Luis Ventura, el periodismo, el fútbol y las once amenazas: "Ando con botón antipánico"

El periodista y presidente de Aptra, como si fuera poco, también es DT de Victoriano Arenas. "Una de las tribunas lleva mi nombre y eso me gratifica", expresó en la charla para el ciclo "Historias en juego"

"Gozo estar adentro de una cancha, en el banco, en una comisión directiva o en una tribuna de Victoriano Arenas", sostuvo Luis Ventura en una entrevista con La Capital.

Si se habla de una persona multifacética, en ese rubro encaja a la perfección Luis Ventura . No sólo es uno de los periodistas más reconocidos del mundo del espectáculo, figura del canal América y presidente de la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (Aptra), sino que también es director técnico en la Primera C. Como buen amante del fútbol y exjugador en su juventud, el polémico conductor está al frente de Victoria Arenas -además de mánager- desde hace una década. Su vida transita de manera intensa, con muchas labores y cargada de estrés, aunque en el impasse para hablar con La Capital reconoció que "lo único que me falta es ser abuelo". Claro que a la vez su pasión por el Cava sobresale y es su otro gran amor ya que una de las tribunas de la entidad centenaria lleva su nombre. "Eso es algo que me gratifica y me convierte en histórico" , agregó uno de los participantes elegidos de Masterchef Celebrity que franquea su existencia con botón antipánico y con "guardaespaldas por las once amenazas de muerte" que recibió.

El día a día Ventura (69 años) lo atraviesa de manera vertiginosa, pero se da tiempo para todo. A la hora pautada recibió a Ovación en el barrio de Palermo para entablar una charla para el ciclo "Historias en juego" y llegó presuroso después de atender otros temas particulares. En el lugar elegido arribaron otras cámaras y periodistas que también habían sido citados para hablar de una de las polémicas del día como eran las ternas del Martín Fierro. Luis se sentó, se pidió un tostado y un jugo en el bar del que es habitué para luego iniciar la charla sobre su costado deportivo y recordar algunas de las tantas anécdotas que atesoró en su carrera. "Me falta ser abuelo. Es algo que quisiera empezar a palpitar y degustar. Me quedan un par de años, pero por lo pronto es una de las materias que no pude cursar" , insistió sobre una cuestión a disfrutar en un futuro no tan lejano. Por lo pronto, goza a pleno "estar adentro de una cancha, en el banco, en una comisión directiva o en una tribuna de Victoriano Arenas".

-A mí lo que más me gusta es jugar al fútbol y no puedo hacerlo porque tengo una lesión en la cabeza del fémur que me lo impide. No puedo hacer deportes hasta que me opere para ponerme una prótesis. Eso implicaría la pérdida de una parte de la cadera y justamente algo del fémur.

-¿Seguiste jugando hasta grande?

-Sí, yo jugaba con mis hijos. Además lo hacía en torneos. Jugué desde los 13 años hasta llegar a la primera de Lanús. Estuve convocado a combinados de la selección argentina que en aquella época era dirigida por César Luis Menotti. Él junto a otros eran los técnicos que convocaban para combinados que visualizaban valores de las divisiones inferiores y también del fútbol de ascenso.

-¿Dónde la pasaste mal en el fútbol, dentro de una cancha, como técnico o por algún chisme que hayas dicho y que haya molestado?

-La verdad que la vida se transita siempre en lugares donde unas veces la pasás bien y otras no tanto, pero tuve muchos incidentes y muchas situaciones que en su momento las supe manejar. Pero en ambos lados tuve momentos de mucha felicidad y otros de mucho pánico.

-¿Sí?

-Y... sí.

-¿En qué momento?

-En la cancha de Central Ballester, por ejemplo, hace algunas semanas. Entró gente con facas tumberas, armados hasta los dientes y todo blanqueado con la policía. En la comisaría decía que había 70 agentes en la cancha y no llegaban a 20. Nos pegaron piñas y con palos.

-Hay una imagen cuando una persona te pega de sorpresa a pesar de que sos un tipo grande y fuerte. Hay que animarse a eso, ja.

-Ojo que no es la primera que me comí una piña, me he comido bastante de esas. Algunas veces logré que se llevaran algo de lo mío también, pero en este caso recibí, nada más. El que se mete en el fútbol y en el ascenso sabe de qué estamos hablando.

El que fue novio de Fort jugador de fútbol

-A lo largo de toda tu carrera como técnico sumaste muchas anécdotas, una de ellas con el que fue novio de Ricardo Fort.

-Rodrigo Díaz (en la actualidad está en Bolivia y es cantante de cumbia), era de Tandil. Lo tuve entrenando cerca de dos meses. Lo traían los "gatos". ¿Te acordás? Los guardaespaldas que tenía Fort. Imaginate, venían a los entrenamientos de El Porvenir (club que dirigía Ventura) en BMW, motos... El día que el pibe hizo el primer entrenamiento la puerta del vestuario no se podía abrir, toda la gente que estaba quería ver cómo tenía el miembro, ja. Esa es la verdad.

Luis Ventura

-Aparte los pibes que juegan en esos equipos del ascenso van al club en bicicleta o en moto.

-Sí, algunos caminando. Entrenábamos en el club Peñarol (Avellaneda), un club que creo que regentea Matías Biscay, ayudante de Gallardo.

-¿Te arrepentiste de haberlo llevado?

-No, porque también lo llevé a Diego Maradona Junior y eso dio la vuelta al mundo. Estaba la Copa Argentina, televisada y podíamos vender los derechos. Incluso a Italia, donde Maradona es muy seguido.

-Supongo que dirigir no te da dinero, ¿lo hacés más por vocación?

-No, no me da dinero. De Victoriana Arenas no me llevo un centavo. Sí el tema de la comercialización y la venta de sponsors. Hay un montón de empresas. Aunque parezca mentira, en la camiseta de Victoriano hay una joyería de Recoleta, ja. Creo que nadie de Victoriano mira la joyería.

-¿Qué cosa te han dicho en la cancha que recordás y es una anécdota que contás con amigos?

-¿Puedo decir una grosería?

-Lo que quieras.

-Uno de los cánticos es una ocurrencia de la gente de la popular del ascenso. "Ventura se la come, Pollino se la da", es una que me fumé entre otras tantas, ja.

-¿Otra que recuerdes?

-Al ser de la tele la gente quiere saber algunas cosas. Me pregunta por las chicas, las más populares. Y son preguntas realmente pecaminosas, ja. Eso sí no lo quiero reproducir porque sería insultante en algún caso.

"Fabbiani es mi amigo"

-En Rosario, más precisamente en Newell's, está Cristian Fabbiani como DT y es alguien que conocés porque también estuvo en el ámbito mediático.

-El Ogro es amigo mío. Un día lo llamé para saber con quién estaba saliendo porque tenía el nombre de una señorita. Cuando lo hice había cambiado de compañía y estaba en pareja con Amalia Granata, hoy diputada. Entonces digo: "Pero esto es una nota". Tenía unas fotos de Amalia Granata con el que es el padre de la hija de Andrea del Boca, Ricardo Biasotti. Y tenía imágenes de Granata con Biasotti. Entonces llamé para ver si me podían contar cómo era el tema y Amalia me dijo: "Ahora estoy con el Ogro y me estoy yendo a Ucrania porque a Cristian lo vendieron a un club de ese país".

-En Rosario hay muchos jugadores muy reconocidos, ¿alguna vez tuviste contacto con algunos?

-Claro, porque también soy periodista deportivo. Mi primera nota fue en el diario Crónica en el 73. Un partido de ascenso en cancha de Adrogué, con gol de penal que hizo un jugador que se llamaba Lobo.

-Mauro Icardi es otro rosarino y que está en boca de los periodistas del mundo del espectáculo. ¿Tenés o tuviste relación?

-Con Icardi no tengo trato ni lo tuve. Ahora me voy a ver seguido con Maxi López en Masterchef Celebrity (Nd.R: la entrevista fue realizada antes del inicio del programa de cocina) porque nos vamos a cruzar ahí. Pero con Mauro, nada.

Luis Ventura

Las peleas

-¿Cómo te llevás con las peleas que tenés? ¿Son más mediáticas y que quedan todo en la nada fuera de cámara o algunas continúan?

-Algunas pasan los límites.

-Tuviste algunas muy duras.

-He tenido. Y he padecido agresiones complicadas. Ando con botón antipánico. Vengo con custodia desde la puerta de mi casa. Y me fumé once amenazas de muerte. No sé porqué.

-¿Lo llevás ahora al botón?

-Sí. Los muchachos que hacen la guardia me piden agua caliente a la mañana y me acompañan a muchos lados. A veces prefiero que no lo hagan.

-Es horrible vivir de esa manera.

-Y bueno, es la sociedad que tenemos.

-¿Te arrepentís de algo por todo esto que te sucede?

-De nada. A veces me pregunto: ¿para qué lo dije? Si me equivoco, me retracto. Arrepentimiento no.

-¿Contaste menos cosas de las que sabés?

-Me guardé el setenta por ciento. Si hubiese contado algunas cosas habría explotado todo mucho más. No sólo me tendría que haber ido de la Argentina, tendría que desaparecer del mundo.

-Contaste sobre tu participación en MasterChef, es decir que hacés absolutamente de todo. A tal punto que parecería que tu día tendría más de 24 horas, ja.

-Eso me pregunto yo también. Miro el reloj muchas veces sin saber la cantidad de horas que laburo y las que duermo. Por lo pronto eliminé el café, lo saqué de mi vida para poder dormir porque si no me desvelaba permanentemente.