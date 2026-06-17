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El dios del fútbol Messi abrió los brazos y echó a volar su talento en un Kansas City Stadium embravecido

En el debut de Argentina en el Mundial 2026, La Pulga hizo de las suyas. Lo veneraron antes del partido y lo disfrutaron a pleno después

Lucas Vitantonio (enviado especial)

Por Lucas Vitantonio (enviado especial)

17 de junio 2026 · 00:49hs
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Un animal. Lionel Messi anotó los tres goles en el gran debut de Argentina en el Mundial 2026.

AP

Un animal. Lionel Messi anotó los tres goles en el gran debut de Argentina en el Mundial 2026.

Lionel Messi empezó a todo trapo su sexta Copa del Mundo en Estados Unidos, México y Canadá. En una Kansas City desbordada de hinchas argentinos, el diez comenzó la defensa del título de Qatar de forma inmejorable, con una tripleta implacable para la gran victoria del equipo de Lionel Scaloni en la defensa del título. Con esos tres enormes gritos, el DT lo sacó para que no se fatigue más de la cuenta, pero sobre todo para que las decenas de miles de hinchas argentinos presentes en el Kansas City Stadium se rompieran las palmas de tanto aplaudirlo. Genio y Figura, una vez más. Una noche más en Messilandia.

Es cierto que el equipo y la selección siempre están por encima de todo, pero sin dudas esta vez Messi acaparó en exclusividad la máxima atención en ese estadio estadounidense al que no le quedó otra que rendirse a sus pies. Porque fue esa cancha que lo veneró desde muy temprano y que vio in situ cómo se transformaba en uno de los máximos goleadores en la historia de los mundiales.

Messi arrancó a tres de la cima

Arrancó con 13 goles y en el primero que convirtió llegó a la línea del francés Kilyan Mbappé y del alemán Gerd Müller. Con el segundo se le puso a la par al brasileño Ronaldo. Le faltaba uno para darle alcance al alemán Miroslav Klose. ¿Y qué hizo la bestia esa que viste la 10 de Argentina? Anotó uno más. Ya en el primer partido, no sólo el récord de ser el jugador con más mundiales en el lomo, sino el de más goles.

>>Leer más: El uno x uno de Argentina: Messi tuvo una noche de 10, de esas que quedarán grabadas en la historia

Sin exagerar, el hincha albiceleste tuvo como prioridad verlo en acción para ser testigo directo del cierre de una leyenda que será infinita. Todo en ese Kansas City Stadium que fue un loquero.

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Messi le pega desde el borde del área y marca el tercer gol de Argentina frente a Argelia.

Messi le pega desde el borde del área y marca el tercer gol de Argentina frente a Argelia.

Desde bien temprano en las inmediaciones del faraónico estadio de Kansas City, con las banderas estampadas con el rostro de Leo y ya casi en la misma cantidad que otro Dios pagano albiceleste: el inmortal Diego Armando Maradona. Esa previa de veneración absoluta fue casi una premonición de lo que un rato más tarde ocurriría dentro del campo de juego, con un Messi, una vez más, iluminado y en su máximo esplendor.

El partido 200 con la albiceleste

Fue su partido número 200 con la selección, con 120 goles y 61 asistencias, para quedar como el tercero con más partidos en selecciones detrás de Cristiano Ronaldo, otro que cumplirá el 6º Mundial, y el kuwaití Bader Al Mutawa.

Fue de nuevo en la noche mágica de su última Copa, el indomable jugador que siempre buscó una gambeta más, un gol más, un pase más, un invento más, un límite que siempre se fue moviendo hacia adelante, como una pelota mágica que jamás se detiene. Un zurdazo tremendo de afuera del área, un toque sutil con derecha tras el rebote que dio el arquero y un fierrazo contra el palo derecho, desde el borde del área. Lo suyo no fue correr, picar, esforzarse ni nada por el estilo. Lo suyo fue la última puntada. La más importante.

A nada de cumplir 39 años, todo un showman Mundial.

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