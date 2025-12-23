En Newell's suena un defensor uruguayo que está en una de las ligas más fuertes de Europa

El jugador fue ofrecido al equipo del Parque y a la dupla Orsi-Gómez parece interesarle. Tuvo un paso por Estudiantes

El mercado de pases en el fútbol argentino comienza a moverse. Y en ese marco, los equipos de Rosario no quedan afuera de la danza de nombres. Newell's necesita reforzarse y para eso debe salir a jugar en un terreno en el que en los últimos años no le fue nada bien.

El equipo del Parque arrancará la temporada 2026 con una mochila pesada: el promedio para el descenso. Newell's no está bien en ese rubro y deberá sumar muchos puntos para no correr riesgos, al margen de que sus hinchas aspiran a que el equipo vuelva a pelear por cosas grandes.

El primer paso lo dio hace algunos días, cuando los nuevos directivos surgidos de las elecciones del 14 de diciembre designaron a la dupla integrada por Favio Orsi y Sergio Gómez como los nuevos entrenadores del equipo de primera división.

Newell's, a la pesca de refuerzos

Ahora empieza una tarea conjunta, que consistirá en resolver quiénes siguen y quiénes no (algunas decisiones ya se tomaron) en el club, y también cuáles son los jugadores que podrían reforzar el plantel rojinegro.

Ya se sabe que Newell's está negociando para traer a préstamo al volante central Gonzalo Ábrego, de Godoy Cruz. Y ahora surgió otro nombre, en este caso de un futbolista uruguayo que está en Europa y que tuvo un paso por Estudiantes.

Se trata de Agustín Rogel, un defensor que juega en el Hertha Berlín. Este martes se supo que se lo ofrecieron a Newell's y también a Boca. En el Parque se asegura que a Orsi-Gómez les agrada, razón por la cual no habría que descartar que se inicie una negociación.

Rogel es zaguero central y surgió en Nacional, pero también jugó en el fútbol de Rusia y Francia, pasó por Estudiantes y desde la temporada 2022/23 está en el Hertha Berlín. En el medio, tuvo un paso breve por el Internacional de Porto Alegre.

Un año en el que jugó muy poco

Sin embargo, en lo que va del año Rogel no tuvo mucha participación en el equipo de la capital alemana. Participó en un solo partido, fue suplente ocho veces y nunca ingresó. La última vez que jugó un partido entero fue en mayo.

Al jugador no le disgustaría jugar en Argentina. Por eso hubo movimientos para ofrecerlo en clubes de la Liga Profesional. Si se abriera una negociación, probablemente la discusión se centraría en el costo de la transferencia, teniendo en cuenta que está en el fútbol europeo. Pero la aprobación de la dupla técnica que conduce Newell's parece un paso interesante para el mundo rojinegro.