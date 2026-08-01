La Capital | Economía | logística

Logística: proponen un plan maestro para el desarrollo federal

Un documento elaborado por el Sindicato de Conductores Navales alertó sobre el costo logístico y presentó un programa de infraestructura

1 de agosto 2026 · 19:34hs
Google Seguir a La Capital en Google
El Sindicato de Conductores Navales presentó un plan que incluye la reactivación de la flota mercante de bandera nacional.

El Sindicato de Conductores Navales presentó un plan que incluye la reactivación de la flota mercante de bandera nacional.

El costo de mover mercaderías dentro de Argentina es uno de los principales obstáculos para la competitividad de la producción nacional. Lejos de mostrar señales de alivio, la logística mantiene una tendencia ascendente que impacta sobre toda la cadena productiva, desde la industria y el agro hasta las economías regionales, encareciendo los fletes y reduciendo los márgenes de las empresas. Esa es una de las principales conclusiones de un informe elaborado por el Sindicato de Conductores Navales (Siconara) Seccional Rosario, en el que detalla su propuesta de desarrollar un “Plan maestro federal de desarrollo logístico, fluvial, ferroviario y energético para el período 2026-2055”.

El diagnóstico parte de una realidad que viene profundizándose en los últimos años: según datos de la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeeac), el Índice de Costos del Transporte acumuló un incremento del 37% durante 2025.

A esa tendencia se sumó un nuevo aumento este año, de acuerdo con la Cámara Empresaria de Operadores Logísticos, lo que confirma que la presión sobre el sector continúa y obliga a las empresas a trasladar parte de esos mayores costos a las tarifas.

Altos costos

El costo de la logística, enfatizó el informe, viene creciendo por encima de otras variables económicas y que ese fenómeno termina afectando la competitividad de toda la economía. Resulta aproximadamente un 24% superior al de Brasil y hasta un 40% más elevado que el de Chile en distintos componentes de la cadena. A su vez, un estudio de la Bolsa de Comercio de Rosario citado en el documento muestra que transportar granos en Argentina cuesta un 32% más que en Brasil y un 28% más que en Estados Unidos para recorridos equivalentes de 320 kilómetros.

La incidencia del flete también varía según la ubicación geográfica. Mientras en el tramo Salta-Gran Rosario el transporte representa hasta el 28% del valor del maíz y el 19% del de la soja, en la zona núcleo esos porcentajes descienden al 11% y al 7%, respectivamente. Para los autores del informe, esta diferencia evidencia una fuerte desigualdad territorial que condiciona especialmente a las economías regionales alejadas de los puertos.

En ese contexto, Santa Fe aparece como una pieza clave del sistema logístico nacional. Durante el primer trimestre de 2026, las exportaciones con origen en la provincia alcanzaron los u$s 4.030,9 millones, un 16,4% más que un año antes, mientras que los volúmenes exportados crecieron 17,7%. El desempeño estuvo acompañado por un incremento del 37,3% en las exportaciones de productos primarios, impulsado en gran medida por la actividad de la red portuaria santafesina.

Los puertos de la provincia mostraron una fuerte expansión en el movimiento de cargas. El Puerto de Rosario superó el millón de toneladas movilizadas y registró un crecimiento interanual del 67%, mientras que Villa Constitución duplicó su actividad y la Zona Franca Santafesina incrementó un 76% el volumen operado. El puerto de Santa Fe también mejoró su desempeño gracias al movimiento de agrograneles.

Límites al crecimiento

Sin embargo, el documento advierte que la infraestructura actual resulta insuficiente para sostener el crecimiento de la actividad económica. Uno de los ejemplos es Vaca Muerta, cuya expansión demanda cada vez mayores volúmenes de transporte. Actualmente requiere siete millones de toneladas de arena por año, un volumen que podría alcanzar los nueve millones en 2028. El 87% de ese material se traslada desde Entre Ríos hasta Neuquén por camión, recorriendo más de 1.200 kilómetros, una situación que pone de manifiesto la necesidad de diversificar los modos de transporte.

En esa línea, el informe propone avanzar hacia un sistema logístico multimodal que combine de manera más eficiente el transporte ferroviario, fluvial y carretero. Hoy el ferrocarril representa menos del 5% del total de las cargas transportadas en Argentina, muy por debajo de países como Brasil, Estados Unidos o México. La recuperación de corredores ferroviarios estratégicos permitiría reducir costos, descongestionar las rutas y mejorar la competitividad.

Marina mercante

El documento también plantea recuperar el protagonismo de la marina mercante nacional. Recuerda que en su momento llegó a transportar la mitad del comercio exterior argentino, mientras que en la actualidad apenas el 1% de los buques que navegan por la hidrovía opera bajo bandera nacional. Para sus autores, fortalecer ese sector no solo permitiría reducir costos logísticos, sino también recuperar capacidad de transporte, empleo y soberanía económica.

La conclusión del informe es que el aumento de los costos logísticos dejó de ser un problema exclusivamente del transporte para convertirse en un condicionante del desarrollo económico. Bajo esa premisa, plantea que solo una estrategia de largo plazo, basada en inversiones coordinadas en infraestructura vial, ferroviaria, portuaria, fluvial y energética, permitirá reducir las brechas de competitividad y acompañar el crecimiento de la producción y las exportaciones argentinas.

Noticias relacionadas
El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, anticipó que el gobierno no prevé un plan de ayuda para las familias endeudadas.

Caputo anticipó que no habrá ayuda para familias endeudadas: "Tienen que hacerse cargo"

Los usuarios alcanzados podrán acceder a planes de refinanciación con plazos de hasta 96 meses

Banco Nación lanzó una refinanciación digital para deudas de tarjetas: quiénes pueden acceder

Mercado. Los ADRs treparon hasta 7,6%, el Merval ganó 2,2% durante al rueda de este jueves.

Mercado: las acciones rebotaron hasta 7,6% en Wall Street y el riesgo país volvió a bajar

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de julio se publica el 13 de agosto.

La expectativa de inflación anual subió a 35,8% para julio

Ver comentarios

Las más leídas

Dos médicos de Rosario: quiénes murieron por el choque en la autopista a Santa Fe

Dos médicos de Rosario: quiénes murieron por el choque en la autopista a Santa Fe

Megatorre de 200 metros en Puerto Norte: comenzaron los trabajos para demoler los antiguos silos

Megatorre de 200 metros en Puerto Norte: comenzaron los trabajos para demoler los antiguos silos

Se incendió un supermercado tras la tormenta e internaron a una joven de 18 años

Se incendió un supermercado tras la tormenta e internaron a una joven de 18 años

River vs. Rosario Central por el torneo Clausura: hora, canal y posibles formaciones

River vs. Rosario Central por el torneo Clausura: hora, canal y posibles formaciones

Lo último

El Banco Central y un candado de papel: una ley no fabrica credibilidad

El Banco Central y un candado de papel: una ley no fabrica credibilidad

Central y los concentrados: una variante menos en ofensiva para otra alternativa en defensa

Central y los concentrados: una variante menos en ofensiva para otra alternativa en defensa

Newells: Núñez se queda afuera, Mazzantti podría jugar y los últimos que llegaron concentraron

Newell's: Núñez se queda afuera, Mazzantti podría jugar y los últimos que llegaron concentraron

Los docentes van al paro, pero el gobierno nacional advirtió que habrá control en las escuelas

En Santa Fe, Amsafé se suma a la medida anunciada por Ctera para este lunes 3 de agosto. El gobierno nacional remarcó que se trata de un "servicio esencial"

Los docentes van al paro, pero el gobierno nacional advirtió que habrá control en las escuelas
Liberaron al pediatra investigado por tres abusos sexuales en la capital provincial
Policiales

Liberaron al pediatra investigado por tres abusos sexuales en la capital provincial

Dos médicos de Rosario: quiénes murieron por el choque en la autopista a Santa Fe
La Región

Dos médicos de Rosario: quiénes murieron por el choque en la autopista a Santa Fe

El tiempo en Rosario: la humedad se pone en pausa y baja un poco la temperatura
La Ciudad

El tiempo en Rosario: la humedad se pone en pausa y baja un poco la temperatura

El Concejo define si traslada el Monumento a Futbolistas y hay un posible nuevo lugar
La Ciudad

El Concejo define si traslada el Monumento a Futbolistas y hay un posible nuevo lugar

Caputo anticipó que no habrá ayuda para familias endeudadas: Tienen que hacerse cargo
Economía

Caputo anticipó que no habrá ayuda para familias endeudadas: "Tienen que hacerse cargo"

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Dos médicos de Rosario: quiénes murieron por el choque en la autopista a Santa Fe

Dos médicos de Rosario: quiénes murieron por el choque en la autopista a Santa Fe

Megatorre de 200 metros en Puerto Norte: comenzaron los trabajos para demoler los antiguos silos

Megatorre de 200 metros en Puerto Norte: comenzaron los trabajos para demoler los antiguos silos

Se incendió un supermercado tras la tormenta e internaron a una joven de 18 años

Se incendió un supermercado tras la tormenta e internaron a una joven de 18 años

River vs. Rosario Central por el torneo Clausura: hora, canal y posibles formaciones

River vs. Rosario Central por el torneo Clausura: hora, canal y posibles formaciones

Newells vs. Boca por el torneo Clausura: hora, canal y posibles formaciones

Newell's vs. Boca por el torneo Clausura: hora, canal y posibles formaciones

Ovación
Newells: Núñez se queda afuera, Mazzantti podría jugar y los últimos que llegaron concentraron
Ovación

Newell's: Núñez se queda afuera, Mazzantti podría jugar y los últimos que llegaron concentraron

Newells: Núñez se queda afuera, Mazzantti podría jugar y los últimos que llegaron concentraron

Newell's: Núñez se queda afuera, Mazzantti podría jugar y los últimos que llegaron concentraron

El Desafío de las Estrellas del Turismo Carretera acapara la atención del domingo tuerca argentino

El Desafío de las Estrellas del Turismo Carretera acapara la atención del domingo tuerca argentino

Atlético del Rosario no reacciona y volvió a perder por el Top 14

Atlético del Rosario no reacciona y volvió a perder por el Top 14

Policiales
Roldán: el propietario de una casa denunció a su inquilino y la policía le encontró armas y drogas
Policiales

Roldán: el propietario de una casa denunció a su inquilino y la policía le encontró armas y drogas

Liberaron al pediatra investigado por tres abusos sexuales en la capital provincial

Liberaron al pediatra investigado por tres abusos sexuales en la capital provincial

Capturan a un menor de 13 años tras el robo a un minimárket en pleno centro

Capturan a un menor de 13 años tras el robo a un minimárket en pleno centro

Imputaron a dos hombres que vendían drogas en zona oeste junto a menores en la vía pública

Imputaron a dos hombres que vendían drogas en zona oeste junto a menores en la vía pública

La Ciudad
El tiempo en Rosario: la humedad se pone en pausa y baja un poco la temperatura
La Ciudad

El tiempo en Rosario: la humedad se pone en pausa y baja un poco la temperatura

Los docentes van al paro, pero el gobierno nacional advirtió que habrá control en las escuelas

Los docentes van al paro, pero el gobierno nacional advirtió que habrá control en las escuelas

El Concejo define si traslada el Monumento a Futbolistas y hay un posible nuevo lugar

El Concejo define si traslada el Monumento a Futbolistas y hay un posible nuevo lugar

Anuncian posibles cortes de agua en Rosario por mantenimiento durante el fin de semana

Anuncian posibles cortes de agua en Rosario por mantenimiento durante el fin de semana

Cinco allanamientos por presunto vaciamiento de conocida empresa de logística
Policiales

Cinco allanamientos por presunto vaciamiento de conocida empresa de logística

Urba: Atlético del Rosario recibe a Los Tilos con la urgencia de cambiar su imagen en el Top 14
Ovación

Urba: Atlético del Rosario recibe a Los Tilos con la urgencia de cambiar su imagen en el Top 14

Murieron dos personas en un siniestro vial en la autopista Rosario-Santa Fe
La Región

Murieron dos personas en un siniestro vial en la autopista Rosario-Santa Fe

Milei: Los goles de Maradona no nos devolvieron las islas Malvinas
Política

Milei: "Los goles de Maradona no nos devolvieron las islas Malvinas"

Cambia el transporte entre Rosario y Santa Fe por la ruta 11: más frecuencias y un solo boleto
La Región

Cambia el transporte entre Rosario y Santa Fe por la ruta 11: más frecuencias y un solo boleto

Rugby: GER y Santa Fe Rugby buscarán su pase a los cuartos de final en el Torneo del Interior
Ovación

Rugby: GER y Santa Fe Rugby buscarán su pase a los cuartos de final en el Torneo del Interior

Inédita y similar a Perú: cuál es la propuesta de Milei para el Banco Central
Política

Inédita y similar a Perú: cuál es la propuesta de Milei para el Banco Central

La familia de Ivana Garcilazo no realizará ningún reclamo a Central
Policiales

La familia de Ivana Garcilazo no realizará ningún reclamo a Central

Central: Braian Aguirre quedó en stand by y en Arroyito presionan por Galoppo
Ovación

Central: Braian Aguirre quedó en stand by y en Arroyito presionan por Galoppo

Luca Regiardo: Las lesiones son situaciones que no podemos controlar y hay que resolverlas

Por Hernán Cabrera
Ovación

Luca Regiardo: "Las lesiones son situaciones que no podemos controlar y hay que resolverlas"

Santa Fe anunció el pago del aumento salarial: cuándo cobran estatales y docentes
La Ciudad

Santa Fe anunció el pago del aumento salarial: cuándo cobran estatales y docentes

Una nueva imputación por coimas contra Gastón Salmain acorta los plazos para su destitución
Policiales

Una nueva imputación por coimas contra Gastón Salmain acorta los plazos para su destitución

Trastornos de conducta en mascotas: cómo promover la estimulación y evitar el sedentarismo
La Ciudad

Trastornos de conducta en mascotas: cómo promover la estimulación y evitar el sedentarismo

La Copa no brilló, la canción viral de un español que en realidad es argentino

Por Luis Castro
Ovación

"La Copa no brilló", la canción viral de un "español" que en realidad es argentino

Furor por las visitas guiadas al Palacio de los Leones: ya pasaron 1.300 personas
La Ciudad

Furor por las visitas guiadas al Palacio de los Leones: ya pasaron 1.300 personas

Mascotón La Capital: cuándo es, cómo participar y las actividades para disfrutar con tu mascota
La Ciudad

Mascotón La Capital: cuándo es, cómo participar y las actividades para disfrutar con tu mascota

Balearon a una mujer y sus tres hijos, vinculados a un preso de Piñero
Policiales

Balearon a una mujer y sus tres hijos, vinculados a un preso de Piñero

Provincia dijo que las paritarias se retomarán en seis meses
La ciudad

Provincia dijo que las paritarias "se retomarán en seis meses"

Lelo Pérez fue detenido junto a policías y serán indagados por lavado narco
Policiales

Lelo Pérez fue detenido junto a policías y serán indagados por lavado narco

EPE: tiran un depósito para levantar una estación transformadora 

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

EPE: tiran un depósito para levantar una estación transformadora 