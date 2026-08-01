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Reforma laboral: cita en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

El organismo convocó a una audiencia esta semana. El Estado nacional deberá dar explicaciones por el nuevo régimen de contrato de trabajo, a partir de una denuncia internacional del Fresu

1 de agosto 2026 · 19:30hs
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El Frente de Sindicatos Unidos presentó una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El Frente de Sindicatos Unidos presentó una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El Estado argentino deberá dar explicaciones por la reforma laboral ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh). El organismo fijó una audiencia para el martes próximo, a raíz de una denuncia presentada por el Frente de Sindicatos Unidos (Fresu).

“La ley retrocede fuertemente en el reconocimiento y goce de los derechos laborales históricamente amparados por las leyes argentinas, asimismo, restringe arbitrariamente la huelga y la libertad sindical”, afirmó el Fresu en el pedido de audiencia que realizó junto el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels).

En la audiencia, que se realizará en el marco del 196º período de sesiones ordinarias de la Cidh, expondrán los dirigentes sindicales Pablo Biró (Apla), Rodolfo Aguiar (ATE), Clara Chevalier (Conadu), Francisco Rabini (Sipreba), y los representantes de la Asociación de Abogados Laboralistas, Mariana Amartino y Matías Cremonte, junto a la Asociación Nacional de Jueces del Trabajo (Anjut), presidida por Juan Orsini.

Durante la audiencia, el Fresu denunciará también diferentes situaciones de persecución política sobre dirigentes y organizaciones sindicales.

Movilizaciones y paritarias

Por otra parte, gremios y organizaciones locales fueron recibidos el viernes en el Arzobispado de Rosario, a modo de preparación de la marcha por paz, pan, tierra, techo y trabajo que realizarán el 7 de agosto próximo, Día de San Cayetano.

“Como todos los años recibimos su acompañamiento para la jornada del 7/8 a San Cayetano. Saldrán a bendecir la peregrinación”, dijo Edgardo Arrieta, secretario General del gremio de Dragado y Balizamiento de Rosario.

Entre los gremios que movilizarán, figuran los que se nuclean en la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (Catt), Recolectores, Dragado y Balizamiento, Siconara, Somu, ATE Rosario, Coad, UOM y Sindicato de Cadetes de Rosario. También organizan la CCC, UTEP y el Movimiento Popular “Nuestra Argentina”.

Un día antes, el 6 de agosto, habrá concentraciones y marchas en Rosario para rechazar el proyecto de extranjerización de la tierra que el gobierno nacional impulsa en el Congreso. En ese marco, la CTA Autónoma convoca a concentrar en la Plaza San Martin desde las 11. La Intersindical Rosario, por otra parte, realizará en la misma jornada un acto en Luz y Fuerza.

En el ámbito gremial, también se firmó el acuerdo salarial de los desmotadores de algodón. Los paritarios de la Federación Aceitera y Desmotadora (FTCIODyARA) y del Sindicato de Trabajadores Aceiteros y Desmotadores de Algodón del Chaco (Stadyca) acordaron con los empresarios aumentos en mayo, julio, agosto y septiembre. El salario conformado de un trabajador de una jornada legal llegará a partir de septiembre de 2026 a $1.822.493,35 para la Categoría C.

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