La Capital | Ovación | Enzo Giménez

Enzo Giménez, de muy buen año, tiene el camino allanado para su continuidad en Central

Al jugador paraguayo se le vence el contrato en diciembre y el canalla tiene opción de compra por la mitad del pase. ¿Qué dijeron desde Paraguay?

Elbio Evangeliste

Por Elbio Evangeliste

11 de diciembre 2025 · 06:00hs
Enzo Giménez demostró versatilidad. Jugó en distintas posiciones y en todas rindió

Virginia Benedetto / La Capital

Enzo Giménez demostró versatilidad. Jugó en distintas posiciones y en todas rindió, por eso el respeto del hincha de Central.

De a poco en Central se reacomodan las piezas de lo que será el plantel para la próxima temporada y en ese trabajo figura la renovación de los contratos que se vencen a fines de diciembre. Entre ellos se encuentra el de Enzo Giménez, con quien se habría avanzado bastante.

De esta forma, la continuidad del paraguayo en Arroyito estaría mucho más cerca. Habrá que esperar que el club informe oficialmente que el futbolista seguirá en Arroyito, pero algunas fuentes indicaron que todo marcha por buen camino.

Frente a tanto hermetismo, del lado de Cerro Porteño señalaron que Central comunicó que que haría uso de la opción de compra por la mitad del pase, mientras que otra voces fueron un poco más allá y entregaron algún que otro detalle respecto al nuevo contrato.

Lo que dijeron desde Paraguay

Lo que advierten quienes están cerca de la negociación es que se avanzó muchísimo y que Giménez seguirá vistiendo la camiseta canalla por un tiempo más. En principio, el nuevo vínculo que firmaría el paraguayo con Central sería de dos años, es decir hasta diciembre de 2027.

>>Leer más: Central le apuntó con firmeza a un delantero uruguayo y ya realizó una oferta concreta

EnzoLV
El paraguayo va con ganas a disputar el balón en el partido ante Estudiantes, en el que Central quedó eliminado.

El paraguayo va con ganas a disputar el balón en el partido ante Estudiantes, en el que Central quedó eliminado.

Giménez es uno de los seis jugadores (los otros cinco son Jorge Broun, Carlos Quintana, Juan Manuel Elordi, Ignacio Malcorra, Santiago López) a los que se les vence el vínculo a fin de año, con la particularidad de que por el paraguayo había una opción de compra por el 50 por ciento del pase.

En Central siempre tuvieron claro que la idea madre era lograr que Enzo Giménez continúe, pero en el medio estaba la cuestión económica. El monto no era demasiado importante para los los números que se manejan en el mundo del fútbol, por lo que siempre apareció como una operación viable.

Buena respuesta de Enzo Giménez

No obstante, está claro que la decisión de Central no tiene que ver con el dinero que necesitaba poner para retener al jugador, sino por las respuesta que dio desde lo deportivo.

>>Leer más: Nacho Malcorra, un jugador emblema que se juega la continuidad en Central

Si Central cumple con este paso es por expreso pedido del entrenador Ariel Holan, quien obviamente encontró respuestas por parte del paraguayo. Y ese pensamiento del técnico se emparenta con la sensación del hincha. Hoy es mucho más fácil encontrar en Arroyito a los que pretenden que Giménez siga que a los que piensan lo contrario.

El jugador llegó a principios de año y de última, como una alternativa a Emanuel Coronel para marcar la punta derecha. Fue el último pasajero que se subió al tren canalla en ese mercado de pases. Y si bien le costó agarrar continuidad, aprovechó cada oportunidad que se se le fue presentando.

Enzo4CML
Giménez celebra, junto a Di María, su gol ante Gimnasia. Fue uno de lo dos que hizo en Central. El otro: contra Vélez.

Giménez celebra, junto a Di María, su gol ante Gimnasia. Fue uno de lo dos que hizo en Central. El otro: contra Vélez.

En ese torneo Apertura jugó diez partidos, cuatro de ellos como titular. Igualmente, cada vez que le tocó ingresar lo hizo de buena forma. Anotó un gol frente a Vélez, en el Gigante de Arroyito.

>>Leer más: Copa Argentina: el debut de Central será frente a Sportivo Belgrano de San Francisco

Un jugador polifuncional

Tuvo la particularidad de que Holan lo ubicó en varias posiciones en todas rindió. Donde más jugó fue por supuesto como marcador de punta por derecha, pero también lo hizo como doble 5 y como extremo. En esta última posición fue en la que mejores sensaciones dejó en el hincha. Ya lo del Clausura fue más convincente todavía, con 14 partidos jugados y ocho de ellos como titular. Más allá de los números, lo relevante fue el rendimiento parejo que mostró. Volvió a convertir de cabeza, sólo que esta vez fue de visitante en la victoria 3-0 frente a Gimnasia.

Por todo esto, Giménez se transformó en un jugador importante, que dejó de ser una simple alternativa de recambio, y es por eso que en Central trabajan para dar el paso hacia la compra de la mitad del pase. Desde el lado de Cerro Porteño lo que indican es que el tema “está muy bien encaminado” y no sólo eso, sino que el futbolista firmará un nuevo contrato por dos años con el club de Arroyito.

Noticias relacionadas
Erik Miloc, el “Acorazado”, está invicto: hizo 10 peleas de boxeo y las ganó a todas, nueve de ellas por nocaut. “Venía esperando esta posibilidad”, dijo antes de la pelea contra el cordobés García.

Boxeo: una pelea de alto voltaje con dos noqueadores de pura raza

Ceca Tenis mostró solidez y carácter, imponiéndose 3-0 sobre Remeros Alberdi, en una final vibrante que mantuvo en suspenso a todo el público presente.

Interclubes de primera: Ceca Tenis se consagró campeón en una final muy reñida

Julio Lamas, Ignacio Boero y Roberto Sensini, en el acto multitudinario de Unen.

Ignacio Boero: "Vamos a hacer lo posible y lo imposible para que venga Messi a Newell's"

Central Córdoba. Omar Vicente y los integrantes de la nueva comisión directiva que tendrá mandato hasta el 2029. 

Omar Vicente será el presidente de Central Córdoba hasta 2029

Ver comentarios

Las más leídas

Cuándo reabre el Aeropuerto de Rosario, intervenido por obras

Cuándo reabre el Aeropuerto de Rosario, intervenido por obras

Central y Newells ya conocen a sus rivales en los torneos Apertura y Clausura 2026

Central y Newell's ya conocen a sus rivales en los torneos Apertura y Clausura 2026

Ranking de mejores ciudades argentinas para vivir: qué lugar ocupa Rosario

Ranking de mejores ciudades argentinas para vivir: qué lugar ocupa Rosario

Murió un futbolista que fue ídolo en el ascenso y hace cuatro meses atravesó por un episodio dramático

Murió un futbolista que fue ídolo en el ascenso y hace cuatro meses atravesó por un episodio dramático

Lo último

Central o Newells: qué equipo tiene la zona más complicada en los torneos en 2026

Central o Newell's: qué equipo tiene la zona más complicada en los torneos en 2026

Asociación Rosarina de Básquet: qué dijo su presidente sobre dos partidos del cuadrangular final

Asociación Rosarina de Básquet: qué dijo su presidente sobre dos partidos del cuadrangular final

Estrenos de cine en Rosario: Emma Stone en un drama oscuro, romance internacional y terror navideño

Estrenos de cine en Rosario: Emma Stone en un drama oscuro, romance internacional y terror navideño

Quieren eliminar todos los permisos de estacionamiento para funcionarios

Procuran liberar calles de la ciudad frente al aumento del parque automotor y la falta de cocheras. El proyecto es analizado por el Concejo
Quieren eliminar todos los permisos de estacionamiento para funcionarios

Por Lucas Ameriso

Mesa navideña: cuánto deben gastar los diabéticos y celíacos para pasar las fiestas

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Mesa navideña: cuánto deben gastar los diabéticos y celíacos para pasar las fiestas

Ignacio Boero: Vamos a hacer lo posible y lo imposible para que venga Messi a Newells

Por Hernán Cabrera
Ovación

Ignacio Boero: "Vamos a hacer lo posible y lo imposible para que venga Messi a Newell's"

El tiempo en Rosario: jueves caluroso, pero con chances de tormentas aisladas
La Ciudad

El tiempo en Rosario: jueves caluroso, pero con chances de tormentas aisladas

Condenada a 7 años de prisión por colaborar con dos bandas delictivas
Policiales

Condenada a 7 años de prisión por colaborar con dos bandas delictivas

Antes de su retiro, Rafael Gutiérrez presidirá la Corte de Santa Fe en 2026
Política

Antes de su retiro, Rafael Gutiérrez presidirá la Corte de Santa Fe en 2026

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Cuándo reabre el Aeropuerto de Rosario, intervenido por obras

Cuándo reabre el Aeropuerto de Rosario, intervenido por obras

Central y Newells ya conocen a sus rivales en los torneos Apertura y Clausura 2026

Central y Newell's ya conocen a sus rivales en los torneos Apertura y Clausura 2026

Ranking de mejores ciudades argentinas para vivir: qué lugar ocupa Rosario

Ranking de mejores ciudades argentinas para vivir: qué lugar ocupa Rosario

Murió un futbolista que fue ídolo en el ascenso y hace cuatro meses atravesó por un episodio dramático

Murió un futbolista que fue ídolo en el ascenso y hace cuatro meses atravesó por un episodio dramático

Otro megamillonario con el Quini 6: un apostador logró seis aciertos en La Segunda

Otro megamillonario con el Quini 6: un apostador logró seis aciertos en La Segunda

Ovación
Asociación Rosarina de Básquet: qué dijo su presidente sobre dos partidos del cuadrangular final

Por Carlos Durhand
Ovación

Asociación Rosarina de Básquet: qué dijo su presidente sobre dos partidos del cuadrangular final

Asociación Rosarina de Básquet: qué dijo su presidente sobre dos partidos del cuadrangular final

Asociación Rosarina de Básquet: qué dijo su presidente sobre dos partidos del cuadrangular final

Boxeo: una pelea de alto voltaje con dos noqueadores de pura raza

Boxeo: una pelea de alto voltaje con dos noqueadores de pura raza

Interclubes de primera: Ceca Tenis se consagró campeón en una final muy reñida

Interclubes de primera: Ceca Tenis se consagró campeón en una final muy reñida

Policiales
Condenada a 7 años de prisión por colaborar con dos bandas delictivas
Policiales

Condenada a 7 años de prisión por colaborar con dos bandas delictivas

Quedó preso por llevar drogas sintéticas en el auto con su hija de 4 años

Quedó preso por llevar drogas sintéticas en el auto con su hija de 4 años

Cococcioni: Pasada la emergencia, ahora podemos tener un plan normal de seguridad

Cococcioni: "Pasada la emergencia, ahora podemos tener un plan normal de seguridad"

La Justicia rechazó un pedido de Luis Paz para cumplir prisión domiciliaria

La Justicia rechazó un pedido de Luis Paz para cumplir prisión domiciliaria

La Ciudad
Mesa navideña: cuánto deben gastar los diabéticos y celíacos para pasar las fiestas

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Mesa navideña: cuánto deben gastar los diabéticos y celíacos para pasar las fiestas

Quieren eliminar todos los permisos de estacionamiento para funcionarios

Quieren eliminar todos los permisos de estacionamiento para funcionarios

El tiempo en Rosario: jueves caluroso, pero con chances de tormentas aisladas

El tiempo en Rosario: jueves caluroso, pero con chances de tormentas aisladas

Entre enero y noviembre, el FAE Rosario hizo 19.000 trabajos en escuelas públicas

Entre enero y noviembre, el FAE Rosario hizo 19.000 trabajos en escuelas públicas

Cinco países boicotearán el festival Eurovisión por la participación de Israel
Información General

Cinco países boicotearán el festival Eurovisión por la participación de Israel

Rescataron a excursionista atrapado en arenas movedizas en Utah
Información General

Rescataron a excursionista atrapado en arenas movedizas en Utah

Una embarazada dio a luz en un taxi sin conductor en San Francisco
Información General

Una embarazada dio a luz en un taxi sin conductor en San Francisco

Acindar: consenso para extender a 2026 el actual sistema de suspensiones
Economía

Acindar: consenso para extender a 2026 el actual sistema de suspensiones

Caputo colocó un bono en dólares para pagar los vencimientos de enero
Economía

Caputo colocó un bono en dólares para pagar los vencimientos de enero

Crecieron las adopciones de niños mayores de 8 años en Santa Fe: cómo anotarse
La Ciudad

Crecieron las adopciones de niños mayores de 8 años en Santa Fe: cómo anotarse

Entre enero y noviembre, el FAE Rosario hizo 19.000 trabajos en escuelas públicas
La Ciudad

Entre enero y noviembre, el FAE Rosario hizo 19.000 trabajos en escuelas públicas

Jubilados rechazan recortes y alertan por la situación del policlínico Pami I
La Ciudad

Jubilados rechazan recortes y alertan por la situación del policlínico Pami I

Quedó preso por llevar drogas sintéticas en el auto con su hija de 4 años
POLICIALES

Quedó preso por llevar drogas sintéticas en el auto con su hija de 4 años

Agenda de teatro en Rosario: funciones todos los días, para todos los gustos
Zoom

Agenda de teatro en Rosario: funciones todos los días, para todos los gustos

Se realizó un nuevo sorteo de los Créditos Nido: todos los ganadores de Rosario
La Ciudad

Se realizó un nuevo sorteo de los Créditos Nido: todos los ganadores de Rosario

Implementan botones de parada de emergencia en piletas públicas rosarinas
LA CIUDAD

Implementan botones de parada de emergencia en piletas públicas rosarinas

La Justicia rechazó un pedido de Luis Paz para cumplir prisión domiciliaria
Policiales

La Justicia rechazó un pedido de Luis Paz para cumplir prisión domiciliaria

Calendario escolar 2026: con la meta de los 190 días, las clases arrancan el 2 de marzo
La Ciudad

Calendario escolar 2026: con la meta de los 190 días, las clases arrancan el 2 de marzo

Reactivaron el tránsito en la autopista Rosario-Buenos Aires tras un derrame
La Ciudad

Reactivaron el tránsito en la autopista Rosario-Buenos Aires tras un derrame

Pintadas en rojo y negro: vandalismo contra el monumento de Ovidio Lagos
POLICIALES

Pintadas en rojo y negro: vandalismo contra el monumento de Ovidio Lagos

Muerte de un policía en el río: buscan la lancha hundida en San Lorenzo
LA REGION

Muerte de un policía en el río: buscan la lancha hundida en San Lorenzo

María Corina Machado no llegó a tiempo para recibir el Premio Nobel de la Paz 2025
Política

María Corina Machado no llegó a tiempo para recibir el Premio Nobel de la Paz 2025