Newell's: Núñez se queda afuera del partido ante Boca y Mazzantti podría estar en el banco

Las lesiones tienen a maltraer al equipo de Frank Kudelka en la previa del encuentro ante el Xeneize. Se espera la lista de concentrados

Walter Núñez encara y pasa. Había empezado bien el partido con Independiente pero se lesionó y no estará en el once de Newell's ante Boca.

Frank Kudelka esperará lo necesario para confirmar el once de Newell's que enfrentará este domingo, desde las 17 en el parque Independencia, a Boca Juniors por la 3ª fecha del Clausura. Lo que es seguro es que no dispondrá de Walter Núñez , mientras que Walter Mazzantti podría ir al banco. Se espera la lista de concentrados.

La primera baja de Kudelka para el inicio del Clausura fue Oscar Salomón , quien sufrió una lesión muscular cerca de un mes antes y no pudo estar disponible para el debut ante Talleres. Pero sí fue al banco ante Independiente, donde no ingresó.

Luego se le sumó un seguro titular: Rodrigo Herrera sufrió un esguince grave de codo izquierdo durante la última semana de trabajo y tiene para un mes. Con suerte estará para la quinta fecha, de local ante Deportivo Riestra.

Los lesionados de Newell's ante la T y el Rojo

En el debut con triunfo ante Talleres los que se lesionaron fueron Jerónimo Gómez Mattar, con una distensión muscular, y Martín Ortega, con una sobrecarga. De los dos, el lateral derecho tendría alguna chance de estar entre los concentrados, pero es difícil. Mientras, Facundo Guch salió acalambrado pero pudo jugar ante Independiente.

Y ante el Rojo, Walter Núñez sufrió un esguince de tobillo derecho, dejando su lugar en el primer tiempo al pibe Thomas Ríos. Mientras, Mazzantti sintió una molestia en el aductor izquierdo y también dejó la cancha en el entretiempo, para que entre Alan Soñora.

De los dos, Núñez sigue afuera y Mazzantti sería concentrado, pero no estaría desde el vamos. Por esto, Soñora tiene posibilidades concretas de jugar de entrada.

Un equipo probable de la Lepra sería con Josué Reinatti; Franco Escobar, Bruno Cabrera, Lautaro Giannetti y Martín Luciano; Luca Regiardo y David Sotelo; Alan Soñora, Facundo Guch y Jerónimo Russo; Matías Cóccaro.