegó el portazo con críticas a la interna del gobierno nacional

Lejos de la actuación, Sebastián Estevanez habló de su nuevo oficio: No soy obrero, pero me encantaría

Lejos de la actuación, Sebastián Estevanez habló de su nuevo oficio: "No soy obrero, pero me encantaría"

Capturan a un menor de 13 años tras el robo a un minimárket en pleno centro

Capturan a un menor de 13 años tras el robo a un minimárket en pleno centro

Dos médicos de Rosario: quiénes murieron por el choque en la autopista a Santa Fe

Los jóvenes oftalmólogos perdieron la vida en Monje por un siniestro vial que involucró a un camión. Una tercera víctima fue trasladada con lesiones

Dos médicos de Rosario: quiénes murieron por el choque en la autopista a Santa Fe
Anuncian posibles cortes de agua en Rosario por mantenimiento durante el fin de semana
La Ciudad

Anuncian posibles cortes de agua en Rosario por mantenimiento durante el fin de semana

La tormenta generó casi una veintena de reclamos en Rosario, pero sin episodios graves
La Ciudad

La tormenta generó casi una veintena de reclamos en Rosario, pero sin episodios graves

El subsecretario de Deportes pegó el portazo con críticas a la interna del gobierno nacional
Política

El subsecretario de Deportes pegó el portazo con críticas a la interna del gobierno nacional

Se incendió un supermercado tras la tormenta e internaron a una joven de 18 años
La Ciudad

Se incendió un supermercado tras la tormenta e internaron a una joven de 18 años

Megatorre de 200 metros en Puerto Norte: comenzaron los trabajos para demoler los antiguos silos
La Ciudad

Megatorre de 200 metros en Puerto Norte: comenzaron los trabajos para demoler los antiguos silos

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Netflix: tres miniseries imperdibles para el fin de semana

Netflix: tres miniseries imperdibles para el fin de semana

Cinco allanamientos por presunto vaciamiento de conocida empresa de logística

Cinco allanamientos por presunto vaciamiento de conocida empresa de logística

Murieron dos personas en un siniestro vial en la autopista Rosario-Santa Fe

Murieron dos personas en un siniestro vial en la autopista Rosario-Santa Fe

Megatorre de 200 metros en Puerto Norte: comenzaron los trabajos para demoler los antiguos silos

Megatorre de 200 metros en Puerto Norte: comenzaron los trabajos para demoler los antiguos silos

Central: Braian Aguirre quedó en stand by y en Arroyito presionan por Galoppo

Central: Braian Aguirre quedó en stand by y en Arroyito presionan por Galoppo

Ovación
Newells vs. Boca por el torneo Clausura: hora, canal y posibles formaciones
Ovación

Newell's vs. Boca por el torneo Clausura: hora, canal y posibles formaciones

Newells vs. Boca por el torneo Clausura: hora, canal y posibles formaciones

Newell's vs. Boca por el torneo Clausura: hora, canal y posibles formaciones

River vs. Rosario Central por el torneo Clausura: hora, canal y posibles formaciones

River vs. Rosario Central por el torneo Clausura: hora, canal y posibles formaciones

Urba: Atlético del Rosario recibe a Los Tilos con la urgencia de cambiar su imagen en el Top 14

Urba: Atlético del Rosario recibe a Los Tilos con la urgencia de cambiar su imagen en el Top 14

Policiales
Capturan a un menor de 13 años tras el robo a un minimárket en pleno centro
Policiales

Capturan a un menor de 13 años tras el robo a un minimárket en pleno centro

Imputaron a dos hombres que vendían drogas en zona oeste junto a menores en la vía pública

Imputaron a dos hombres que vendían drogas en zona oeste junto a menores en la vía pública

Cinco allanamientos por presunto vaciamiento de conocida empresa de logística

Cinco allanamientos por presunto vaciamiento de conocida empresa de logística

Paradero: buscan a un adolescente que falta de su casa de Santa Fe desde mediados de julio

Paradero: buscan a un adolescente que falta de su casa de Santa Fe desde mediados de julio

La Ciudad
Anuncian posibles cortes de agua en Rosario por mantenimiento durante el fin de semana
La Ciudad

Anuncian posibles cortes de agua en Rosario por mantenimiento durante el fin de semana

La tormenta generó casi una veintena de reclamos en Rosario, pero sin episodios graves

La tormenta generó casi una veintena de reclamos en Rosario, pero sin episodios graves

El colectivero imputado por la muerte de un hombre que vivía en la calle quedó libre

El colectivero imputado por la muerte de un hombre que vivía en la calle quedó libre

Se incendió un supermercado tras la tormenta e internaron a una joven de 18 años

Se incendió un supermercado tras la tormenta e internaron a una joven de 18 años

Rugby: GER y Santa Fe Rugby buscarán su pase a los cuartos de final en el Torneo del Interior
Ovación

Rugby: GER y Santa Fe Rugby buscarán su pase a los cuartos de final en el Torneo del Interior

Inédita y similar a Perú: cuál es la propuesta de Milei para el Banco Central
Política

Inédita y similar a Perú: cuál es la propuesta de Milei para el Banco Central

La familia de Ivana Garcilazo no realizará ningún reclamo a Central
Policiales

La familia de Ivana Garcilazo no realizará ningún reclamo a Central

Central: Braian Aguirre quedó en stand by y en Arroyito presionan por Galoppo
Ovación

Central: Braian Aguirre quedó en stand by y en Arroyito presionan por Galoppo

Luca Regiardo: Las lesiones son situaciones que no podemos controlar y hay que resolverlas

Por Hernán Cabrera
Ovación

Luca Regiardo: "Las lesiones son situaciones que no podemos controlar y hay que resolverlas"

Santa Fe anunció el pago del aumento salarial: cuándo cobran estatales y docentes
La Ciudad

Santa Fe anunció el pago del aumento salarial: cuándo cobran estatales y docentes

Una nueva imputación por coimas contra Gastón Salmain acorta los plazos para su destitución
Policiales

Una nueva imputación por coimas contra Gastón Salmain acorta los plazos para su destitución

Trastornos de conducta en mascotas: cómo promover la estimulación y evitar el sedentarismo
La Ciudad

Trastornos de conducta en mascotas: cómo promover la estimulación y evitar el sedentarismo

La Copa no brilló, la canción viral de un español que en realidad es argentino

Por Luis Castro
Ovación

"La Copa no brilló", la canción viral de un "español" que en realidad es argentino

Furor por las visitas guiadas al Palacio de los Leones: ya pasaron 1.300 personas
La Ciudad

Furor por las visitas guiadas al Palacio de los Leones: ya pasaron 1.300 personas

Mascotón La Capital: cuándo es, cómo participar y las actividades para disfrutar con tu mascota
La Ciudad

Mascotón La Capital: cuándo es, cómo participar y las actividades para disfrutar con tu mascota

Balearon a una mujer y sus tres hijos, vinculados a un preso de Piñero
Policiales

Balearon a una mujer y sus tres hijos, vinculados a un preso de Piñero

Provincia dijo que las paritarias se retomarán en seis meses
La ciudad

Provincia dijo que las paritarias "se retomarán en seis meses"

Lelo Pérez fue detenido junto a policías y serán indagados por lavado narco
Policiales

Lelo Pérez fue detenido junto a policías y serán indagados por lavado narco

EPE: tiran un depósito para levantar una estación transformadora 

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

EPE: tiran un depósito para levantar una estación transformadora 

UNR: se viene el sistema de créditos universitarios desde el año próximo

Por Carina Bazzoni
La Ciudad

UNR: se viene el sistema de créditos universitarios desde el año próximo