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Playoffs del Clausura: todas las llaves de octavos de final y la posibilidad de un clásico rosarino

Central y Newell's disputarán los octavos de final del torneo el fin de semana del 21 y 22 de noviembre, pero podrían cruzarse antes de la final

10 de noviembre 2026 · 12:37hs
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Central y Newells ya conocen el cuadro completo de los playoffs del torneo Clausura.

Marcelo Bustamante / La Capital

Central y Newell's ya conocen el cuadro completo de los playoffs del torneo Clausura.

El torneo Clausura 2026 entrará en la definición del título con el inicio de los playoffs en dos semanas, por lo que los 16 equipos que buscarán coronarse ya conocen a sus rivales. Tanto Central como Newell's irán por el sueño de ser campeones antes de fin de año, y podrían verse las caras antes de la final.

El camino comenzará con los octavos de final y las llaves avanzarán hasta dar a conocer a los dos equipos que disputarán la final el 12 de diciembre en el estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata.

Debido a la fecha Fifa de noviembre, el Clausura tendrá una semana de descanso antes de los playoffs y, en los próximos días, se anunciará el cronograma de los partidos. El Canalla será local ante Gimnasia de Mendoza en el Gigante de Arroyito, mientras que la Lepra visitará a Gimnasia de La Plata en El Bosque.

Central y Newell’s en playoffs

Cabe destacar que todas las llaves se disputarán a partido único en la cancha del equipo mejor ubicado en la fase regular, a excepción de la final, y no contarán con ventaja deportiva. En caso de que los 90 minutos finalicen con empate, los encuentros se definirán a través de dos tiempos suplementarios de 15 minutos cada uno y, si persiste la igualdad, el ganador se definirá por penales.

Por el lado de los rosarinos, si Central y Newell's superan las instancias de octavos y cuartos de final, podrían cruzarse en las semifinales. Si se da el clásico rosarino, el mismo se disputaría en el Gigante de Arroyito y otorgaría un lugar en la final del Clausura.

El Canalla y la Lepra solamente podrían cruzarse en las semifinales.

El Canalla y la Lepra solamente podrían cruzarse en las semifinales.

En tanto, el campeón logrará también la clasificación directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027 y, unos días después de coronarse, enfrentará a Belgrano por el Trofeo de Campeones de la temporada 2026.

>> Leer más: Tres juveniles de Newell's y Central fueron convocados a la sub-20 y entrenarán con la selección

A su vez, River y Boca quedaron en cuadros opuestos de los playoffs, por lo que solamente podrán cruzarse en una hipotética final.

Los playoffs del Clausura

Primer cuadro

  • Instituto (1° A) - Huracán (8° B)
  • River (4° B) - Lanús (5° A)
  • Argentinos Juniors (2° B) - Independiente (7° A)
  • Vélez (3° A) - Belgrano (6° B)

Segundo cuadro

  • Central (1° B) - Gimnasia de Mendoza (8° A)
  • Defensa y Justicia (4° A) - Barracas Central (5° B)
  • Boca (2° A) - Independiente Rivadavia (7° B)
  • Gimnasia de La Plata (3° B) - Newell’s (6° A)
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