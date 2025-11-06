La Capital | Ovación | Newell's

Pasó por Newell's y sigue el camino de Bernardi con una misma meta: evitar el descenso

Exjugador rojinegro, saltó de entrenador de la reserva a la primera en Atlético Tucumán. El Decano es uno de los competidores con la Lepra por la permanencia

6 de noviembre 2025
El entrenador estuvo al frente de Atlético Tucumán en la derrota ante Independiente por 3 a 0.

"Hay que asumir las responsabilidades. Me tocó y voy a tratar de hacerlo de la mejor manera". La frase se puede adjudicar a Lucas Bernardi, sobre su compromiso de pasar de la reserva abruptamente a la primera de Newell's, para hacerse cargo de un equipo comprometido con el descenso en el tramo final del torneo.

Pero el autor es otro, con varias particularidades, propias y de contexto, que lo asemejan a Bernardi. La expresión pertenece a Hugo Colace, entrenador de Atlético Tucumán, conjunto que está un punto arriba de la Lepra en la tabla anual, también en riesgo de no mantener la categoría.

Colace, al igual que Bernardi, fue futbolista de Newell's. Jugó entre 2005 y 2006. En esta temporada, como su colega rosarino, asumió la conducción técnica de la reserva. Estaba al frente de Atlético Tucumán, hasta que debió hacerse cargo de la primera ante la salida de Lucas Pusineri. El mismo proceso de Bernardi en Newell's, reemplazando a Cristian Fabbiani.

Un comienzo con resultado adverso

El debut de ambos fue con derrota. Mejor el papel del Newell's de Bernardi en la caída contra Unión por 1 a 0 en el Coloso que la del Atlético Tucumán de Colace en la goleada sufrida frente a Independiente por 3 a 0 en el estadio de Avellaneda.

“La circunstancia de este momento que estamos viviendo me puso en una situación linda y compleja a la vez. No había mucho más para pensar", manifestó Bernardi en la conferencia de prensa de su presentación, antes de agregar que la decisión de asumir tuvo "que ver con el corazón".

Bernardi tiene una historia e identificación con Newell's y por ese motivo asumió el compromiso de conducirlo. Colace, en cambio, no es una persona ligada a Atlético Tucumán, salvo por el hecho de que inició allí su etapa de entrenador, en la reserva. Antes fue ayudante de campo en México, en Santos Laguna y Necaxa.

Si bien con Bernardi se vieron algunos esbozos de mejoría futbolística, Newell's volvió a perder y la preocupación crece.

Esta es otra diferencia entre los técnicos: la trayectoria en el banco. Si bien Bernardi llevaba varios años sin dirigir en primera, cuenta con un mayor recorrido. Entre 2015 y 2019 fue el técnico de Newell's, Arsenal, Godoy Cruz, Estudiantes y Belgrano.

Dejó el banco y se convirtió en director deportivo de Newell's en 2021, por poco tiempo, hasta que se alejó de todo cargo vinculado con el fútbol. Reapareció este año para ser el entrenador de la reserva rojinegra, con una cláusula en su contrato que establecía que no se convertiría en el técnico de la primera. La urgencia del equipo le demandó modificar este planteo.

En tanto, Colace recién cumple su primera experiencia de entrenador en la primera división. Es lo que estaba esperando, pero no en esta forma abrupta, por un breve lapso y en una situación límite.

Planteles con y sin juveniles

Otra hecho distintivo de los entrenadores fue en la conformación de los planteles para la reciente fecha. Bernardi confió en juveniles y confirmó a tres de ellos de titulares para el encuentro contra Unión, Valentino Acuña, Facundo Guch, Jerónimo Russo, aparte de que concentró a Francisco Scarpeccio, a quien metió en la segunda etapa, y Alan Mereles.

Valentino Acuña regresó del Mundial sub-20 de Chile y Lucas Bernardi le dio toda la confianza.

Por su parte, Colace no citó a ninguno de los juveniles que hasta pocos días atrás tenía bajo su mando en la reserva. Llamó la atención que no llevara a ninguno, aunque más no sea como una apuesta.

Hay más. Bernardi logró modificar un poco el rendimiento de Newell's frente a Unión, asumiendo el equipo un mayor protagonismo. Colace dispuso una postura cautelosa de Atlético Tucumán ante Independiente y ni los goles rivales llevaron a que adelantara las líneas, a diferencia de lo que proponía en la reserva.

El reclamo de la hinchada de Atlético Tucumán

Newell's visitará a Huracán sin la exigencia del público rojinegro haciéndose sentir en las tribunas del estadio Tomás Adolfo Ducó. En tanto, Atlético Tucumán se presentará en su cancha, contra Godoy Cruz, otro complicado con el descenso, con la presión de su hinchada, que le exigirá la victoria a un plantel golpeado. Un factor negativo extra.

Hoy Colace tiene la preocupación de que Atlético Tucumán conserve su lugar en primera. Y entre sus rivales por la salvación se encuentra Newell's. En donde estuvo entre 2005 y 2006, jugando 38 partidos, entre torneos locales y la Copa Libertadores de 2006, y convirtiendo 3 goles.

Hugo Colace disputa la pelota en un partido entre Newell's y Vélez.

En su paso por la Lepra tuvo como compañeros a Ariel Ortega, Justo Villar, Nacho Scocco, Nicolás Spolli, Fernando Belluschi y Germán Re. Y de entrenador, a Nery Pumpido.

La despedida de Newell's

Su última presentación en Newell's fue varios partidos antes de la finalización de la temporada 2006. Participó de la derrota contra Central por 4 a 1 en el Gigante. Ingresó en el segundo tiempo y se fue expulsado. Su carrera continuó lejos del Parque.

Bernardi está en Newell's, su casa. Colace en Atlético Tucumán. Los dos se convirtieron de repente en pilotos de tormenta, disputando un mismo objetivo: evitar la pérdida de la categoría.

