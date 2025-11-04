La Capital | Ovación | Newell's

Una buena para Newell's: le redujeron la sanción a Ever Banega y podrá estar ante Huracán

El volante ofensivo de Newell's, fue expulsado ante Argentinos Juniors y el Tribunal de Disciplina lo había sancionado con dos fechas

Por Hernán Cabrera

4 de noviembre 2025 · 16:18hs
En un contexto de urgencias y necesidades en Newells

Foto: Virginia Benedetto / La Capital

En un contexto de urgencias y necesidades en Newell's, surgió una buena noticia: podrá contar con Banega.

Cuando Felipe Viola sacó la tarjeta roja, sin siquiera preguntar al VAR, tras la tremenda patada de Ever Banega a la pierna derecha de Leandro Lozano, parecía que el ciclo del jugador de Newell's con pasado en la selección Argentina llegaba a su final de la peor manera. Más aún cuando el Tribunal de Disciplina de la AFA confirmó las dos fechas de suspensión.

La salida de Cristian Fabbiani y la llegada de Lucas Bernardi, más allá de la primera derrota ante Unión el último viernes, dejaron en claro el cuadro de necesidades de que los jugadores experimentados, con mil batallas encima, afronten junto a los juveniles este momento tan delicado que vive la institución.

Newell's tendrá a Banega

Por esta situación, y aprovechando que el Tribunal de Disciplina habitualmente reduce el castigo en casi todos los casos a los expulsados y, a pesar de que tanto Luca Regiardo como Gonzalo Maroni no fueron beneficiados por esa decisión, si lo harán con Ever Banega quien podrá disputar el encuentro ante Huracán.

Ante esta situación, se observará en lo que queda de la semana qué decide Lucas Bernardi con la inclusión del capitán del equipo en la mitad de la cancha. Si retocará el sistema defensivo y pasará a jugar con línea de cuatro en el fondo, o bien mantiene la línea de tres en el fondo y saca a algunos de los juveniles.

Newell's, de mañana

Después de la práctica de este martes por la mañana, el plantel rojinegro trabajará hasta el viernes en horario matutino y a puertas cerradas. Ese día, tras el almuerzo, el plantel emprenderá el viaje rumbo a Buenos Aires para esperar el choque del sábado.

El defensor Ian Glavinovich y el volante David Sotelo continúan haciendo trabajos diferenciados recuperándose cada uno de sus respectivas lesiones.

