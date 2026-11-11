El objetivo primario de Newell's es la reinserción de los futbolistas ausentes

Para los octavos de final se aguarda la reincorporación de varios que no venían jugando, como Giannetti y Cóccaro. Herrera y Escobar corren de atrás

Lautaro Giannetti faltó en los últimos cinco partidos que jugó Newell’s por una lesión en el isquiotibial izquierdo.

Comenzó la primera de las dos semanas de entrenamiento del plantel de Newell’s rumbo a los octavos de final del torneo Clausura. Pasó la práctica del martes por la tarde en Bella Vista y desde ahora el interés principal está puesto en la evolución de los futbolistas que sufrieron distintas lesiones o molestias.

La recuperación de cinco jugadores con distintas afecciones, motivos por los cuales faltaron contra Instituto —la mayoría incluso en fechas anteriores— es fundamental porque se trata de habituales titulares. Frank Kudelka los necesita para enfrentar a Gimnasia y Esgrima en el Bosque platense con lo mejor que tiene.

Con un plantel corto, es imprescindible para el entrenador tener a todos a disposición. O al menos a la mayoría. A medida que vayan pasando los días, el objetivo es que se reincorporen de manera progresiva a los trabajos, tal es el caso de Lautaro Giannetti, un zaguero insustituible si es que tampoco estará Bruno Cabrera, que era un buena alternativa de su compañero hasta que también se lesionó.

En esta cuenta regresiva hacia el partido en el estadio de Gimnasia, Matías Cóccaro debería atravesar este lapso sin inconvenientes para dar el presente. Más difícil aparenta ser la situación de Rodrigo Herrera y Franco Escobar , aunque todavía quedan varios días por delante antes de los octavos de final.

Desde la última fecha del torneo que Newell’s jugó el sábado, los futbolistas estuvieron licenciados domingo y lunes, antes de volver a encontrarse el martes para enfocarse de lleno en la fase final. Kudelka se dedicará a preparar el equipo para medirse con el Lobo platense y a tratar de corregir el funcionamiento.

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Pero más importante que todo esto es recuperar a los ausentes. Es un asunto clave para encontrarse en mejores condiciones para competir y tener mayores chances de clasificar a los cuartos de final. Si esto se convierte en realidad, se cruzará con el ganador de Boca o Independiente Rivadavia.

Giannetti es imprescindible

Newell’s espera por Giannetti, quien falta desde los primeros minutos del partido contra Lanús (0-0) del 3 de octubre. El zaguero dejó la cancha por una lesión en el isquiotibial izquierdo y quedó al margen de las cinco fechas siguientes: Gimnasia de Mendoza (0-1), Central Córdoba de Santiago (2-1), San Lorenzo (0-0), Unión (1-1) e Instituto (2-2).

Por presencia, rigor táctico y autoridad, el defensor se constituyó en una pieza determinante que no puede faltar. Más si Cabrera seguirá afuera.

Cabrera respondió al duro examen de sustituir a Giannetti, principalmente en la igualdad ante San Lorenzo, donde fue la figura. Pero en los días previos a la penúltima fecha, más precisamente el 28 de octubre, sufrió un desgarro grado 2 en el bíceps crural durante una práctica. Hoy existe incertidumbre acerca de que vaya a estar en óptimas condiciones físicas para el enfrentamiento en La Plata.

En cambio, Cóccaro no debería faltar a los octavos de final. Para el encuentro frente a Instituto se lo cuidó por un golpe en el pie. No tenía ningún sentido arriesgarlo, con el equipo ya clasificado a la fase final. Aparte la pausa le fue útil para descansar un poco. En las últimas fechas se notaba que la exigencia física condicionaba el rendimiento del centrodelantero.

Rodrigo Herrera y un traumatismo que complica

Una atención especial merece Rodrigo Herrera. Para Kudelka es un mediocampista que no puede faltar para conformar el doble cinco junto a Luca Regiardo. Pero un traumatismo en el pie derecho que sufrió el volante el 19 de octubre contra Central Córdoba de Santiago, y que lo mantuvo al margen de los siguientes tres partidos, pone en duda su presencia.

Es quizás uno de los mayores interrogantes para el armado del equipo. Si es que no llega, las opciones son Lucas Gómez o Jerónimo Gómez Mattar.

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Todavía más complicada parece la participación de Franco Escobar. El marcador de punta tuvo un desgarro en el sóleo que le impidió estar en los dos últimos partidos. Hasta la lesión, era el lateral izquierdo titular.

Cada uno de estos futbolistas merece un cuidado especial, midiendo los esfuerzos, para que Kudelka no se encuentre con limitaciones al momento de definir los once que buscarán superar la primera instancia de la fase final.

Gómez Mattar y Guch, con el sub-20 argentino

Durante esta semana, Jerónimo Gómez Mattar y Facundo Guch no practicarán con Newell’s. Los mediocampistas fueron citados al seleccionado argentino sub-20. Hasta el sábado practicarán con el representativo nacional en el predio de la AFA en Ezeiza.

El martes mismo los dos fueron sparring del seleccionado mayor que se prepara para la doble Fecha Fifa, ante Uruguay y Costa Rica, respectivamente.

Gómez Mattar y Guch fueron convocados por primera vez a la selección sub-20 en marzo pasado. En esa ocasión volvieron antes de que finalice la convocatoria en Ezeiza para ponerse a disposición de Newell’s, que tenía un partido por la 32avos de la Copa Argentina contra Acassuso en Rafaela.

Ambos mediocampistas rojinegros son evaluados por el entrenador Diego Placente, quien tendrá que definir el plantel de la selección argentina que competirá en el Mundial de Colombia ( 22 de enero al 7 de febrero de 2027).