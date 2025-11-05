La Capital | Ovación | Newell's

El desplante a Newell's del presidente de la AFA, Chiqui Tapia

El máximo directivo del fútbol argentino no tiene buena relación con las autoridades rojinegras y esta semana tuvo un gesto que lo puso en evidencia

5 de noviembre 2025 · 14:27hs
Chiqui Tapia no envió un saludo personal a Newells por su aniversario.

Chiqui Tapia no envió un saludo personal a Newell's por su aniversario.

Newell's atraviesa días críticos. A la situación deportiva, que tiene al equipo pendiente de sus últimos partidos para asegurarse la permanencia en primera división, se suma el clima preelectoral que desembocará en la elección de una nueva comisión directiva. Son días de ansiedad colectiva en el Parque.

El mandato del actual presidente, Ignacio Astore, vence dentro de algo más de un mes. El 14 de diciembre habrá elecciones en el club y de las urnas saldrá un nuevo titular y comisión directiva. El mandato será por cuatro años.

El ciclo que termina no se cierra de la mejor manera. Astore enfrenta una serie de cuestionamientos, tanto de los socios como de los hinchas. En ese sentido, la situación deportiva es determinante y a la vez es algo que el actual mandatario del club ya no podrá cambiar en lo que le queda de mandato.

Newell's, al rojo vivo

Es que Newell's está seriamente amenazado por la posibilidad de perder la categoría. Le quedan dos partidos, ante Huracán de visitante y frente a Racing de local, en los que debe sumar sí o sí para evitar el descenso. Si no consigue puntos en esos dos encuentros, dependerá de otros resultados para mantenerse en la primera división.

Esta situación es producto de un pésimo año del equipo, que tuvo rendimientos muy pobres y una cosecha de puntos casi miserable. Para que esto haya ocurrido convergieron muchos factores y es inevitable afirmar que los directivos tienen una buena dosis de responsabilidad.

Uno de los aspectos que muchos cuestionan en el Parque es la mala y casi nula presencia de los directivos de Newell's en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Se afirma que esto influyó negativamente muchas veces en la designación de los árbitros para los partidos del equipo rojinegro y, también, para decisiones arbitrales que en ocasiones perjudicaron a Newell's.

Tapia y Astore no se llevan bien

Además, es un hecho que Astore y el presidente de la AFA, Claudio Chiqui Tapia, no tienen ningún tipo de relación, sino más bien lo contrario. Muchos creen que Tapia no quiere al presidente rojinegro y que eso influye en ciertas decisiones de la AFA.

Es más: el mandamás del fútbol argentino más de una vez se mostró -y mostró- con uno de los referentes de la oposición a Astore y candidato a la presidencia de Newell's. C

De hecho, en los últimos días ocurrió algo -o más bien dejó de pasar- que tiende a dar crédito a estos comentarios. Es que Newell's cumplió el 3 de noviembre un nuevo aniversario de su fundación y Tapia, que suele saludar a todos los clubes cuando atraviesan por un hito como ese, no envió ningún mensaje.

No hubo saludo a Newell's

Pero ocurrió algo peor. El mismo día cumplió años un club de la Primera B Metropolitana, Deportivo Armenio, y en ese caso Tapia sí saludó públicamente a la institución a través de un mensaje público en sus redes. Eso hizo aún más evidente el desplante a Newell's, al que Tapia ni siquiera mencionó como institución más allá de quiénes son sus actuales autoridades y cuál es su relación con ellas.

Lo que en cambio sí hizo Tapia fue repostear una publicación de la AFA con un saludo formal a Newell's por el aniversario, algo que contrastó con su habitual mensaje personalizado a las instituciones del fútbol argentino.

Lo extraño es que con este gesto el presidente de la AFA ignoró al club, sus socios e hinchas, que sin dudas están por encima de quiénes lo conduzcan. Raro, o quizás no tanto.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tapiachiqui/status/1985441880440742008&partner=&hide_thread=false

Gaspar Iñíguez, con la camiseta de Newells. Vino por pedido de Fabbiani. 

Un exdelantero de Newell's liquidó a Cristian Fabbiani por la elección de un jugador: "Es papelonezco"

En un contexto de urgencias y necesidades en Newells, surgió una buena noticia: podrá contar con Banega.

Una buena para Newell's: le redujeron la sanción a Banega y podrá jugar ante Huracán

Jerónimo Gómez Mattar, una de las joyas de Newells, disputa el Mundial sub-17 de Qatar.

La joya de las juveniles de Newell's que viajó a Qatar para disputar el Mundial sub-17

Alfredo Berti dirige a Independiente Rivadavia, uno de los finalistas de la Copa Argentina. El ex-Newells puede lograr el primer título para los mendocinos.

Un ex-Newell's puede darle a su equipo el primer título: "Es el partido de mi vida"

Lula dijo que el operativo en las favelas de Río de Janeiro fue "una masacre"

