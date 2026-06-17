La palabra de Messi, el número uno: "Me siento muy bien y es importante arrancar así"

Un muy feliz Leo Messi dijo que el partido le costó pero que es vital ganar de entrada. “Hasta que él quiera será el mejor”, dijo de él Scaloni

El gesto de Lionel Messi, que volvió a deslumbrar para el gran debut de Argentina.

Todo fue felicidad, claro, después del gran triunfo de la selección argentina ante Argelia que abrió de la mejor manera el camino a la defensa del título. Y la palabra de los principales protagonistas fueron las más esperadas. Las de los dos Lionel, Messi y Scaloni , que primero hablaron con quienes tienen los derechos de transmisión adquiridos antes de hacerlo en conferencia de prensa.

Y ambos coincidieron en que las cosas no resultaron nada fáciles como sugirió el resultado final de 3 a 0, sobre una Argelia que le hizo partido, que lo complicó al menos hasta el final del primer tiempo. Después del segundo de Messi, con la derecha, ya el partido fue otra cosa.

Ante la primera pregunta, Messi pareció responder a una concertada por una de las marcas de cerveza que lo sponsorean, porque explicó con quién compartiría una en estos momentos, y no dudó que “primero con mi familia”.

Pero cuando ya fue más seria la requisitoria, Messi dijo lo más importante que el hincha quiere escuchar, eso que lo siguió por todo el mundo a través de una pantalla de TV y lo coreó en vivo dentro del estadio.

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Qué fue lo que dijo Leo Messi

El periodista le dijo que parecía un pibe y no un hombre pronto a cumplir 39 años, Messi se rió y se limitó a decir con total naturalidad que “me siento bien por suerte”, tras lo cual fue más profundo en su análisis del partido.

“Ganamos un partido difícil”, aseguró Leo, “Nunca es fácil arrancar un Mundial y nos costó el primer tiempo. Hicimos la diferencia por suerte en el segundo tiempo. Es importante arrancar ganando”. No quiso decir que, al cabo, él hizo la diferencia.

Y tuvo palabras de gratitud para la gente que no dejó en ningún momento corear su nombre. “Argentina es una locura. Hay que agradecerle al público por el esfuerzo que hace para estar. Lo hizo en Qatar, en Rusia, en todos lados y ahora acá. Que lo disfruten como lo hacemos nosotros”.

Lo que expresó Lionel Scaloni

Lionel Scaloni concidió totalmente con Messi antes de afrontar la conferencia de prensa. “Fue un partido durísmo y nos tuvimos que poner el overol”, dijo sin dejar lugar a segundas lecturas.

“Por momentos quisimos tener la pelota más y no pudimos. Supimos sufrir y eso es bueno también”, sentenció el entrenador de la selección campeona del mundo.

Y por supuesto que el técnico nacido en Pujato habló de lo que significó este debut con los tres goles del mejor jugador del mundo y se deshizo en elogios. “Hasta que él quiera será el mejor. Depende de su cabeza, su estado físico y las ganas que tenga que seguir”, expresó con total certeza.

“Hay que disfrutarlo porque lo vamos a extrañar un montón cuando deje de jugar”, dijo con realismo el entrenador. Y Scaloni sintetizó en una frase el valor de lo conseguido: “Es un momento muy lindo empezar de esta manera”.