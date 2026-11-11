La Capital | Ovación | Newell's

El objetivo primario de Newell's es la reinserción de los futbolistas ausentes

Para los octavos de final se aguarda la reincorporación de varios que no venían jugando, como Giannetti y Cóccaro. Herrera y Escobar corren de atrás

Rodolfo Parody

Por Rodolfo Parody

11 de noviembre 2026 · 06:10hs
Google Seguir a La Capital en Google
Lautaro Giannetti faltó en los últimos cinco partidos que jugó Newell’s por una lesión en el isquiotibial izquierdo.

Marcelo Bustamante

Lautaro Giannetti faltó en los últimos cinco partidos que jugó Newell’s por una lesión en el isquiotibial izquierdo.

Comenzó la primera de las dos semanas de entrenamiento del plantel de Newell’s rumbo a los octavos de final del torneo Clausura. Pasó la práctica del martes por la tarde en Bella Vista y desde ahora el interés principal está puesto en la evolución de los futbolistas que sufrieron distintas lesiones o molestias.

La recuperación de cinco jugadores con distintas afecciones, motivos por los cuales faltaron contra Instituto —la mayoría incluso en fechas anteriores— es fundamental porque se trata de habituales titulares. Frank Kudelka los necesita para enfrentar a Gimnasia y Esgrima en el Bosque platense con lo mejor que tiene.

Con un plantel corto, es imprescindible para el entrenador tener a todos a disposición. O al menos a la mayoría. A medida que vayan pasando los días, el objetivo es que se reincorporen de manera progresiva a los trabajos, tal es el caso de Lautaro Giannetti, un zaguero insustituible si es que tampoco estará Bruno Cabrera, que era un buena alternativa de su compañero hasta que también se lesionó.

Cóccaro sí, Herrera y Escobar difícil

En esta cuenta regresiva hacia el partido en el estadio de Gimnasia, Matías Cóccaro debería atravesar este lapso sin inconvenientes para dar el presente. Más difícil aparenta ser la situación de Rodrigo Herrera y Franco Escobar, aunque todavía quedan varios días por delante antes de los octavos de final.

Desde la última fecha del torneo que Newell’s jugó el sábado, los futbolistas estuvieron licenciados domingo y lunes, antes de volver a encontrarse el martes para enfocarse de lleno en la fase final. Kudelka se dedicará a preparar el equipo para medirse con el Lobo platense y a tratar de corregir el funcionamiento.

>> Leer más: La dura lesión del arquero cedido por Newell's que debería regresar en enero

Pero más importante que todo esto es recuperar a los ausentes. Es un asunto clave para encontrarse en mejores condiciones para competir y tener mayores chances de clasificar a los cuartos de final. Si esto se convierte en realidad, se cruzará con el ganador de Boca o Independiente Rivadavia.

Giannetti es imprescindible

Newell’s espera por Giannetti, quien falta desde los primeros minutos del partido contra Lanús (0-0) del 3 de octubre. El zaguero dejó la cancha por una lesión en el isquiotibial izquierdo y quedó al margen de las cinco fechas siguientes: Gimnasia de Mendoza (0-1), Central Córdoba de Santiago (2-1), San Lorenzo (0-0), Unión (1-1) e Instituto (2-2).

Por presencia, rigor táctico y autoridad, el defensor se constituyó en una pieza determinante que no puede faltar. Más si Cabrera seguirá afuera.

Cabrera respondió al duro examen de sustituir a Giannetti, principalmente en la igualdad ante San Lorenzo, donde fue la figura. Pero en los días previos a la penúltima fecha, más precisamente el 28 de octubre, sufrió un desgarro grado 2 en el bíceps crural durante una práctica. Hoy existe incertidumbre acerca de que vaya a estar en óptimas condiciones físicas para el enfrentamiento en La Plata.

En cambio, Cóccaro no debería faltar a los octavos de final. Para el encuentro frente a Instituto se lo cuidó por un golpe en el pie. No tenía ningún sentido arriesgarlo, con el equipo ya clasificado a la fase final. Aparte la pausa le fue útil para descansar un poco. En las últimas fechas se notaba que la exigencia física condicionaba el rendimiento del centrodelantero.

Rodrigo Herrera y un traumatismo que complica

Una atención especial merece Rodrigo Herrera. Para Kudelka es un mediocampista que no puede faltar para conformar el doble cinco junto a Luca Regiardo. Pero un traumatismo en el pie derecho que sufrió el volante el 19 de octubre contra Central Córdoba de Santiago, y que lo mantuvo al margen de los siguientes tres partidos, pone en duda su presencia.

Es quizás uno de los mayores interrogantes para el armado del equipo. Si es que no llega, las opciones son Lucas Gómez o Jerónimo Gómez Mattar.

>> Leer más: Frank Kudelka sabe de qué se tratan los playoffs y Newell's se aferra a su receta para la fase final

Todavía más complicada parece la participación de Franco Escobar. El marcador de punta tuvo un desgarro en el sóleo que le impidió estar en los dos últimos partidos. Hasta la lesión, era el lateral izquierdo titular.

Cada uno de estos futbolistas merece un cuidado especial, midiendo los esfuerzos, para que Kudelka no se encuentre con limitaciones al momento de definir los once que buscarán superar la primera instancia de la fase final.

Gómez Mattar y Guch, con el sub-20 argentino

Durante esta semana, Jerónimo Gómez Mattar y Facundo Guch no practicarán con Newell’s. Los mediocampistas fueron citados al seleccionado argentino sub-20. Hasta el sábado practicarán con el representativo nacional en el predio de la AFA en Ezeiza.

El martes mismo los dos fueron sparring del seleccionado mayor que se prepara para la doble Fecha Fifa, ante Uruguay y Costa Rica, respectivamente.

Gómez Mattar y Guch fueron convocados por primera vez a la selección sub-20 en marzo pasado. En esa ocasión volvieron antes de que finalice la convocatoria en Ezeiza para ponerse a disposición de Newell’s, que tenía un partido por la 32avos de la Copa Argentina contra Acassuso en Rafaela.

Ambos mediocampistas rojinegros son evaluados por el entrenador Diego Placente, quien tendrá que definir el plantel de la selección argentina que competirá en el Mundial de Colombia ( 22 de enero al 7 de febrero de 2027).

Noticias relacionadas
Newells cedió a Juan Espínola a Barracas Central, pero el arquero sufrió una dura lesión.

La dura lesión del arquero cedido por Newell's que debería regresar en enero

El DT de Newell’s fue finalista con Huracán en el Apertura 2025, superando previamente a Central e Independiente.

Kudelka sabe de qué se tratan los playoffs y Newell's se aferra a su receta

El plantel de la Lepra iniciará los trabajos pensando en el Lobo platense. (Foto: NOB)

Tras clasificarse a los octavos de final, el plantel de Newell's vuelve a los entrenamientos

Central y Newells ya conocen el cuadro completo de los playoffs del torneo Clausura.

Playoffs del Clausura: todas las llaves de octavos y la posibilidad de un clásico rosarino

Las más leídas

Murió Marcos Camino, fundador de Los Palmeras y referente de la cumbia santafesina

Murió Marcos Camino, fundador de Los Palmeras y referente de la cumbia santafesina

Crisis en un histórico equipo del ascenso de Rosario: se fue el presidente y asumió un vocal

Crisis en un histórico equipo del ascenso de Rosario: se fue el presidente y asumió un vocal

Juveniles de Newells y Central irán a la sub-20 y entrenarán con la selección

Juveniles de Newell's y Central irán a la sub-20 y entrenarán con la selección

El formidable presente de un ex-Newells bicampeón: marcó 18 goles esta temporada

El formidable presente de un ex-Newell's bicampeón: marcó 18 goles esta temporada

Lo último

Crimen en zona oeste: lo apuñalaron en el pecho y murió cuando lo llevaban al hospital

Crimen en zona oeste: lo apuñalaron en el pecho y murió cuando lo llevaban al hospital

Roldán y provincia intensifican la limpieza de canales y desagües

Roldán y provincia intensifican la limpieza de canales y desagües

Crecida del Paraná: se espera un pico cercano a la evacuación para fines de noviembre

Crecida del Paraná: se espera un pico cercano a la evacuación para fines de noviembre

Crecida del Paraná: se espera un pico cercano a la evacuación para fines de noviembre

El Instituto Nacional del Agua (INA) publicó el nuevo informe a partir del análisis de propagación de la crecida en toda la cuenca del río Paraná

Crecida del Paraná: se espera un pico cercano a la evacuación para fines de noviembre

Por Matías Petisce
Renovación del espacio público: inauguran seis plazas en doce días
La Ciudad

Renovación del espacio público: inauguran seis plazas en doce días

Danza con lobos para los equipos rosarinos, que podrían cruzarse en las semifinales

Por Lucas Vitantonio
Ovación

Danza con lobos para los equipos rosarinos, que podrían cruzarse en las semifinales

La presión internacional profundiza la baja de los granos
Agro

La presión internacional profundiza la baja de los granos

El tiempo en Rosario: miércoles más caluroso y con chances de tormentas
La Ciudad

El tiempo en Rosario: miércoles más caluroso y con chances de tormentas

Murió Marcos Camino, fundador de Los Palmeras y referente de la cumbia santafesina
Zoom

Murió Marcos Camino, fundador de Los Palmeras y referente de la cumbia santafesina

Las más leídas
Murió Marcos Camino, fundador de Los Palmeras y referente de la cumbia santafesina

Murió Marcos Camino, fundador de Los Palmeras y referente de la cumbia santafesina

Crisis en un histórico equipo del ascenso de Rosario: se fue el presidente y asumió un vocal

Crisis en un histórico equipo del ascenso de Rosario: se fue el presidente y asumió un vocal

Juveniles de Newells y Central irán a la sub-20 y entrenarán con la selección

Juveniles de Newell's y Central irán a la sub-20 y entrenarán con la selección

El formidable presente de un ex-Newells bicampeón: marcó 18 goles esta temporada

El formidable presente de un ex-Newell's bicampeón: marcó 18 goles esta temporada

La dura lesión del arquero cedido por Newells que debería regresar en enero

La dura lesión del arquero cedido por Newell's que debería regresar en enero

Ovación
A Central se le abrió el arco de enfrente, pese a que los 9 no están afilados

Por Guillermo Ferretti
Ovación

A Central se le abrió el arco de enfrente, pese a que los "9" no están afilados

A Central se le abrió el arco de enfrente, pese a que los 9 no están afilados

A Central se le abrió el arco de enfrente, pese a que los "9" no están afilados

El objetivo primario de Newells es la reinserción de los futbolistas ausentes

El objetivo primario de Newell's es la reinserción de los futbolistas ausentes

Básquet: segundo duelo de la serie entre Central y Temperley

Básquet: segundo duelo de la serie entre Central y Temperley

Policiales
Crimen en zona oeste: lo apuñalaron en el pecho y murió cuando lo llevaban al hospital
Policiales

Crimen en zona oeste: lo apuñalaron en el pecho y murió cuando lo llevaban al hospital

Piden 19 años de prisión para el acusado de un crimen en Villa Manuelita

Piden 19 años de prisión para el acusado de un crimen en Villa Manuelita

Megaoperativo de 147 policías contra una banda narco en barrio La Lagunita

Megaoperativo de 147 policías contra una banda narco en barrio La Lagunita

Renuevan pedido de testigos y recompensa para esclarecer resonante crimen

Renuevan pedido de testigos y recompensa para esclarecer resonante crimen

La Ciudad
Crecida del Paraná: se espera un pico cercano a la evacuación para fines de noviembre

Por Matías Petisce
La Ciudad

Crecida del Paraná: se espera un pico cercano a la evacuación para fines de noviembre

Renovación del espacio público: inauguran seis plazas en doce días

Renovación del espacio público: inauguran seis plazas en doce días

El tiempo en Rosario: miércoles más caluroso y con chances de tormentas

El tiempo en Rosario: miércoles más caluroso y con chances de tormentas

Suspendieron la jornada de Colectividades por un alerta meteorológico

Suspendieron la jornada de Colectividades por un alerta meteorológico

El ex-Central Gustavo Alfaro sería uno de los afectados por el banco de Paraguay
Ovación

El ex-Central Gustavo Alfaro sería uno de los afectados por el banco de Paraguay

El robo a la jubilada golpeada en su casa de Tiro Suizo no habría sido al azar
Policiales

El robo a la jubilada golpeada en su casa de Tiro Suizo no habría sido al azar

Renuevan pedido de testigos y recompensa para esclarecer resonante crimen
Policiales

Renuevan pedido de testigos y recompensa para esclarecer resonante crimen

Incendio arrasador en zona oeste: un almacén quedó destruido por el fuego
La ciudad

Incendio arrasador en zona oeste: un almacén quedó destruido por el fuego

Un hombre de 73 años falleció mientras esperaba la llegada del Papa a Córdoba
Información General

Un hombre de 73 años falleció mientras esperaba la llegada del Papa a Córdoba

Le reclamaron el pago de un viaje de Uber y dispararon contra su casa
Policiales

Le reclamaron el pago de un viaje de Uber y dispararon contra su casa

La UNR ganó la olimpíada nacional de estudiantes de Medicina
La Ciudad

La UNR ganó la olimpíada nacional de estudiantes de Medicina

Quini 6: de dónde es el apostador que se llevó 1.800 millones de pesos
Información General

Quini 6: de dónde es el apostador que se llevó 1.800 millones de pesos

Policías auxiliaron a una bebé de un mes con dificultades respiratorias
La región

Policías auxiliaron a una bebé de un mes con dificultades respiratorias

Agricultura y ganadería: el nuevo mapa productivo de Santa Fe
Agro

Agricultura y ganadería: el nuevo mapa productivo de Santa Fe

Otro crimen en el cordón industrial: mataron a un joven en San Lorenzo
Policiales

Otro crimen en el cordón industrial: mataron a un joven en San Lorenzo

Cayó un ascensor desde el sexto piso de un edificio en Santa Fe: ocho heridos
Información General

Cayó un ascensor desde el sexto piso de un edificio en Santa Fe: ocho heridos

Intentó acercarse al Papa con credencial falsa y le encontraron una pistola
Policiales

Intentó acercarse al Papa con credencial falsa y le encontraron una pistola

Rosario se sumó a la misa de León XIV con transmisiones especiales
La Ciudad

Rosario se sumó a la misa de León XIV con transmisiones especiales

León XIV se emocionó en el Cottolengo y dejó un mensaje sobre la discapacidad
Información General

León XIV se emocionó en el Cottolengo y dejó un mensaje sobre la discapacidad

Un romance con una espía china explotó en el gigante tecnológico Nvidia
Información General

Un romance con una espía china explotó en el gigante tecnológico Nvidia

Depredador sexual: Russell Brand fue condenado a 10 años y medio de prisión
Información General

"Depredador sexual": Russell Brand fue condenado a 10 años y medio de prisión

Volcó un auto con cinco monjas que iban a asistir a la misa del Papa
Información General

Volcó un auto con cinco monjas que iban a asistir a la misa del Papa