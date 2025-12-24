La Capital | Ovación | Newell's

Hizo goles importantes en Newell's y quiere seguir en el club, pero está con un pie afuera

El jugado tiene contrato hasta el 31 de diciembre y luego quedará libre. Hay negociaciones, pero le deben plata y además es caro

24 de diciembre 2025 · 16:29hs
Newells tiene una deuda económica con Carlos González. Eso

Marcelo Bustamante

Newell's tiene una deuda económica con Carlos González. Eso, sumado a sus pretensiones, dificulta su continuidad en el club. 

Newell's ya decidió ejecutar la cláusula para quedarse con el pase de Luciano Herrera, quien llegó a préstamo desde Defensa y Justicia con esa opción. El club pagará un millón de dólares y se quedará con el 80 por ciento del pase del delantero, a quien le hará un contrato a largo plazo.

La continuidad de Herrera era una prioridad en Newell's, desde antes incluso de que asumiera la nueva comisión directiva, encabezada por Ignacio Boero, y de que la dupla técnica integrada por Favio Orsi y Sergio Gómez se hicieran cargo del primer equipo.

Herrera es uno de los futbolistas con mejor rendimiento en lo que va del año en Newell's y en el Parque había amplio consenso en torno a la idea de que había que hacer el esfuerzo para que se quedara.

¿Qué pasará con Cocoliso?

Ahora que esa decisión está tomada, el foco se corre sobre la negociación que el club lleva adelante con otro delantero que, sin descollar, tuvo rendimientos aceptables y convirtió un par de goles importantes este año.

Se trata de Carlos González, quien quedará libre el 31 de diciembre. A Newell's le interesa que Cocoliso se quede y está negociando con el futbolista, aunque tiene una deuda económica con él y además las pretensiones del jugador para seguir son altas.

Aunque todavía quedan algunos días hasta que el contrato caduque y están conversando, lo más probable es que el paraguayo no siga en Newell's y quede libre, por lo que deberá buscarse nuevo club. En el Parque no imaginan otro desenlace, razón por la cual habrá que salir en búsqueda de otro delantero.

