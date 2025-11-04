Una buena para Newell's: le redujeron la sanción a Ever Banega y podrá estar ante Huracán

La Ciudad
Fentanilo contaminado: confirman 49 muertes en Rosario de 124 en el país
POLICIALES
En 2024 hubo más de 2.200 condenas en el ámbito de la Fiscalía Regional de Rosario
Policiales
Ybarlucea: imputaron al tercer acusado por el crimen de Camote Velázquez
La Región
Santa Fe suspende la exportación de pescado para proteger el Paraná
Ovación
¿Cuál es la realidad sobre el supuesto llamado de Central a Neymar?
Información general
Advierten que en Argentina habrá que pagar en un peaje cada 97 kilómetros
Economía
El dólar volvió a tocar los $1.500 y el Merval mantiene el rally alcista
Policiales
Condenan a un camionero por matar a otro tras una discusión en Luis Palacios
Policiales
Denunciaron a un policía por un operativo falso para un arresto cerca de un búnker
La Ciudad
El Vilela autorizará mascotas como apoyo emocional para niños internados
Policiales
Detuvieron a dos mujeres vinculadas al Clan Romero, y secuestraron armas y droga
Política
Pullaro destacó el "cambio de actitud" del presidente Milei y el nuevo gabinete
Información General
Colapsó una torre medieval en Roma y un trabajador continuaba atrapado
Información General
Iniciaron los ensayos clínicos para trasplantar riñones de cerdo en humanos
El Mundo
Una activista seguirá presa por recordar la masacre de Plaza de Tiananmen de 1989
Información General
Abrió el CyberMonday: cuáles son los rubros más buscados y las ofertas
Política
Durán Barba: "Macri no comprende que gobierna Milei y él es expresidente"
LA CIUDAD
Sin clases y sin comedor: escuela sufrió el cuarto robo en diez días
Negocios
Lo Lumvrise se diversifican: fabrican cerveza y abren su bar
Política
Extraditarán a Fred Machado, el empresario acusado de narcotraficante