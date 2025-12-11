Enzo Giménez, de muy buen año, tiene el camino allanado para su continuidad en Central

Al jugador paraguayo se le vence el contrato en diciembre y el canalla tiene opción de compra por la mitad del pase. ¿Qué dijeron desde Paraguay?

Enzo Giménez demostró versatilidad. Jugó en distintas posiciones y en todas rindió, por eso el respeto del hincha de Central.

De a poco en Central se reacomodan las piezas de lo que será el plantel para la próxima temporada y en ese trabajo figura la renovación de los contratos que se vencen a fines de diciembre. Entre ellos se encuentra el de Enzo Giménez , con quien se habría avanzado bastante.

De esta forma, la continuidad del paraguayo en Arroyito estaría mucho más cerca. Habrá que esperar que el club informe oficialmente que el futbolista seguirá en Arroyito, pero algunas fuentes indicaron que todo marcha por buen camino.

Frente a tanto hermetismo, del lado de Cerro Porteño señalaron que Central comunicó que que haría uso de la opción de compra por la mitad del pase, mientras que otra voces fueron un poco más allá y entregaron algún que otro detalle respecto al nuevo contrato.

Lo que advierten quienes están cerca de la negociación es que se avanzó muchísimo y que Giménez seguirá vistiendo la camiseta canalla por un tiempo más. En principio, el nuevo vínculo que firmaría el paraguayo con Central sería de dos años, es decir hasta diciembre de 2027.

>>Leer más: Central le apuntó con firmeza a un delantero uruguayo y ya realizó una oferta concreta

EnzoLV El paraguayo va con ganas a disputar el balón en el partido ante Estudiantes, en el que Central quedó eliminado. Leonardo Vincenti / La Capital

Giménez es uno de los seis jugadores (los otros cinco son Jorge Broun, Carlos Quintana, Juan Manuel Elordi, Ignacio Malcorra, Santiago López) a los que se les vence el vínculo a fin de año, con la particularidad de que por el paraguayo había una opción de compra por el 50 por ciento del pase.

En Central siempre tuvieron claro que la idea madre era lograr que Enzo Giménez continúe, pero en el medio estaba la cuestión económica. El monto no era demasiado importante para los los números que se manejan en el mundo del fútbol, por lo que siempre apareció como una operación viable.

Buena respuesta de Enzo Giménez

No obstante, está claro que la decisión de Central no tiene que ver con el dinero que necesitaba poner para retener al jugador, sino por las respuesta que dio desde lo deportivo.

>>Leer más: Nacho Malcorra, un jugador emblema que se juega la continuidad en Central

Si Central cumple con este paso es por expreso pedido del entrenador Ariel Holan, quien obviamente encontró respuestas por parte del paraguayo. Y ese pensamiento del técnico se emparenta con la sensación del hincha. Hoy es mucho más fácil encontrar en Arroyito a los que pretenden que Giménez siga que a los que piensan lo contrario.

El jugador llegó a principios de año y de última, como una alternativa a Emanuel Coronel para marcar la punta derecha. Fue el último pasajero que se subió al tren canalla en ese mercado de pases. Y si bien le costó agarrar continuidad, aprovechó cada oportunidad que se se le fue presentando.

Enzo4CML Giménez celebra, junto a Di María, su gol ante Gimnasia. Fue uno de lo dos que hizo en Central. El otro: contra Vélez. Celina Mutti Lovera / La Capital

En ese torneo Apertura jugó diez partidos, cuatro de ellos como titular. Igualmente, cada vez que le tocó ingresar lo hizo de buena forma. Anotó un gol frente a Vélez, en el Gigante de Arroyito.

>>Leer más: Copa Argentina: el debut de Central será frente a Sportivo Belgrano de San Francisco

Un jugador polifuncional

Tuvo la particularidad de que Holan lo ubicó en varias posiciones en todas rindió. Donde más jugó fue por supuesto como marcador de punta por derecha, pero también lo hizo como doble 5 y como extremo. En esta última posición fue en la que mejores sensaciones dejó en el hincha. Ya lo del Clausura fue más convincente todavía, con 14 partidos jugados y ocho de ellos como titular. Más allá de los números, lo relevante fue el rendimiento parejo que mostró. Volvió a convertir de cabeza, sólo que esta vez fue de visitante en la victoria 3-0 frente a Gimnasia.

Por todo esto, Giménez se transformó en un jugador importante, que dejó de ser una simple alternativa de recambio, y es por eso que en Central trabajan para dar el paso hacia la compra de la mitad del pase. Desde el lado de Cerro Porteño lo que indican es que el tema “está muy bien encaminado” y no sólo eso, sino que el futbolista firmará un nuevo contrato por dos años con el club de Arroyito.