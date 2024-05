Peñarol no definió el tema entradas, aunque Central debe recibirlas por reglamento

En el encuentro de ida jugado en el Gigante de Arroyito se produjeron graves incidentes y el tribunal de disciplina de la Conmebol les aplicó diferentes sanciones a los clubes. En el medio de todo eso la dirigencia de Peñarol había anticipado que tenían la idea de no poner a la venta las 2.600 entradas para los visitantes -misma cantidad que recibieron los uruguayos-. "Hasta la semana que viene no habrá definición. Los trascendidos son sólo eso, aún no está definido", expresó en diálogo con Ovación , directivo del mirasol.

Por su lado, el prosecretario de Peñarol, Jorge Nirenberg, fue más allá y en contacto con este medio aclaró que "el lunes o martes" habrá una resolución sobre el tema de las entradas que deberían estar a disposición de los hinchas de Central.

Desde la Confederación avisaron tiempo atrás que serían multados en caso de no hacerlo, algo refrendado por estos lares. "El reglamento no permite que no se entreguen entradas. Hay una multa en caso de no cumplir con la capacidad establecida dependiendo de la fase", aclaró una fuente consultada sobre el tema.

En esta instancia de fase de grupos la cantidad mínima establecida es de 2.000 y en caso de que Peñarol ceda una cifra menor, por ejemplo 1.800, deberán hacer frente a una multa. "De ninguna manera no se puede no dar entradas", insistió una voz muy bien informada sobre la cuestión.

Por lo pronto, Central hizo los deberes y envió un mail a Peñarol solicitando la reciprocidad ya que los hinchas carboneros tuvieron la posibilidad de estar en el Gigante. También notificó a la Conmebol sobre los pasos que dio la entidad canalla con el fin de que algunos simpatizantes canallas puedan dar el presente en el decisivo partido ante el carbonero.