Caruso Lombardi: "Estoy prohibido para dirigir y no sé por qué Tapia no me quiere"

El extécnico y ahora periodista también le reconoció a Ovación que tuvo un llamado de Newell's: "Los dirigentes fueron a buscar plata a la AFA, pero le dijeron: «Saben qué técnico no tienen que llevar»"

Luis Castro

Por Luis Castro

2 de octubre 2025 · 06:10hs
El fútbol argentino está cada vez peor. Y nadie va a levantar la voz

Producción fotográfica para LA CAPITAL/Andrés César Mancini

"El fútbol argentino está cada vez peor. Y nadie va a levantar la voz", insistió Caruso Lombardi en una charla con Ovación.
"Estoy prohibido para dirigir", "nunca me pelee con Tapia, pero no me quiere", "apareció mi nombre en Newell's, pero pidieron plata prestada y le dijeron: «Saben qué técnico no tienen que llevar»" y "estoy afuera del sistema". Ricardo Caruso Lombardi es verborrágico, pero también letal con sus palabras. En la actualidad, como él mismo lo reconoció, está alejado de la conducción técnica un poco por voluntad propia y otro tanto por estar apuntado por la Asociación del Fútbol Argentino, más precisamente por el presidente Claudio Tapia. Es por eso que se abocó a su otra profesión, la de periodismo y desde donde aborda todo lo que sucede en el fútbol argentino. Sobre todo con los arbitrajes, muchos de ellos polémicos.

"Así como estudié para ser entrenador, también lo hice para ser periodista. Acá hay un montón que no estudian de nada y llegan a cada puesto de locos. Hasta en la política pasa eso, no estudian de nada y aparecen siendo número uno, dos, tres, cinco, que no sé cómo llegaron", inició la extensa charla con Ovación el multifacético Caruso en un bar de un barrio porteño de avenida de los Incas.

-Te decía que estás alejado de la dirección técnica, un poco prohibido.

-No, estoy prohibido.

-¿Extrañas dirigir?

-No, lo hice durante 33 años. La verdad que me cortó la carrera. Dirigí un montón de categorías y en primera tuve la suerte de tener equipos muy fuertes. Aparezco en el tema de los descensos porque todos saben que Diego Maradona me encontró en un restaurante y él me postula para Argentino Juniors. Estaba en la B y de salir bicampeón con Tigre. Nunca pensé que me iba a ir tan bien, porque entrar en un club y hacer todas las cosas que tuve de ahí en adelante me parece que es bárbaro. De 2007 a 2018 peleando siempre descensos y los salvé a casi todos.

-¿Y qué pasó con Tapia?

-Te lo quiero aclarar. Nunca me pelee con él. Quería meterme con el tema de secretario de los técnicos y él me dijo: "Yo te voy a ayudar". Los técnicos no tienen obra social, no tienen aporte jubilatorio, no tienen descuentos en farmacias, no tienen nada. Tenía ganas de darles una mano a ellos porque hay muchos técnicos a la deriva. De la nada me soltó la mano. Nunca más me atendió. Hasta hoy nunca supe qué pasó.

-¿Nadie te lo pudo decir?

-Los presidentes me decían: "Ricardo, no te quiere a vos". Pedí verlo y si me había equivocado en algo le pedía disculpas y listo. Agarro Belgrano, pero antes les pedí a los dirigentes que preguntaran porque quizás me volteaban. Me dijeron que no había problemas. En un año y medio perdí un partido. ¿Con quién? Con Barracas. ¿En la cancha de quién? De Barracas. ¿Cuántos minutos jugamos? 100. ¿Cuántos jugadores me expulsaron? Dos. Jugué con nueve. Me hicieron de todo en ese partido, me cortaron la luz, el agua, me encerraron con candado en el vestuario a todos los jugadores y a mí. Se metió la hinchada a pegarles a los jugadores, todos vestidos con remeras de Cliva, de Maliba... El el referí me cargaba, me decía que era daltónico. Me metió un informe falso poniendo todas mentiras. Nelson Sosa fue el juez. A partir de ahí me empezaron a hacer de todo y un día dije: "No voy a dirigir más. Planto bandera". La cuestión es que renuncio y qué pasa. Me baja de varios programas deportivos, pero justo caigo en TN y ahí no lo pudo hacer. Ahora me tiene de enemigo, pero con verdades, nunca una mentira.

Caruso Lombardi

-¿Te ataca de alguna forma?

-Nunca puede hacerlo. Lo único que hace es preguntar quién me cuenta las cosas. Cuando lo cargo con lo de la peluquería dentro del palco no dice que es mentira, sino que quiere saber quién me contó. Lo mismo lo de las tijeras doradas. Está todo a la vista lo que pasa. Fijate los desastres que hay en el fútbol argentino. En la B Nacional, el Federal, en la B, en la C y en la A.

-También hay técnicos que duran tres o cuatro partidos y enseguida agarran otro equipo.

-Bueno, están todos manejados por el mismo empresario.

-Más allá de que Tapia no te quiere, ¿te han llamado de algún club?

-Me llamaron de doce y de todos me volteó.

El contacto de Newell's

-¿En algún momento apareció tu nombre en Newell's?

-Sí. Pero sé que fueron a buscar plata para pagar sueldos. La gente me pedía, pero a los dirigentes le dijeron: "La plata está, pero saben qué técnico no tienen que llevar". Ahí se terminó la chance. Quedé afuera del sistema.

-En Newell's también se te recuerda por el triunfo en el clásico con Central, algo que en la actualidad es algo que le cuesta al club.

-Fue tremendo, con más de 7.000 personas y con gol de Santiago Salcedo. ¿Sabés lo que fue para mí que venía del ascenso? Un clásico de esos fue histórico.

El clásico

-¿Cuál es el análisis que hacés como técnico y como conocedor del fútbol de lo que pasa en la actualidad?

-Se deben elegir jugadores aptos para ese tipo de partidos. Prefiero poner a los que no sean tan buenos, pero que no les cueste. Prefiero que los mejores estén afuera porque el mejor me puede arreglar un quilombo en el partido. Y sé que de movida no lo puede hacer. Soy vueltero para eso. Busco y busco. A Fideleff lo encontré haciendo jueguitos con una naranja atrás de un arco y después terminó jugando en la primera.

-¿Cómo haciendo jueguitos atrás de un arco?

-Sí, estaba solo y después terminó jugando en el exterior. López quería echar dos jugadores de Newell's. No los quería y yo me negaba. Pero insistía, tan es así que le dije a un presidente del ascenso que ofreciera 100 mil dólares y se los llevara. Era un gran negocio, pero no quiso. Uno era Mauricio Sperduti y el otro el Gato Formica. Los puse y me costó una pelea con López. Después lo tuve a Fabbiani, quien comía ensalada al lado mío en el hotel, ja. Después no sé qué comía, ja.

Caruso Lombardi

-¿Cómo lo ves ahora como técnico?

-Ahora se quedó un poco. Al técnico cuando está en ganador tiene otra cara. No se puede cambiar tanto, en eso se equivocó. Tiene que sentirse ganador siempre. El verdadero DT no es cuando ganás todos los partidos, es cuando te toca perder. Si el jugador te ve positivo, está positivo. El jugador se da cuenta, olfatea todo, no es boludo. El jugador sabe cuando estás en ganador y cuando estás como un pollito mojado.

-Vos estás muy informado del tema arbitrajes y sabés que Newell's muchas veces los padece. ¿Qué les aconsejarías a los dirigentes para revertir esa situación?

-La dirigencia no puede hacer nada. ¡Basta de ser mamaderas! Son todos mamaderas. Lamentablemente esta gente hizo que el fútbol sea un negocio bastante grande. Entonces, ¿qué pasa? Si vos le tocás a Espinosa en Banfield, a Lobato en San Telmo, al presidente de Racing, Blanco, D'Amico en Newell's, les tocás todas las manitos derechas del presidente los que vienen atrás la pagan. ¿Por qué ningún dirigente se queja cuando lo cagan con un penal, con un partido que lo duermen? ¿Por qué no dicen nada los presidentes? Porque saben, tienen miedo, los amenazan, les dicen: "Vos abrís la boca y quedás afuera del sistema". ¿Por qué los árbitros tienen que cobrar todo lo que le dicen? Porque si no quedan afuera del sistema. Los árbitros hablan conmigo. Sé todo lo que pasa.

-¿Qué se debería hacer?

-El fútbol argentino está cada vez peor. Y nadie va a levantar la voz. Lo único que la gente puede hacer es una protesta, como la hacen los jubilados, los discapacitados... Una protesta contra la AFA. Y si no que por un mes no vaya nadie a la cancha y vamos a ver qué pasa. Algo se debe hacer, no se pueden dejar boludear todo el tiempo.

