Joaquín Blanco: "Rosario está en el grupo de perdedores del modelo de Milei"

El diputado provincial presentó un nuevo informe sobre la evolución de la actividad y empleo en la región, elaborado junto al economista Emanuel Alvarez Agis. Uno de cada cuatro rosarinos está en riesgo laboral. Por tarifas y alquileres, el costo de vida crece más rápido en la ciudad que en otros centros urbanos

“Rosario está en el grupo de perdedores del modelo de Milei, pasó a ser la capital del desempleo y uno de cada cuatro rosarinos está en riesgo laboral”. Así lo señaló el diputado provincial Joaquín Blanco al presentar un nuevo informe sobre actividad y empleo que elabora junto a la consultora PxQ, que conduce el economista Emanuel Alvarez Agis.

Blanco y Alvarez Agis presentaron en la Usina Social la nueva edición del estudio que desde 2024 viene relevando el impacto del modelo del gobierno nacional en la provincia y la ciudad.

“El problema fundamental es lograr encastrar a Rosario dentro de un esquema nacional que tiene ganadores muy claros, concentrados en el petróleo, el gas, el agro, la energía y la minería, y perdedores en la construcción, la industria y el comercio”, señaló el exviceministro de Economía. Y agregó: “Rosario no tiene petróleo ni gas, por lo tanto, la parte del país que todavía tracciona algo no tiene un reflejo directo en la economía rosarina”.

La presión es mayor, dijo, porque “las exportaciones agroindustriales, que mostraron un dinamismo inicial impulsado por la recuperación tras la sequía, comenzó a ceder”.

Estructura vulnerable

Eso dejó al descubierto el impacto negativo sobre la industria y el comercio. Según el informe, la dinámica económica y laboral d de Santa Fe entre 2024 y 2026 “refleja la vulnerabilidad la una estructura productiva cuando el dinamismo agroexportador no logra irradiarse hacia el mercado interno urbano”.

El Indicador Mensual de Actividad Económica (Imae) muestra que la tracción de ese sector compensa solo de manera parcial la retracción de la industria (-11,9 % interanual a junio) y el comercio (-2,8 %), derivando en un estancamiento general que acumula una caída del 0,5 % en 2026.

Empleo e informalidad

Esta contracción en las ramas intensivas en mano de obra afectó al entramado formal. Se perdieron 3.311 unidades productivas registradas (-6,52 %) y los puestos de trabajo cayeron 3,3 % entre enero de 2024 y julio de 2026.

A su vez, este deterioro repercutió en los principales aglomerados urbanos de la provincia. Durante el segundo trimestre de 2026, la tasa de desocupación alcanzó un 11,5 % en el Gran Rosario y escaló al 8,6 % en el Gran Santa Fe. Frente a este escenario, los trabajadores desplazados se vieron empujados de forma masiva hacia la informalidad y el subempleo demandante, llevando la tasa de empleo asalariado no registrado a niveles del 40,9 % en el Gran Rosario y del 38,7 % en el Gran Santa Fe.

Caída del ingreso

Pero eso no es todo. La fragilidad laboral se vio agravada por la compresión del ingreso disponible. Los salarios cayeron 2 % en lo que va de 2026 y la Canasta Básica Total superó los 1.571.577 en Rosario,. “El brusco encarecimiento de rubros inelásticos como alquileres (+115,8 %) y servicios públicos (+122 %) terminó por devorar el 99,4 % del salario formal promedio en la región, reduciendo a su mínima expresión el margen de cobertura familiar y profundizando las tasas de indigencia”, señaló el reporte.

“El costo de vida aumentó más rápidamente en Rosario que en otros centros urbanos del país, volviendo cada vez más difícil llegar a fin de mes, expresión describe que los gastos fijos a saldar entre el 1 y el 10 de cada mes abarcan una proporción cada vez mayor de sus ingresos”, señaló Alvarez Agis, quien precisó que estos compromisos iniciales superan en la ciudad “el 25 % del presupuesto familiar medio, lo que sumado al costo del alquiler imposibilita cubrir las necesidades de las últimas dos semanas del mes”.

Es que, explicó, el programa antiinflacionario también deja “ganadores y perdedores”. Sobre todo, los servicios públicos y el transporte, están aumentando muy por encima de los salarios. El economista apuntó a las tarifas de energía y transporte urbano como “el costo de mayor peso y preocupación para la población”.

Blanco, por su parte, señaló que los problemas de empleo se suma “un costo de vida creciente reflejado en el aumento de los alquileres y de las tarifas”.

El nuevo debate

Este combo de problemas excede el corto plazo e impone el debate sobre la matriz productiva de la ciudad. “Así como la seguridad fue el debate central en su momento, hoy lo es el modelo de desarrollo económico de Rosario para las próximas décadas”, dijo.

El informe traza un balance agregado del ciclo económico analizado entre enero de 2024 y julio de 2026, caracterizado por una profunda reconfiguración en el funcionamiento de la economía argentina, con ganadores y perdedores. “Esta dinámica derivó en una directa transferencia de los costos de la estabilización hacia la economía real y los presupuestos de los hogares, a la vez que resquebrajó la capacidad del mercado laboral para funcionar como un mecanismo de integración social”.