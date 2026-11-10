El tiempo en Rosario: miércoles más caluroso y con chances de tormentas aisladas La temperatura máxima llegaría a los 28º y estaría en aumento paulatino en los próximos días para llegar a 30º el viernes 10 de noviembre 2026 · 23:16hs

Virginia Benedetto / La Capital

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este miércoles 11 de noviembre una jornada con probabilidades de tormentas aisladas y una temperatura máxima que llegaría a los 28º y estaría en aumento paulatino en los próximos días para llegar a 30º el viernes.

Después de un repentino alerta amarillo en la noche del martes, la madrugada del miércoles llega con vientos leves del norte, un registro de 20º y hasta un 70 por ciento de posibilidades de tormentas aisladas. Para la mañana se espera que bajen las chances de tormentas aisladas, con los termómetros en 17º, mientras que a la tarde la máxima treparía hasta los 28º con probabilidades de entre el 10 y 40 por ciento de tormentas aisladas, y vientos muy leves del sudoeste. A la noche estaría parcialmente nublado con las marcas en torno a los 22º.

El jueves estaría entre parcialmente y mayormente nublado, con 29º de máxima y 18º de mínima.

El viernes tendría una máxima de 30º y una mínima de 20º, con cielo mayormente nublado en la mañana y algunas probabilidades de tormentas aisladas en la tarde.

El sábado estaría mayormente nublado con temperaturas entre 29º y 20º. El domingo tendría nubosidad variable y un descenso de las marcas a 26º de máxima y 16º de mínima. El lunes habría una recuperación en los registros, con máxima de 27º y mínima de 19º. El cielo estaría mayormente nublado.