La tormenta generó casi una veintena de reclamos en Rosario, pero sin episodios graves

La Municipalidad desplegó este sábado un operativo de limpieza tras la abundante lluvia que cayó hasta la madrugada

El director general de Gestión de Riesgos y Protección Civil de la Municipalidad, Gonzalo Ratner , confirmó este sábado que la tormenta de la noche anterior "no generó situaciones de gravedad". En total se registraron casi una veintena de reclamos desde el inicio del evento meteorológico hasta el cese del alerta naranja.

"Las intervenciones pudieron realizarse de acuerdo a las prioridades establecidas por el sistema de respuesta" , precisó el funcionario con respecto a las tareas realizadas a partir de la tarde del último viernes. En esa lista se incluye el operativo por un incendio en un supermercado chino del barrio Hospitales.

A primera hora de la mañana, el alerta por tormentas fuertes quedó sin efecto y el tiempo empezó a mejorar a nivel local. Mientras tanto, las cuadrillas municipales salieron a recoger ramas caídas y reparar otros daños ocasionados por las fuertes ráfagas de viento y la abundante lluvia caída hasta la madrugada.

Ratner señaló que los equipos de limpieza y mantenimiento estuvieron trabajando para verificar distintos sectores de la ciudad, en base a los reclamos pendientes. Desde la tarde de este viernes se realizaron cuatro intervenciones por problemas con cables, tres por anegamientos, un hundimiento de calzada y un árbol caído sobre un vehículo .

La Municipalidad de Rosario inició un operativo de limpieza el sábado primero de agosto de 2026 por la tormenta de la noche anterior, que provocó la caída de ramas de árboles y chapas. Foto: La Capital/Celina Mutti Lovera.

El balance realizado hasta el inicio de la mañana del sábado se cerró con ocho reclamos pendientes de resolución. En esa lista se incluyen cuatro caídas de ramas, dos de árboles derrumbados sobre veredas, otro con riesgo de caída y uno más apoyado sobre cables.

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El evento registrado entre este viernes y sábado concluyó con 10,5 milímetros de agua caída entre las 21 y las 3 de la madrugada. Mientras estuvo vigente el alerta meteorológica naranja, no se detectaron ráfagas de viento en la estación del Aeropuerto Internacional Rosario Islas Malvinas.

Fuera del radar local, uno de los episodios más severos de las últimas horas tuvo lugar en Bernardo de Irigoyen, donde se produjo un tornado como antesala de las tormentas que se desarrollaron desde las últimas horas de la tarde en la ciudad. El fenómeno ocurrió a unos 115 kilómetros de Rosario, en una zona rural del departamento San Jerónimo.

Cortes de tránsito y problemas por la tormenta

Por otro lado, la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) anunció este sábado a la mañana el corte total de la ruta nacional 34, a la altura de Lehmann. El bloqueo en el kilómetro 227, muy cerca de Rafaela, se implementó debido al choque de un camión y un tren.

A la misma ahora, las autoridades confirmaron que se había reducido la calzada sobre la ruta nacional 11, entre Candioti y Nelson. En este caso, la medida se adoptó para facilitar la tarea de la Empresa Provincial de la Energía (EPE) y la reparación postes de luz caídos.