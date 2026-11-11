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Danza con lobos para los equipos rosarinos, que podrían cruzarse en las semifinales

Por octavos de final Central será local de Gimnasia de Mendoza y Newell’s visitará a Gimnasia de La Plata. Si avanzan los rosarinos se toparían en la semifinal

Lucas Vitantonio

Por Lucas Vitantonio

11 de noviembre 2026 · 06:10hs
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Franco Ibarra

Leonardo Vincenti / La Capital

Franco Ibarra, de Central, y Matías Cóccaro, de Newell's, en el último clásico rosarino.

El fin de semana se jugó la última fecha de la fase regular del Clausura y quedaron definidos los cruces de octavos de final rumbo al título del certamen. Allí resultaron establecidos los rivales de ambos equipos rosarinos para la primera instancia de los playoffs, que se jugarán a partido único en la cancha del mejor ubicado, el fin de semana del domingo 22 de noviembre. Ambos tendrán una danza con lobos.

Central recibirá en el Gigante a Gimnasia y Esgrima de Mendoza y Newell’s visitará en el bosque a Gimnasia y Esgrima de La Plata.

Recién podría haber clásico rosarino en las semifinales y sería en Arroyito a partido único.

Central jugó el sábado por la tarde y derrotó 2 a 0 a Estudiantes de Río Cuarto, con los goles de Julián Fernández y Emanuel Coronel, y quedó a un pasito de ser campeón de la tabla anual porque Boca recién en el descuento y de manera dramática superó a Defensa y Justicia, con el gol del colombiano Enner Valencia para dar la vuelta olímpica.

Igual, el equipo de Jorge Almirón finalizó como líder de la zona B y entonces se cruzará en los playoffs con el octavo de la zona A, que es Gimnasia y Esgrima de Mendoza, que en la última fecha igualó el clásico en su cancha con Independiente Rivadavia. El Lobo mendocino es dirigido por el exNewell’s Darío Franco y tiene en sus filas al goleador exRosario Central, Agustín Módica.

En Gimnasia de Mendoza además juega Matías Recalde, que estuvo en las inferiores de Central, Central Córdoba y Argentino de Rosario.

También el volante ofensivo Esteban Fernández que tuvo un paso por Newell’s. El exdelantero leproso Luciano Cingolani, que vio la roja en el último partido, y el volante de pasado canalla Tomás O’Connor, además integran el plantel.

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La Lepra va al bosque

Por su parte, Newell’s el sábado por la noche igualó 2 a 2 ante Instituto en Córdoba (Walter Núñez y Walter Mazzantti) y quedó en la sexta posición de la zona A, por lo que se cruzará ante el tercero del grupo B. Justamente la Lepra se verá las caras ante Gimnasia de La Plata, un rival complejo en el bosque platense.

El tripero hizo una temporada excelente, terminó quinto en la tabla anual y de mínima jugará la próxima edición de la Copa Sudamericana 2027.

Lo que viene

En caso de que Central supere a los mendocinos su próximo rival saldrá del cruce entre Defensa y Justicia y Barracas Central.

Mientras que si Newell’s elimina al Lobo platense luego chocará por cuartos de final ante el vencedor de la llave entre Boca e Independiente Rivadavia.

Y si los dos equipos rosarinos avanzan a las semifinales allí sí se dará el clásico en el Gigante de Arroyito a partido único.

Por la otra llave, Instituto jugará ante Huracán en Córdoba por octavos y el vencedor chocará con el ganador del cruce entre River y Lanús. De allí saldrá un semifinalista. Mientras que de Argentinos ante Independiente y de Vélez con Belgrano saldrá el otro.

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El formato de la definición

Tanto los octavos, cuartos y semifinales se jugarán a un solo partido en la cancha del mejor ubicado en la fase regular. La final será en el estadio Unico Diego Armando Maradona-Tricampeones del Mundo de La Plata, con las dos hinchadas.

En todos los casos, si hay empate en el tiempo reglamentario se jugarán dos suplementarios de 15 minutos, y si persiste la igualdad, se definirá con tiros desde el punto penal.

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