Regalo de Papá Noel: Newell's ejecutará la opción de compra de uno de sus mejores jugadores en 2025

El futbolista está a préstamo y su contrato vence a fin de año. Retenerlo era una prioridad para el club de cara a la temporada que viene

24 de diciembre 2025 · 14:20hs
Luciano Herrera

Sebastián Suárez Meccia

Luciano Herrera, el día que anotó el primer gol de Newell's ante Huracán en un partido clave para salvarse del descenso. 

Newell's está dando sus primeros pasos con vistas a la temporada 2026, en la que tendrá que sumar muchos puntos para no tener problemas en la tabla de los promedios. El plantel ya volvió al trabajo y ahora el club busca reforzarlo para lo que se viene.

El hito de esta nueva etapa se puede fijar en el 14 de diciembre, fecha en la que los socios del club eligieron una nueva comisión directiva. Con Ignacio Boero a la cabeza, los directivos dieron rápidamente el primer paso.

Se trata de la contratación de la dupla técnica conformada por Favio Orsi y Sergio Gómez para que se haga cargo de la conducción del primer equipo. Campeones con Platense en el torneo Apertura de este año, los técnicos llegaron al Parque con muy buenas expectativas y el objetivo de hacer una buena campaña.

Luciano Herrera, una prioridad

El siguiente paso será reforzar el plantel, y los directivos comenzaron a trabajar en ello ni bien Orsi-Gómez se hicieron cargo del equipo. Algunos jugadores ya se marcharon, entre ellos nada menos que Ever Banega, a otros no se les renovó contrato y algunos más cuyo vínculo se vence a fin de año son una prioridad para el cuerpo técnico.

Luciano Herrera es uno de los futbolistas con mejor rendimiento en Newell's a lo largo de la temporada que termina Luciano Herrera es uno de los futbolistas con mejor rendimiento en Newell's a lo largo de la temporada que termina

El caso más notorio es el de Luciano Herrera, uno de los futbolistas con mejor rendimiento en Newell's a lo largo del año. El delantero pertenece a Defensa y Justicia y estaba a préstamo, con una opción de compra. Desde antes incluso de que llegaran Orsi y Gómez, en el club había consenso en cuanto a que era un futbolista al que el club debía retener.df

Reinatti no entra en la negociación

Y finalmente parece que así será, ya que Newell's le comunicó a Defensa y Justicia que ejecutará la opción de compra. El club del Parque se quedará con el 80 por ciento del pase del futbolista a cambio de un millón de dólares y el delantero firmará un contrato hasta fines de 2028.

Hasta ahora se especulaba con la posibilidad de que el arquero Josué Reinatti, que está a préstamo en Defensa y Justicia, entrara en la operación para el traspaso de Herrera. Sin embargo, en las últimas horas esa alternativa parece haber quedado de lado, aunque el jugador seguiría en el Halcón de Varela.

