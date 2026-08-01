Anuncian posibles cortes de agua en Rosario por mantenimiento durante el fin de semana

Antes de los trabajos en Granadero Baigorria, Assa confirmó problemas con el servicio en la zona sudoeste por una falla eléctrica

Agosto comenzó con el anuncio de un posible corte de agua en Rosario . Fuentes oficiales advirtieron que el suministro normal se interrumpirá este domingo debido a una serie de tareas de mantenimiento previstas en las instalaciones de la planta potabilizadora de Granadero Baigorria.

A través de un comunicado oficial, Aguas Santafesinas SA (Assa) advirtió que la suspensión programada puede llegar a afectar el servicio en inmuebles que no cuentan con reservas domiciliarias . El plan de trabajo apunta a restablecer la prestación normal a partir de las primeras horas de la mañana.

La empresa estimó que la intervención en Granadero Baigorria comenzará a última hora del sábado. En principio, esto sólo implica posibles afectaciones transitorias en sectores del norte y el noroeste de Rosario .

Por otro lado, Assa confirmó un inconveniente este sábado en distintos sectores del sudoeste de la ciudad . En este caso, voceros de la firma señalaron que la falla se debe a un corte de luz.

#Rosario Debido a un corte en el suministro eléctrico, hoy sábado 1° de agosto, se encuentra afectado el normal bombeo de agua potable en los barrios: Toba, 23 de Febrero, Hipotecario y Complejo Habitacional de Roullon y Segui. pic.twitter.com/HBOffiEPo9 — Noticias de Aguas Santafesinas (@AguasSantaFe) August 1, 2026

Luego del relevamiento inicial, la compañía corroboró a la mañana que el problema de energía eléctrica había afectado el bombeo de agua potable. Esto impactó directamente en los barrios Toba, 23 de Febrero e Hipotecario, así como el complejo habitacional de Rouillón y Seguí.

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Con respecto a las tareas previstas, la empresa decidió poner en pausa la operatoria habitual para el mantenimiento de uno de los decandatores de la planta potabilizadora del Acueducto Gran Rosario. El plan se programó desde las 23 de este sábado hasta las 7 de la mañana siguiente en el cruce de la ruta nacional 11 y avenida Circunvalación.

Foto: Assa.

Quienes no cuenten con reservas domiciliarias pueden llegar a quedarse sin agua de manera transitoria a lo largo de la madrugada. En el área afectada se incluyen los barrios Alberdi, Cristalería, Fontanarrosa, La Florida, Lomas de Alberdi y Celedonio Escalada.

¿Cómo hacer el reclamo por un corte de agua?

Ante la falta de agua u otro problema con el servicio, Assa posee la línea de Whatsapp 341-6-950008 para atender reclamos de clientes. También cuenta con la posibilidad de realizar trámites a través de su página web oficial.

En cuanto a los cortes programados por mantenimiento, la compañía aconseja un uso cuidadoso de las reservas de tanques elevados y cisternas domiciliarias. Si el líquido parece turbio cuando se recupera el suministro, conviene dejarlo circular por unos minutos hasta que se normalice.