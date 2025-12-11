Interclubes de primera: Ceca Tenis se consagró campeón en una final muy reñida

Ceca Tenis se adjudicó el toneo Interclubes de Primera al derrotar en la final a Remeros Alberdi en la cancha de Rosario Rowing Club.

Ceca Tenis mostró solidez y carácter, imponiéndose 3-0 sobre Remeros Alberdi, en una final vibrante que mantuvo en suspenso a todo el público presente.

Ceca Tenis se consagró campeón del Interclubes de Primera “Copa Fiume” , torneo que culminó el pasado fin de semana en las canchas del Rosario Rowing Club y que repartió tres millones de pesos en premios.

La competencia, organizada por la Federación Santafesina de Tenis (FST), formó parte de las actividades por el Tricentenario de la ciudad de Rosario y reunió a equipos de alto nivel, en un certamen que combinó profesionales, extenistas, jugadores proyectados y juniors con ranking internacional.

En total participaron ocho equipos, divididos en dos zonas. Durante la semana se enfrentaron bajo el sistema de todos contra todos, y los dos mejores de cada grupo avanzaron a las semifinales. Cada serie se disputó al mejor de dos singles y un dobles, formato que garantizó encuentros intensos y con gran paridad.

En las instancias decisivas, Ceca Tenis mostró solidez y carácter, imponiéndose 3-0 sobre Remeros Alberdi, en una final vibrante que mantuvo en suspenso a todo el público presente . De manera simultánea, Sorrento Open se midió ante Gimnasia y Esgrima por el tercer puesto y en tras un duelo parejo y muy disputado, el equipo de la zona norte logró imponerse y se subió al tercer escalón del podio, relegando a los mens sanas a la cuarta posición.

A lo largo de toda la semana, las tribunas del Rowing se vieron colmadas de aficionados y amantes de la raqueta, que disfrutaron de partidos de gran nivel y de un clima deportivo marcado por la camaradería y el espíritu competitivo.

Una vez finalizados los encuentros, se realizó la entrega de premios para los cuatro equipos protagonistas y se otorgaron reconocimientos especiales a quienes trabajaron y colaboraron con la puesta en marcha del Interclubes.

La jornada concluyó con la fiesta de fin de año de la Federación Santafesina de Tenis en la terraza del Rosario Rowing Club, donde se presentó un video con todas las actividades desarrolladas durante el año, donde también se entregaron distinciones a los menores que se durante la temporada se destacaron por sus logros y progresión deportiva.

81825593.jpeg.thumb[1]

El reconocimiento de la FST a los menores

Por sus logros a nivel nacional fue reconocidos los siguientes jugadores:

Mujeres

Sub-10: Matilda Raillon, Malena Di Pompo, Bianca Playa, Gina Mainardi y Clara Carielo.

Sub-12: Catalina Tion, Margarita Uviedo y Luz Villarruel.

Sub-14: Pilar Da Silva, Sofía Gabilanes y Zaira Martínez.

Sub-16: Luana Caceres y Joaquina Zapata.

Sub-18: Villarruel Martina.

Varones:

Sub-10: Facundo Cristin, Francisco Ramas, Luca Varvello y Facundo Rodríguez.

Sub-12: Pedro Robledo, Tizziano Valerio y Juan Bettiol.

Sub-14: Manuel Paniagua, Juan Ignacio Assi, Tomas Herrera, Valentino Sartori y Darian Silva.

Sub-16: Gregorio Boubila.

Sub-18: Francisco Formica y Salvador Ferrer Hernández.

Por sus progresiones deportivas a nivel internacional

Tomas Ré, Luna Cinalli, Dante Pagani y Luciano Ambrogi. De esta manera la Federación Santafesina de Tenis cierra un excelente año y se prepara para lanzar su temporada 2026 con el Challenger que se disputará en febrero en el Jockey Club de Rosario.