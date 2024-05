Un dirigente de Peñarol adelantó que aún no decidieron si le darán entradas a Central

Central tiene toda la mirada puesta en el partido con Caracas, donde no le queda otra que ganar para llegar con chances al decisivo choque con Peñarol y definir su suerte en el grupo G de la Copa Libertadores de América. No hay otro resultado posible para el equipo de Miguel Ángel Russo que sumar de a tres para conservar las aspiraciones de clasificación. En caso de vencer a los venezolanos jugará una verdadera final con los uruguayos y ahí surgirá la gran incógnita: ¿habrá entradas para los canallas? "Aún no está la decisión", le confió a Ovación Jorge Nirenberg, directivo del carbonero.

Por los incidentes que se produjeron en el Gigante la dirigencia de Peñarol no estaba dispuesta a vender entradas para los visitantes, aunque por reglamento de la Conmebol es una obligación y en caso de no hacerlo podría recibir una multa. Ante esto, en el carbonero no descartan esta opción de hacer frente al pago de la misma para no recibir canallas y evitar un posible conflicto.

De todas formas, aún no hay una resolución al respecto. "Todavía no está la decisión", insistió Nirenberg, directivo de Peñarol, en consonancia con otro dirigente consultado. Cabe recordar que Central cedió en el choque de ida para los visitantes 2.800 boletos, por lo tanto el carbonero debería entregar la misma cantidad.