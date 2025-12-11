Boxeo: una pelea de alto voltaje con dos noqueadores de pura raza

El invicto boxeador rosarino Erik Miloc combatirá este viernes con el cordobés Nahuel García por el título Fencosur del Consejo Mundial de Boxeo

Miloc y uno de sus colaboradores, durante la preparación para la pelea de mañana.

Erik Miloc, el “Acorazado”, está invicto: hizo 10 peleas de boxeo y las ganó a todas, nueve de ellas por nocaut. “Venía esperando esta posibilidad”, dijo antes de la pelea contra el cordobés García.

Dos guerreros, un solo ganador. El Coliseo de Campeones abrirá sus puertas para una noche que levantará chispazos y le dará la gloria a uno de ellos. El rosarino Erik “Acorazado” Miloc estará frente a frente ante el cordobés Nahuel “Caña” García, por el título Fencosur del Consejo Mundial de Boxeo. La velada será este viernes 12 de diciembre, en Banco Nación (Bulevar Rondeau 2935), a las 21 y con transmisión de Espn Knockout.

El “ Acorazado” Miloc viene invicto, con 10 triunfos en igual cantidad de presentaciones, 9 de ellas por nocaut. Mientras que el cordobés “Caña” García acumula 18 victorias y 3 derrotas, 16 de ellas por nocaut. Será una batalla de noqueadores de raza.

“L a preparación viene estupenda, gracias a todo mi equipo. Ya desde la última pelea veníamos esperando una oportunidad tan importante como esta. Vamos a llegar de la mejor manera. Sin dudas será ante uno de los rivales más difíciles de mi carrera ”, le contó Miloc a Ovación, antes de comenzar su entrenamiento en el CEIN.

Esta pelea de primer nivel boxístico, organizada por Funes Boxing Promotions, pondrá sobre el ring a dos boxeadores de estilismos similares. “ Somos los dos altos, es noqueador como yo, tiene muy buena pegada. Va a ser una pelea muy interesante para ver ”, analizó el rosarino, quien se definió como un boxeador “fuerte e inteligente” en el cuadrilátero.

Un campeón de boxeo de la zona sur

Erik Miloc nació hace 26 años en el barrio Roque Sáenz Peña, en la zona sur de la ciudad. “Desde los 12 hasta los 20 años hice kickboxing. A partir de ahí, decidí dedicarme al boxeo”, relata el “Acorazado”. Pero, ¿por qué ese apodo? El propio protagonista cuenta su origen: “Me lo puso un entrenador que tuve cuando hacía kickboxing. Me identificó con los barcos acorazados, porque son fuertes, bien protegidos y tienen ataques de largo alcance. Entonces me quedó”.

El púgil rosarino viene de arrebatarle en agosto el título sudamericano de los medianos AMB al corondino Diego “Chacarero” Ramírez, tras una seguidilla de certeros impactos que lo derribaron en el tercer round y definieron la pelea por nocaut técnico.

El equipo del “Acorazado” Miloc está integrado por Vito Liberati y Ricardo Cicolini (entrenadores), el propio Liberati y Rodrigo Morán (mánagers), Leandro Morelli (representante legal), Franco Liberati y Juan Ignacio Pariente (kinesiólogos), Carlos Groppo (nutricionista), Nacho Mainardi (preparador físico) y Facundo Santi (psicólogo).

La previa de la noche de boxeo

Además del atractivo estelar Miloc vs. García, habrá cuatro combates preliminares con doble presencia local.

Uno es el rosarino Pablo “Discoteca” Fredes, también de la escuela Liberati Box, quien irá ante el perecino Luis Heredia. Y el otro local es Alex Alfonso, que peleará ante el matancero César Toloza. Además se medirán el riocuartense Jonathan “Joni” Gatto con Simón “el Salvaje” Agatti, oriundo de la localidad santafesina de Las Rosas. Y el semifondo será entre el venezolano Michell Bánquez y el porteño Maxi Maidana. Luego será turno del esperado Miloc-García.

Entradas en venta

Las entradas para el “Coliseo de Campeones” en el club Banco Nación se pueden conseguir en https://www.passline.com/eventos/coliseo-de-campeones o físicamente en el centro de entrenamiento CEIN, ubicado en Darragueira 1265. La velada está a cargo de Funes Boxing Promotions para Espn Knockout, que transmitirá por TV desde las 21 horas.